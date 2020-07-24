Сможет ли Сиэтл повторить путь Вегаса?

«Сиэтл» сыграет в Тихоокеанском дивизионе, а в Центральный отправят «Аризону». Таким образом, впервые за последние несколько лет в лиге будет одинаковое команд в каждой из конференций – по 16.

Это было сказано полтора года назад. И процесс пошел.

- Мы счастливы, что Сиэтл - город с богатой хоккейной историей, ставший первым из американских, выигравшим Кубок Стэнли, наконец-то присоединился к НХЛ», – изрек комиссионер лиги Гари Беттмэн.

Потянуло с моря. В новом сезоне в НХЛ будет 32 команды. Запускаются проморолики, презентуются логотипы и форма, ежечасно растет аудитория в социальных сетях. «Советский спорт» знакомит своих читателей с «Морскими чудовищами».

Лига рассчитывает на появление нового дерби: «Сиэтл» против «Ванкувера» - крупные города северо-запада США и запада Канады отделяют всего пара сотен километров.

Почему именно Сиэтл?

Город является одним из самых богатых рынков США, где еще нет клуба НХЛ. Экономика города и штата Вашингтон считается сильнейшей в стране. Местный бизнес заинтересован в хоккейной команде. В городе находятся штаб-квартиры таких известных компаний: Microsoft, Amazon, Valve.

Также в Сиэтле у НХЛ не будет конкуренции за внимание болельщика. В городе нет мужской профессиональной команды, выступающей в закрытых помещениях – клуб НБА «Суперсоникс» десять лет назад переехал в Оклахому. Матчи НФЛ и МЛС проходят раз в две недели, а бейсбольный сезон заканчивается как раз со стартом хоккейного.

Квебек снова в пролете

Помимо Сиэтла свои заявки в лигу планировали отправить Хьюстон и Квебек, но Сиэтл всех опередил.

С Квебеком вопрос обстоит особенно загадочно. Поговаривают, что Гари Бэттмэн за что-то возненавидел город, где уже есть готовая арена на 17 тысяч зрителей и болельщики готовы валом скупать абонементы. Но каждый раз заявка на вступление Квебека в НХЛ отклоняется на ранней стадии.

Лососи оказались законсервированы

Рассматривалась масса вариантов названия. От «Изумрудов» и «Жар-птиц» до «Тюленей» и даже «Ренегатов». Любопытно, что в интернет-голосовании, которое провела местная газета с огромным отрывом вообще победил вариант… «Сиэтлские лососи».

Остановились, в конечном счете, на «Морских чудовищах» и команда будет называться «Seattle Kraken».

Форма

Морская тематика достаточно выразительно будет отображаться в логотипе. Помимо этого клуб планирует использовать альтернативный вариант формы, отсылающий в 1917 год, когда «Сиэтл Метрополитанс» выиграл Кубок Стэнли. Форма представляет собой гремучее сочетание ключевых оттенков казанского «Ак Барса» и футбольного клуба «Локомотив». Выглядит живописно.

Электричество от солнца, а лед из дождя

К дебютному сезону клуб планирует реконструировать «Climate Pledge Aren» (бывшая «Key Arena») вместимостью 18 тысяч мест. Она была построена более полувека назад и изрядно устарела. В последние годы дворец принимал концерты и предсезонные матчи НБА. В реконструкцию будет вложено около 700 миллионов долларов и эта арена станет настоящим символом сохранения экологии и инноваций. Судите сами.

Всю электроэнергию арена будет получать от солнечных батарей;

Еду, которую не смогут продать во время хоккейных матчей, будут раздавать нуждающимся;

Билеты на хоккей в день матча можно будет использовать для проезда на общественном транспорте;

Для заливки льда будут использовать дождевую воду. С ума сойти можно.

Драфт

Полагаю, что многим хоккейным болельщикам хотелось бы от новичка лиги прорыва, сродни «Вегаса» трехлетней давности. Напомним, что в первый же свой сезон команда Жерара Галлана смогла добраться до финала Кубка Стэнли и даже взять первый матч, но потом побеждал только «Вашингтон», а Александр Овечкин доигрался до своего первого перстня.

Каковы будут условия драфта на этот раз?

Главный нюанс – в процедуре драфта не будет участвовать «Вегас» по причине своего нежного возраста. Что касается остальных клубов, то они смогут защитить одного вратаря, а также либо восемь полевых игроков, либо семь нападающих и трёх защитников. Игроки, имеющие в контракте пункт о запрете на обмен, будут защищены автоматически.

«Сиэтлу» нужно будет выбрать по одному игроку из каждого клуба. Не менее двадцати из этих игроков должны иметь действующий контракт хотя бы на один год. Необходимо выбрать как минимум четырнадцать нападающих, девять защитников и трёх вратарей.

Посмотрим, что из этого получится! Для начала хотелось бы доиграть этот многострадальный сезон, а уж в новом «Сиэтл» без сомнений станет одним из самых любопытных объектов внимания.