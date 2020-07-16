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Почему Панарин должен получить приз MVP от профсоюза игроков НХЛ
16 июля 16:44
автор: Виталий Славин

Почему Панарин должен получить приз MVP от профсоюза игроков НХЛ

На этой неделе НХЛ решила подогреть интерес болельщиков к возобновлению сезона, каждый день называя трио претендентов на индивидуальные призы.

На один из самых престижных – Тед Линдсей Эворд, лауреата которого голосованием определяют сами игроки, номинированы немец Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), канадец Натан Маккиннон («Колорадо») и наш «рейнджер» Артемий Панарин. Прикинем шансы фаворитов.

Не устаю поражаться умению западного шоу-бизнеса из ничего создавать интригу или хайп, как теперь принято говорить. Как у нас в прежние годы было? Как определяли лучших из лучших – в кино, музыке, спорте, театре, других творческих профессиях? На итоговом собрании вызывали лауреатов на сцену и что-нибудь вручали на память. А как за рубежом на всевозможных Грэмми, Эмми и прочих Оскарах? Заранее в СМИ всегда называют нескольких претендентов. Публика и пресса недели увлеченно спорят, кто же достоин награды. Победителя торжественно объявляют на помпезном гала-вечере. Точно так многие десятилетия раскручивает и чествует своих героев НХЛ.

Ведь в чем тут фишка? Обладатель, в частности, Тед Линдсей Трофи-2020 лиге уже известен. Но она будет тянуть паузу, судя по всему, до октября, когда по окончании Кубка Стэнли перед драфтом состоится вечер закрытия сезона-2019/20. Если, конечно, к тому времени за океаном разрешат массовые мероприятия. Ну а пока нам ничего не остается, как вместе со всеми обсуждать шансы трех игроков, набравших больше всех голосов в опросе членов профсоюза.

Самый достойный, на мой взгляд, наш Хлебушек. Объясню почему.

ЗА РОССИЯНИНА ЦИФРЫ…

В НХЛ боготворят статистику, порой даже чересчур. Судья в арбитраже при конфликте сторон по новому контракту, именно основываясь на цифрах того или иного игрока, выносит окончательный вердикт.

Что же мы имеем в нашем случае?

Да, Драйзайтль лидирует по трем основным показателям результативности – голам, передачам, очкам, равно как и по победным шайбам. Но все эти достижения нивелирует отрицательная полезность. Какой, к черту, для команды прок от этих ста с лишним очков, если при нахождении на льду лучшего бомбардира чемпионата-2020 «Эдмонтон» пропускает больше, чем забивает?!

Безусловно, объясняется это во многом тем, что набранные в большинстве очки, а их у Леона - 44, в зачет «плюс/минуса» не идут. Но с кем он всегда выходит на реализацию численного преимущества? С Макдэвидом, которого в Канаде называют продолжателем дела Гретцки и Кросби. Получается, в равных составах, когда два фронтмена «Ойлерз» играют в разных звеньях, Драйзайтль – никакой не супермен? Так с какого перепуга ему присуждать профсоюзный MVP! Тем более ставить выше самого Макдэвида, да еще увековечив свержение идола в граните. Тем более что прошлым летом телеканал НХЛ не включил Драйзайтля в список топ-20 центров, который возглавил как раз Макдэвид. Одним махом из грязи в князи при живом короле? Сомнительно.

Похожая картина у Маккиннона. В отличие от русского новичка «Рейнджерс», он всю карьеру выступает за «Колорадо», где уже несколько лет зажигает в одном из сильнейших звеньев НХЛ наряду с капитаном команды Ландескугом и Рантаненом. Как ни крути, но убери от канадца шведа и финна, КПД Натана наверняка упадет. Впрочем, и сейчас он почти по всей цифири уступил Артемию.

Продуктивность Панарина бьет наповал любого объективного наблюдателя. «Рейнджерс», находясь на 18-м месте к остановке сезона из-за пандемии, мог и мимо плей-офф пролететь. Тем не менее у россиянина лучшая среди форвардов лиги полезность «плюс 36». Для сравнения: у идущего вторым нападающего могучей «Тампы» Брейдена Пойнта «плюс 28». По очкам в равных составах – 66 Хлебушек и вовсе в НХЛ вне конкуренции. Недаром соперники - тренеры, игроки, ветераны твердят как мантру: Панарин всех партнеров вокруг себя делает лучше.

Тот же Маккиннон пошел еще дальше: в интервью сайту НХЛ заявил, что, по его мнению, трофей Харта самому ценному игроку сезона-2019/20 следует вручить Панарину.

…УВАЖЕНИЕ КОЛЛЕГ И АВТОРИТЕТ

Что-то мне подсказывает: так считает далеко не один Маккиннон. Помните, кто из игроков во время переговоров между НХЛ и профсоюзом по поводу нового коллективного соглашения предъявил владельцам клубов по сути ультиматум: дескать, пока не обуздаете узаконенный грабеж пролетариата в виде эскроу, мы играть не будем? Разумеется, уральский правдоруб.

- Я очень жду игр в плей-офф за «Рейнджерс». У меня есть опасения не только за здоровье игроков и их семей, но и относительно долгосрочного процветания НХЛ. Почти два десятилетия игроки защищали доходы владельцев путем эскроу. В том числе на протяжении всего кризиса из-за пандемии. Хотя капитал хозяев клубов продолжает расти в геометрической прогрессии. Пришло время исправить ситуацию с эскроу. Мы, игроки, не можем возобновить сезон без уже заключенного коллективного соглашения. Это общее мнение всех игроков, - написал в конце июня в соцсети Панарин.

Ключевая фраза тут – последнее предложение. Ясно, что без консультации профсоюза, не заручившись поддержкой игроков, даже такой вольнодумец, как Хлебушек, никогда не стал бы публично говорить за всех. То есть коллеги по цеху попросту уполномочили его сделать это. Не просто потому что у толерантных аборигенов подобные резкие спичи не приняты. Все по факту согласились, что боссы НХЛ прислушаются к словам именно Панарина. Человека с Бродвея, который ныне делает кассу всей НХЛ будучи самой яркой звездой лиги на льду и вне его.

Гари Беттман и Ко приняли ультиматум Панарина. Подписали до рестарта сезона новое коллективное соглашение с профсоюзом, по которому эскроу постепенно снизится с 20 процентов до шести, к тому же игроков на пару Олимпиад отпустят. Так за кого после этого прорыва должны были голосовать игроки?!

И еще одна важная деталь. Среди лауреатов Тед Линдсей Эворд за редкими исключениями только глыбы НХЛ. Например, Гретцки (5 раз), Лемье (4), Ягр (3), Кросби (3), Овечкин (3), Макдэвид (2), Гашек (2), Мессье (2). При всем уважении к Драйзайтлю и Маккиннону к планетарным светилам они не относятся. А вот Панарин – вполне!

источник: «Советский спорт»
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