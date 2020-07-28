СКА ожидает усиления из НХЛ, «Амур» остается без главного тренера, а «Спартак» подписывает ветерана

Нападающие: Владислав Барулин (Дизель), Николай Голдобин (Ванкувер), Никита Коростелев (Адмирал), Сергей Лапин (Звезда), Андрей Локтионов (Металлург Мг), Иван Силаев (Адмирал).
УШЛИ
Вратари: Илья Сорокин (Айлендерс), Максим Третьяк (Сочи)
Защитники: Александр Романов (Монреаль), Алексей Марченко (Локомотив), Игорь Мясищев (Салават Юлаев);
Нападающие: Линден Вей (СКА), Сергей Толчинский (Авангард), Михаил Григоренко (Коламбус), Сергей Калинин (Трактор), Кирилл Капризов (Миннесота), Иржи Секач (Авангард), Владимир Пешехонов (Торпедо У-К, ВХЛ)
СКА (Санкт-Петербург), главный тренер: Валерий Брагин.
ПРИШЛИ
Защитники: Виктор Антипин (Металлург Мг);
Нападающие: Линден Вей (ЦСКА), Эмиль Галимов (Ак Барс), Богдан Якимов (Северсталь), Евгений Тимкин (Металлург Мг), Владислав Каменев (?) (Колорадо).
УШЛИ
Вратари: Алексей Мельничук (Сан-Хосе)
Защитники: Артем Земченок (Металлург Мг), Артем Зуб (Оттава), Андрей Зубарев (Спартак), Владислав Семин (Металлург Мг), Михаил Тихонов (Северсталь)
Нападающие: Александр Барабанов (Торонто), Александр Дергачев (Витязь), Илья Каблуков (Авангард), Дмитрий Кагарлицкий (Динамо М), Максим Карпов (Металлург Мг), Ярно Коскиранта (СайПа, Финляндия), Йори Лехтеря (Спартак), Сергей Плотников (Металлург Мг)
ЙОКЕРИТ (Хельсинки), главный тренер: Лаури Марьямяки
ПРИШЛИ
Вратари: Андерс Линдбек (Торпедо)
Защитники: Нутти Витасало (ТПС, Финляндия), Якуб Крейчик (Кярпят, Финляндия), Джонатан Пудас (Шеллефтео, Швейцария), Никлас Фриман (ХПК, Финляндия)
Нападающие: Ииро Пакаринен (Барыс), Джордан Шредер (Торпедо), Юлиус Юнтила (Кярпят, Финлядния)
УШЛИ
Вратари: Анти Ниеми;
Защитники: Оливер Лауридсен (Мальме, Швеция), Сами Леписте, Микко Лехтонен (Торонто), Роопе Рейни (Кеттеря, Финляндия), Тему Эронен.
Нападающие: Петри Контиола, Стив Мозес (Рапперсвиль, Швейцария), Мика Ниеми, Ахти Оксанен, Петер Регин
ДИНАМО (Москва), главный тренер Владимир Крикунов.
ПРИШЛИ
Защитники: Андрей Сергеев (Нефтехимик);
Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий (СКА), Оскар Линдберг (Цуг, Швейцария), Никита Попугаев (пробный контракт)
УШЛИ
Защитники: Кирилл Лямин (Спартак), Дмитрий Огурцов (Трактор);
Нападающие: Даниил Апальков (Сочи), Максим Афиногенов, Георгий Бусаров (Торпедо), Микс Индрашис (Динамо Рига), Андре Петерссон (Локомотив), Игорь Полыгалов (Трактор), Илья Шипов. (Динамо МО, ВХЛ).
СПАРТАК (Москва), главный тренер Олег Знарок.
ПРИШЛИ
Вратари: Александр Трушков (Адмирал);
Защитники: Андрей Зубарев (СКА), Кирилл Лямин (пробный контракт Динамо), Эмиль Юсе (Спрингфилд, АХЛ);
Нападающие: Мартин Бакош (Адмирал), Йори Лехтеря (СКА, Роман Любимов (Металлург Мг), Лукаш Радил (Сан-Хосе), Михаил Шалагин (Орландо, ECHL), Сергей Широков (Авангард)
УШЛИ
Защитники: Тобиас Виклунд, Иван Вишневский (Нефтехимик), Руслан Педан, Патрик Херсли,
Нападающие: Ансель Галимов (Сочи), Каспарс Даугавиньш (Витязь), Мартиньш Карсумс, Денис Кокарев (Динамо МО, ВХЛ), Федор Малыхин (Витязь), Дмитрий Черных, Александр Хохлачев (Авангард).
