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НХЛ-ТВ повергло в шок Америку. В топ-5 крайних форвардов лиги ни одного канадца, но трое россиян
18 июля 21:01
автор: Виталий Славин

НХЛ-ТВ повергло в шок Америку. В топ-5 крайних форвардов лиги ни одного канадца, но трое россиян

Разбор очередного рейтинга игроков НХЛ от Виталия Славина.

Понимаю, многим за четыре с лишним месяца простоя осточертели заметки ни о чем, к коим я отношу все эти бесконечные высосанные из пальца рейтинги. Но мимо опубликованного сегодня NHL Network списка 20 лучших крайних нападающих прямо сейчас я пройти не мог. Наконец-то за океаном поняли: самые крутые звезды – из России!

Подозреваю, в первой пятерке вполне мог обосноваться еще один представитель нашей страны, если бы не травма, полученная в начале сезона. Речь, понятно, о действующем обладателе Кубка Стэнли Владимире Тарасенко, отправленного на 19-ю позицию.

Но вот горячая десятка от продюсеров и аналитиков НХЛ-ТВ:

10. Блейк Уилер (Виннипег)

9. Марк Стоун (Вегас)

8. Джонатан Юбердо (Флорида)

7. Митчелл Марнер (Торонто)

6. Бред Маршан (Бостон)

5. Патрик Кейн (Чикаго)

4. Александр Овечкин (Вашингтон)

3. Никита Кучеров (Тампа)

2. Давид Пастрняк (Бостон)

1. Артемий Панарин (Рейнджерс).

В том, что Хлебушек ныне вне конкуренции на обоих флангах, и так никто не сомневался. Недаром сами игроки в голосовании на звание MVP минувшей регулярки проголосовали за новичка ньюйоркцев, компанию которому в трио претендентов на Тед Линдсей Эворд составили центры Драйзайтль («Эдмонтон») и Маккиннон («Колорадо»).

Эксперт NHL Network Кевин Уикс выдал Артемию на редкость щедрую жизнеутверждающую характеристику:

- Сейчас он – первый кандидат на Харт Трофи. За титул MVP-2020 с ним способен поспорить разве что Драйзайтль. Но что я знаю точно: во всем профессиональном спорте Нью-Йорка и окрестностей не было лучшего свободного агента, чем Панарин. Прошлогодний контракт «Рейнджерс» с русским закрыл эту тему – это конец истории. Навсегда. Во всех командных видах спорта Большого Яблока.

А вот третье место Кучерова здорово удивило. MVP-2019, казалось бы, сдал. И личные показатели просели, и «Тампу» порядочно трясло. Но к весне команда выправилась. Не случайно Василевский снова выдвинут на Везину трофи как самый надежный вратарь сезона. Как выяснилось, по-прежнему в авторитете и наш Никита. Выборщики отметили прежде всего стабильность россиянина: с 398 (153+245) очками в четырех последних сезонах он уступает только центру «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.

По мнению того же Уикса, Никита Кучеров однозначно входит в топ-5 хоккеистов в мире. Еще двое, догадываюсь, Макдэвид и Драйзайтль. Или Маккиннон?

Ну а с Великой восьмеркой все понятно уже лет 15. Уикс тут краток:

- Вы знаете, что самое лучшее в Ови? Этот парень - бык в каждой игре. Тот факт, что он преследует рекорд Гретцки по голам, говорит обо всем, что вам нужно знать.

Все-таки несколько цифр надо добавить. Александр в девятый раз стал первым снайпером чемпионата НХЛ, что и не снилось выше упомянутой самой переоцененной персоне в мировом спорте. Капитан «Вашингтона» забрасывал 48+ шайб в шести из семи минувших сезонов. Он – второй по очкам среди действующих игроков (1278) и восьмой по голам за всю летопись лиги (706).

Ну а где же канадцы? Из топ-5 их вытеснил лидер «Чикаго» Кейн, которого телевизионщики НХЛ назвали американцем №1 за более чем столетнюю историю лиги. Замкнул десятку еще один уроженец США капитан «Виннипега» Уилер. Основоположники хоккея скучковались на ступенях с шестой по девятую. Не пора ли в юниорских лигах Квебека, Онтарио и Запада вводить запрет на импорт крайков из Европы, как там это когда-то сделали со старосветскими голкиперами?

Впрочем, это не наши проблемы. Сегодня у всех отечественных болельщиков есть повод для гордости. Однако королевский аванс от НХЛ-ТВ нашей троице необходимо отработать на финальном отрезке сезона. Штирлиц не зря учил: запоминается последнее.

Вперед, Россия!

источник: «Советский спорт»
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