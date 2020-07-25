Хватит гнобить российский хоккей: верните нашу шайбу профессионалам. Как в НХЛ

- До сих пор «Авангард» боится. Не сказали мне ни «до свидания», ни пожали руку. Я ничего плохого клубу не сделал. Если захотели со мной расстаться, можно было это сделать по-человечески. А они решили гнать картину про заседание совета директоров, где, как я понимаю, ничего не обсуждали, а просто всех поставили перед фактом. Мне предложили снизить мой контракт вполовину. Я согласился. Видимо, думали, что я из-за денег работаю. Но так не вышло. Пришлось что-то другое придумывать. Я вернул «Авангард» в элиту. Теперь корреспондент будет руководить клубом.

Неудивительно, что команда, которая еще помнит – надеюсь! - волшебную руку гения комбинационного хоккея Валерия Белоусова, отдана на откуп непонятным шабашникам-иностранцам – канадцам, американцам, латвийцам… Многие – уже пенсионного возраста. Другие – вообще абсолютные дилетанты, которые и клюшку-то никогда в крагах не держали. Потому я прекрасно понимаю обиду Сушинского, в сердцах наговорившего массу нелицеприятного:

Кто же теперь всем будет рулить в популярнейшем клубе из люто помешанного на хоккее региона России? Генеральный директор Сергей Белых. А во главе всей организации – председатель совета директоров Александр Крылов. Спрошу тех, кто особо не следит за КХЛ, а тем более - «ястребами»: вы что-нибудь слышали об этих управленцах, разумеется, применительно к хоккею? Лично я – нет. Никогда! Заглянул на всякий случай в их портфолио – нефть, газ, финансы, всякие бизнес-школы… Вот только о спорте ни слова! И это правофланговые КХЛ. Кто бы мог подумать...

Напомню, легенду омского хоккея, принесшего Западной Сибири единственное золото, в минувший четверг без пыли и шума выкинули из «Авангарда», легким движением руки аннулировав пост президента клуба. Официальный комментарий был коротким: сокращается бюджет и оптимизируются процессы управления, а потому упраздняются должности президента и вице-президента.

В кои-то веки соглашусь с Александром Кожевниковым. То, как поступили с Максимом Сушинским в «Авангарде» - вопиющее свинство. Более того, в любой нормальной хоккейной организации подобное невозможно априори.

Мне совершенно по барабану, что там варят-сервируют внутри клуба. Любого в КХЛ. Ходили, например, слухи, что Сушинский втихаря выписал себе и приближенным какие-то невероятные премии под сто миллионов. Я сужу строго по факту: что имеем в итоге. А тут все предельно ясно: после отставки Су-33 в структуре организации остался лишь один человек, имеющий отношение к «Авангарду», ворвавшемуся в элиту отечественного хоккея – тренер защитников Дмитрий Рябыкин.

По мне, это возмутительное безобразие. Это не просто бесконечное унижение отечественной школы хоккея. Это публичная казнь всего того, что нам оставили отцы-основатели!

Миллион раз писал о том, что в НХЛ, за исключением малюсеньких гастролей чеха Глинки и финна Сухонена, не было и никогда не будет тренеров-европейцев. Так за океаном чтут и оберегают свой хоккей, свои традиции и методики. Вы можете представить, чтоб, скажем, в штабе «Монреаля» или «Питтсбурга» собрали интернационал со всего мира? Да такое попросту исключено!

Главное – на ключевых должностях, как в том же «Авангарде», в клубах НХЛ нет случайных людей. Их там не может быть по определению. «Питтсбург» - это Марио Лемье, «Бостон» - Кэм Нили, «Сиэтл» - Рон Френсис, «Детройт» - Стив Айзерман, «Айлендерс» - Лу Ламорелло, «Сент-Луис» - Дуг Армстронг, «Рейнджерс» - Джон Девидсон, «Колорадо» - Джо Сакик, «Даллас» - Джим Лайтс, «Эдмонтон» - Кен Холланд, «Миннесота» - Билл Герин, «Лос-Анджелес» - Люк Робитайл и Роб Блейк, «Каролина» - Дон Уодделл, «Сан-Хосе» - Дуг Уилсон и так далее.

Как видите, все – легенды НХЛ. Либо управленцы с многолетним стажем именно в хоккее, а не в прокладке трубопроводов Уренгой – Помары – Ужгород.

Что самое интересное – точно так же функционировал наш хоккей в лучшие годы! Главный тренер – отвечал буквально за все, был в команде царем и богом. В нынешних реалиях это было бы уже излишним. Но зато при СССР все рычаги управления всегда находились в руках профессионалов высшей пробы. Таких, как Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов в ЦСКА, Аркадий Чернышев, Владимир Юрзинов и Юрий Моисеев в «Динамо», Всеволод Бобров, Николай Карпов, Борис Кулагин, Борис Майоров в «Спартаке», Борис Кулагин и Игорь Дмитриев в «Крыльях Советов», Николай Эпштейн, Юрий Морозов, Владимир Васильев в «Химике», Дмитрий Богинов и Николай Карпов в «Торпедо», Николай Пучков и Борис Михайлов в СКА, Анатолий Кострюков в московском «Локомотиве» и «Тракторе», Анатолий Богданов в «Соколе», Валерий Постников в «Магнитке», Сергей Николаев в Ярославле, Леонид Киселев в «Авангарде»…

Вот мы и закольцевали. Что не имя, то сочная глава в славной истории отечественного хоккея. За каждым из них – десятки выпестованных мастеров, а самое важное – самобытная школа, уникальный подход и стиль. В этом завязанном в морской узел многообразии - фишка и сила советского хоккея. А все почему? Никто не мешал профи, не учил их жить и тренировать. При этом каждый имел практически вечный кредит доверия. Их и уволить-то было некому, потому что они сами себя назначали. А коли так, у них всегда было время на эксперименты, на подводку и доводку молодежи. Потому работали все на перспективу. Потому легко обходились без дебильных легионеров, зато своим воспитанникам дорога в основной состав всегда была открыта.

Заметьте, в НХЛ к тренерам и сейчас относятся так же. С плеча могут рубить исключительно дураки. Любому коучу-дебютанту дают время на адаптацию, на создание боеспособной команды. Всячески помогают. Даже провал в конкретном сезоне воспринимают как опыт с отрицательным резюме, который поможет выправить курс и в дальнейшем не повторять допущенных ошибок.

А все почему? Потому что в топ-менеджменте клубов НХЛ сплошь профи, которые прекрасно понимают, что в спорте по мановению волшебного жезла ничего не бывает. Кадровые решения принимают не наемные менеджеры государственных сырьевых монополистов, а частные инвесторы-миллиардеры, оперирующие не чужими – читай, народными! - а личными деньгами. Владельцы тех же «Рейнджерс» или «Колорадо» никогда не позволят распоряжаться своими миллионами долларов никому не известным брокерам или коммивояжерам, как происходит в КХЛ сплошь и рядом. Вот в чем сермяга!

Зато у нас залетные пассажиры ультиматумы порой ничтоже сумняшеся ставят даже таким глыбам, как Владимир Крикунов. Другие профаны тащат из-за бугра тонны легионерского мусора, перекрывая наглухо кислород своим питомцам. Третьи, по точному выражению Александра Кожевникова, походя вытирают ноги о человека, который символизирует омский хоккей XXI века.

Куда мы катимся?..