ЛОКОМОТИВ (Ярославль), главный тренер Андрей Скабелка.
ПРИШЛИ
Вратарь: Эдвард Паскуале (Барыс)
Защитники: Денис Баранцев (Торпедо), Иван Ковалев (Буран, пробный контракт), Алексей Марченко (ЦСКА), Атте Охтамаа (Барыс), Зият Пайгин (Нефтехимик);
Нападающие: Андре Петерссон (Динамо М), Кирилл Слепец (Динамо Рига), Егор Коршков (?) (Торонто);
УШЛИ
Защитники: Максим Афанасьев (Северсталь), Якуб Накладал, (Пардубице, Чехия), Стаффан Кронвалл, Андрей Марков (оба завершили карьеру);
Нападающие: Стефан да Коста (Ак Барс), Григорий Денисенко (Флорида), Александр Полунин (Амур), Александр Свитов.
ВИТЯЗЬ (Подольск), главный тренер Михаил Кравец.
ПРИШЛИ
Защитники: Артем Бородкин (Трактор), Дмитрий Зайцев (Металлург Мг), Линус Хульстрем (Юргорден, Швеция);
Нападающие: Каспарс Даугавиньш (Спартак), Александр Дергачев (СКА), Матиас Теденбю (Давос, Швейцария), Джастин Дэнфорт (Лукко, Финляндия), Артем Иванюженков (Норфолк, ECHL), Федор Малыхин (Спартак), Виталий Попов (Автомобилист), Михаил Смолин (Витязь)
УШЛИ
Защитники: Антон Буханко (завершил карьеру), Александр Евсеенков, Михаил Епишин (Динамо СПб, ВХЛ), Вилле Лаюнен, Илья Шинкевич (Динамо Мн), Пека Йормакка, Павел Колтыгин (СКА), Александр Кулагин (Динамо СПб, ВХЛ), Алексей Макеев (Автомобилист), Йонас Няттинен, Денис Орлович-Гудков (Торпедо), Квинтон Хауден, Павел Чернов.
ХК СОЧИ, главный тренер Александр Андриевский.
ПРИШЛИ
Вратари: Юэль Лассинантти (Лулео, Швеция), Максим Третьяк (ЦСКА)
Защитники: Анатолий Елизаров (Динамо СПб, ВХЛ), Максим Минеев (Торпедо), Иван Мищенко, Степан Островский (оба – Адмирал);
Нападающие: Даниил Апальков (Динамо М), Ансель Галимов (Спартак), Ере Карьялайнен (Таппара, Финляндия), Александр Коннов (Адмирал), Никита Михайлов (Сибирь), Маркус Нильссон, Линус Юханссон (оба - Ферьестад, Швеция), Павел Падакин (Нефтехимик), Игорь Руденков (Амур).
УШЛИ
Вратари: Иван Налимов (Рокфорд, АХЛ), Илья Проскуряков, Дмитрий Шикин;
Защитники: Иван Абросимов (Ак Барс), Симон Бертильссон (Брюнес, Швеция), Кирилл Воробьев (ЦСКА), Артем Мальцев (Динамо СПб, ВХЛ), Никита Щитов (завершил карьеру), Морган Эллис;
Нападающие: Андрей Алтыбармакян (Чикаго), Дмитрий Архипов, Никита Выглазов, Владислав Калетник, Шон Коллинз, Вячеслав Лещенко (Трактор), Дмитрий Лугин, Денис Мосалев, Роберт Росен (Вякше, Швеция), Александр Рыбаков, Артем Томилин.
СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец), главный тренер Андрей Разин.
ПРИШЛИ
Защитники: Кирилл Адамчук (Ак Барс), Максим Афанасьев (Локомотив), Вели-Матти Виттасмяки (Таппара, Финляндия), Шон Лалонд (Адмирал), Михаил Тихонов (СКА);
Нападающие: Индржи Абдул (Слован, Словакия), Робертс Букартс (Витковице, Чехия), Денис Вихарев (Адмирал), Артем Гареев (Автомобилист), Владислав Кара (Ак Барс)
УШЛИ
Вратари: Рафаэль Хакимов (Нефтяник, ВХЛ)
Защитники: Виктор Балдаев, Джеффри Кинрейд, Артурс Кулда, Никита Макеев (ЦСКА), Никита Хлыстов (Металлург Мг), Илья Хохлов (Сибирь);
Нападающие: Евгений Бодров, Дмитрий Марковин, Сергей Монахов, Богдан Якимов (СКА)
ДИНАМО (Рига), главный тренер Петерис Скудра.
