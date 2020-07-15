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Неужели пандемия заставила НХЛ взять пример с нашей Ночной хоккейной лиги?
15 июля 23:57
автор: Виталий Славин

Неужели пандемия заставила НХЛ взять пример с нашей Ночной хоккейной лиги?

После возобновления сезона за океаном в плей-ин в порядке вещей могут стать полуночные матчи.

Сегодня НХЛ опубликовала окончательное расписание плей-ин, а также двух круговых турниров на Западе и Востоке. Время начала матчей вызвало у меня массу вопросов. В теннисе с бесконечными тай-брейками давно разобрались. Но как выкрутятся в хоккее с нелимитированными овертаймами, когда на одной арене запланированы три игры в день?

Напомню, в плей-ин четыре команды обеих конференций с наибольшим процентом набранных очков в регулярке проведут круговой турнир. При ничейном счете назначат стандартный пятиминутный овертайм «три на три», а затем буллиты. А вот остальные 16 клубов за восемь путевок в Кубок Стэнли-2020 сразятся в сериях до трех побед по классическим правилам плей-офф. То есть при равенстве после 60 минут будут молотиться до посинения хоть до утра, пока кто-то в первом 20-минутном, втором, третьем – и так до бесконечности! – не забросит победную шайбу с игры в режиме «пять на пять», как в регулярном чемпионате.

В прежние времена с этим особых проблем не возникало. Ну затянется иная разборка до полуночи, а то и в следующий день переползет – что с того? В очереди-то на лед никого нет. Разве что болельщикам, которые пользуются общественным транспортом, да еще и работающим утром в первую смену – большие неудобства. Ну так подобные господа и не сидят на трибунах до упора. Если кубковая игра переходит во второй овертайм, а тем более - третий, количество зрителей уполовинивается. Как минимум. Остаются только самые стойкие фанаты.

Но что мы видим на сей раз? Возьмем 1 августа, день открытия плей-ин, когда Торонто примет сразу три кубковых стыка:

12.00 (19.00 мск). Рейнджерс – Каролина;

16.00 (23.00). Флорида – Айлендерс;

20.00 (3.00). Монреаль – Питтсбург.

По такому расписанию играют в выходные на чемпионате мира, когда нужно упихнуть в один день на одной арене три встречи. Но исключительно на групповом этапе, когда команды проводят стандартные три двадцатиминутных периода, при ничьей - пятиминутный овертайм, а затем буллиты. Даже самый затянувшийся поединок гарантированно уместится во временной, условно говоря, трехчасовой, слот, чтобы следующая пара смогла спокойно провести полноценную разминку и начать игру строго по графику. Тут ведь и со зрителями нужно успеть разобраться: освободить зал после завершившегося матча, быстренько убраться на трибунах и в холлах, чтобы за час до начала следующей игры распахнуть двери дворца для новой порции болельщиков.

Хорошо, НХЛ ближайшее время вынуждена обходиться без зрителей. Но лично я не представляю, как организаторы собираются выходить из положения, если «Рейнджерс» и «Каролина», а затем «Флорида» и «Айлендерс» домучаются хотя бы до второго овертайма. В обычной-то регулярке иные баталии легко растягиваются до трех и более часов. В рубках плей-офф, как в теории относительности, время замедляется. Даже без овертаймов три часа вполне могут стать нормой. Даже с учетом того, что необходимо будет дезинфицировать все общие пространства вроде скамеек запасных и штрафников, выходов из-под трибун на лед и тому подобное, за час персонал дворца в Торонто, конечно, справятся.

Но кто может гарантировать, что после 60 минут не будет ничейного счета? Никто! А это 18 минут перерыва и минимум минут 30-35 первого дополнительного периода. В результате уже после его окончания на часах может быть 16.00 в случае «Рейнжерс» - «Каролина» и 20.00 при переходе во второй овертайм у «Флориды» с «Айлендерс».

А если оба первых поединка на Востоке не уложатся в стандартные 60 минут чистого времени? Принимая во внимание, что «Монреалю» с «Питтсбургом» хотя бы 40-45 минут нужны для разминки, то начинать им придется ближе к полуночи?! Ну и закончить в лучшем случае к двум часам ночи.

НХЛ составила календарь так, что в плей-ин в каждой серии будут матчи, которые пройдут два дня подряд. Это будут вторая и третья, третья и четвертая или четвертая и пятая игры (если потребуется).

Во вторник, 4 августа, на Востоке такая же петрушка, как 1 августа:

12.00 (19.00 мск). Флорида – Айлендерс;

16.00 (23.00). Коламбус – Торонто;

20.00 (3.00). Каролина – Рейнджерс.

Тут уже Свечников с Панариным могут встретить рассвет на льду «Скотиабанк Арены». И передать приветы «пантерам» Бобровскому, Дадонову и «островитянину» Варламову, которым 5 августа в 12.00 снова выходить на площадку и заниматься самоистязанием в той самой спаренной игре, о которых сказано выше.

Словом, не вдаваясь глубже в календарь квалификационного этапа, уже после анализа расписания нескольких стартовых дней весь этот новоявленный плей-ин предстает каким-то беспрецедентным паноптикумом. Или НХЛ не дает покоя слава ее российской однофамилицы – Ночной хоккейной лиги?

источник: «Советский спорт»
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