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Малкин обязан побить рекорд Федорова и заодно замахнуться на четвертый Кубок Стэнли
28 июля 18:47
автор: Виталий Славин

Малкин обязан побить рекорд Федорова и заодно замахнуться на четвертый Кубок Стэнли

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о перспективах российских хоккеистов, выступающих в НХЛ.

В Кубке Стэнли-2020, который стартует 1 августа, может выступить рекордное число россиян – 39, причем сразу 9 вратарей, а также 10 защитников и 20 нападающих. Шестеро уже отведали шампанское из серебряной чаши, 16 игроков в плей-офф еще не участвовали.

В воскресенье 24 команды окончательно укомплектовали составы, которые из-за пандемии расширены до 31 игрока, и собрались в городах-хабах Торонто, где сыграют клубы Восточной конференции, и Эдмонтоне, Западная конференция. Со вторника по четверг все клубы проведут по одной выставочной встрече - и в бой.

Напомню, топ-4 Востока («Бостон», «Тампа», «Вашингтон», «Филадельфия») и Запада («Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас», «Даллас») сыграют в однокруговом турнире по правилам регулярного чемпионата и определят посев в первом раунде Кубка Стэнли. За остальные восемь путевок 16 команд поспорят в сериях плей-ин до трех побед с бесконечными овертаймами.

Пары такие:

  • «Каролина» - «Рейнджерс»,
  • «Питтсбург» - «Монреаль»,
  • «Торонто» - «Коламбус»,
  • «Айлендерс» - «Флорида»,
  • «Эдмонтон» - «Чикаго»,
  • «Ванкувер» - «Миннесота»,
  • «Калгари» - «Виннипег»,
  • «Нэшвилл» - «Аризона».

Нет россиян только в семи клубах – «Бостоне», «Вегасе», «Монреале», «Эдмонтоне», «Чикаго», «Ванкувере», «Миннесоте». Впрочем, это недоразумение в следующем сезоне в «Канадиенс» и «Уайлд» наверняка будет устранено: Александр Романов и Кирилл Капризов уже в Северной Америке и вправе тренироваться с новыми командами. Ну а самые русские – «Рейнджерс» и «Вашингтон» - по пять игроков, а также «Тампа» - четыре. Причем везде наши земляки на ведущих ролях.

Евгений Малкин просто обязан побить застоявшийся отечественный кубковый рекорд Сергея Федорова – 176 (52+124) очков. Более того, Джино может первым из россиян замахнуться на четвертый Кубок Стэнли. Тем более что на сей раз ему не особо будет мешать Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» пропустил из-за травмы несколько тренировок и подходит к плей-ин против «Монреаля» не в оптимальных кондициях.

Особый спрос с россиян и в «Тампе». Капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос и прораб обороны Виктор Хедман не выйдут на лед в выставочном матче с «Флоридой» в среду. У нападающего повреждение нижней части тела, а швед еще даже не прибыл в Торонто, задержавшись в Тампе по семейным обстоятельствам. Михаилу Сергачеву, у которого истекает контракт новичка, представляется отличный шанс подсидеть ветерана. Для начала вытеснить Хедмана из спецбригады большинства, в которой россиянин в отсутствие скандинава уже доминировал по ходу регулярки.

Крайне важна выставочная встреча в среду и для «Рейнджерс». Против «Айлендерс» Дэвид Куинн наверняка выпустит и Игоря Шестеркина, и Хенрика Лундквиста. А может, в заявку попадет Александр Георгиев и устроит баттл со шведом, ибо в потенциале Шести как вратаря номер один тренеры уже не сомневаются? Кстати, у «островитян» похожая проблема. Семен Варламов за год на Лонг-Айленде не доказал, что не по деньгам, а по делу выше немца Томаса Грайсса: у обоих и процент отраженных бросков почти равный – 91,4% против 91,3%.

Хорошие перспективы в «Колорадо» у Валерия Ничушкина, Владислава Наместникова и Никиты Задорова. У всех последний год контракта. Надо проявлять себя здесь и сейчас, а возможность для этого вроде бы намечается: претендент на MVP-2020 Натан Маккиннон и молодой лидер обороны Кейл Макар пропустили концовку тренировочного лагеря. Под вопросом даже оказалось участие обоих в контрольной встрече в среду с «Миннесотой».

Но что радует больше всего и что заставляет по-настоящему уважать НХЛ: впервые с 8 июня, когда игрокам разрешили самостоятельные тренировки в ограниченных группах на клубных базах, ежедневная сводка не зафиксировала ни одного заражения КОВИД-19?! При этом проверены более 800 игроков, которые сдали 4256 тестов на вирус!

Значит, НХЛ все делает правильно. Значит, Кубок Стэнли-2020 обязательно будет разыгран. Ну а то, что игроки финалистов конференций теперь смогут пообщаться со своими половинками самое раннее через месяц, так за это в НХЛ миллионы долларов и платят.

источник: «Советский спорт»
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