ПРИШЛИ
Вратари: Илья Проскуряков (?)
Нападающие: Микс Индрашис (Динамо М), Лаурис Дарзиньш; Денис Паршин (?)
УШЛИ
Вратари: Александр Салак, Андрей Макаров, Рейнис Лиепиньш;
Защитники: Нериус Алишаускас, Увис Балинскис (Литвинов, Чехия), Оскарс Бартулис, Кристофер Берглунд (Брюнес, Швеция), Арвилс Бергманис, Сергей Гимаев, Марек Дялога, Кристапс Зиле, Мэтт Майоне, Бенджмин Маршалл, Кристапс Сотниекс;
Нападающие: Оскарс Батня, Даниэлс Берзиньш, Колтон Гиллис, Ричардс Гринбергс, Андрис Джериньш, Робертс Липсбергс, Рихардс Маренис, Гинтс Мейя, Виталий Павлов, Александр Протапович (Автомобилист), Микелис Редлихс, Никита Сетдиков (Автомобилист), Кирилл Слепец (Локомотив), Картер Эштон.
ДИНАМО (Минск), главный тренер Крэйг Вудкрофт.
ПРИШЛИ
Вратарь: Доминик Фурх (Эребру, Швеция);
Защитники: Адам Альмквист (Адмирал), Илья Соловьев (Сагино, OHL), Илья Шинкевич (Витязь);
Нападающие: Брэндон Козун (?) (Металлург Мг), Дмитрий Буйницкий (Металлург Мг), Роб Клинкхаммер (Авангард), Максим Сушко (Лихай Велли, АХЛ), Егор Шарангович (Бингемтон, АХЛ)
УШЛИ
Вратарь: Михаил Карнаухов (Металлург Нк, ВХЛ);
Защитники: Кирилл Готовец (Авангард), Марк-Андре Граньяни, Роман Дюков (Спартак), Олег Евенко (Трактор), Джо Морроу, Стэфан Эллиотт (Фрелунда, Швеция);
Нападающие: Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Андрей Костицын (Нефтехимик), Сергей Костицын, Илья Литвинов, Александр Павлович, Андрей Степанов.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АК БАРС (Казань), главный тренер Дмитрий Квартальнов
ПРИШЛИ
Защитники: Роман Абросимов (Сочи);
Нападающие: Александр Бурмистров (Салават Юлаев), Кирилл Воронин (Адмирал), Стефан да Коста (Локомотив), Найджел Доус (Автомобилист), Александр Хованов (Миннесота)
УШЛИ
Защитники: Ессе Виртанен (Ферьестад, Швеция);
Нападающие: Эмиль Галимов (СКА), Владимир Галузин (Нефтехимик), Марат Зарипов, Владислав Кара (Северсталь), Олег Ли (Сибирь), Степан Санников, Радель Фазлеев (Нефтяник, ВХЛ), Мэтт Фрэттин (Барыс)
БАРЫС (Нур-Султан), главный тренер Юрий Михайлис.
ПРИШЛИ
Вратарь: Йони Ортио (Цюрих, Швейцария);
Нападающие: Якоб Лилья (Коламбус), Мэтт Фрэттин (Ак Барс).
УШЛИ
Вратарь: Эдвард Паскуале (Локомотив);
Защитники: Атте Охтамаа (Локомотив), Дамир Рыспаев, Максим Семенов (завершил карьеру);
Нападающие: Дастин Бойд, Талгат Жайлауов (Сарыарка, ВХЛ), Корбэн Найт (Авангард), Ииро Пакаринен (Йокерит).
АВАНГАРД (Омск), главный тренер Боб Хартли.
ПРИШЛИ
Защитники: Алексей Береглазов (Металлург Мг), Кирилл Готовец (Динамо Мн), Оливер Каски (Шарлотт, АХЛ), Алексей Соловьев (Атланта ECHL), Дамир Шарипзянов (Нефтехимик);
Нападающие: Рид Буше (Ютика, АХЛ), Илья Каблуков (СКА), Никита Комаров (Трактор), Иван Лисин (Адмирал), Корбэн Найт (Барыс), Иржи Секач, Сергей Толчинский (оба – ЦСКА), Александр Хохлачев (Спартак).
УШЛИ
Вратари: Денис Костин (Дизель, ВХЛ), Александр Судницын (Трактор);
Защитники: Алексей Бондарев, Вячеслав Войнов, Роман Манухов (Трактор), Егор Мартынов (Металлург Мг), Коди Фрэнсон;
Нападающие: Свен Андригетто (Цюрих, Швейцария), Тэйлор Бэк (Металлург Мг), Роб Клинкхаммер (Динамо Мн), Антон Ковалев (Автомобилист), Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов (Амур), Алексей Терещенко, Сергей Широков (Спартак).
АВТОМОБИЛИСТ (Екатеринбург), главный тренер Билл Питерс.
ПРИШЛИ
Защитники: Захар Арзамасцев (Салават Юлаев), Чарльз Геноуэй, Сергей Зборовский (оба – Торпедо), Николай Тимашов (Сибирь), Александр Щемеров (Пеликанс, Финляндия);
Нападающие: Станислав Бочаров (Торпедо), Денис Еркин (Хумо), Павел Куликов (Нефтехимик), Алексей Макеев (Витязь), Александр Протапович, Никита Сетдиков (оба – Динамо Рига).
УШЛИ
Защитники: Рафаэль Батыршин, Ефим Гуркин (Сибирь), Николай Стасенко;
Нападающие: Артем Гареев (Северсталь), Найджел Доус (Ак Барс), Александр Кучерявенко (Нефтехимик), Денис Мингалеев, Максим Рассейкин (оба - Юность, Беларусь), Виталий Попов (Витязь).
СИБИРЬ (Новосибирск), главный тренер Николай Заварухин.
ПРИШЛИ
Вратари: Антон Красоткин (Адмирал);
Защитники: Тимур Ахияров (Адмирал), Ефим Гуркин (Автомобилист), Виталий Меньшиков (Трактор), Илья Хохлов (Северсталь);
Нападающие: Олег Ли (Ак Барс), Эрик О’Дэлл (Металлург).
УШЛИ
Защитники: Александр Логинов (Нефтехимик), Олег Пиганович, Николай Тимашов (Автомобилист);
Нападающие: Глеб Зырянов, Максим Казаков, Игорь Макаров, Никита Михайлов (Сочи), Юкка Пелтола (Таппара, Финляндия)
САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа), главный тренер Николай Цулыгин.
ПРИШЛИ
Вратари: Владислав Сухачев (Трактор);
Защитники: Евгений Бирюков (Металлург Мг), Дмитрий Коробов (Амур), Игорь Мясищев (ЦСКА);
Нападающие: Михаил Воробьев (Филадельфия), Маркус Гранлунд (Эдмонтон).
УШЛИ
Вратари: Андрей Карев (ТПС, Финляндия), Владимир Сохатский (Сарыарка, ВХЛ);
Защитники: Захар Арзамасцев (Автомобилист), Станислав Гареев (Трактор), Никита Жульдиков (Рубин, ВХЛ), Михаил Пашнин (Металлург Мг), Марк Рубинчик (Трактор), Артем Сергеев (ЦСКА);
Нападающие: Александр Бурмистров (Ак Барс), Илья Крикунов, Алексей Кручинин, Максим Майоров, Антон Пачин (Торос, ВХЛ), Линус Умарк (Серветт, Швейцария)
МЕТАЛЛУРГ (Магнитогорск), главный тренер Илья Воробьев.
ПРИШЛИ
Вратари: Юхо Олкинуора (Адмирал);
Защитники: Артем Земченок (СКА), Егор Мартынов (Авангард), Михаил Пашнин (Салават Юлаев), Владислав Семин (СКА), Никита Хлыстов (Северсталь);
Нападающие: Тэйлор Бек (Авангард), Максим Карпов (СКА), Юхо Ламмикко (Кярпят, Финляндия), Харри Песонен (Лангау, Швейцария), Сергей Плотников (СКА), Николай Прохоркин (Лос-Анджелес);
УШЛИ
Вратари: Василий Демченко (Монреаль);
Защитники: Виктор Антипин (СКА), Алексей Береглазов (Авангард), Евгений Бирюков (Салават Юлаев), Дмитрий Зайцев (Витязь), Никита Пивцакин;
Нападающие: Дмитрий Буйницкий (Динамо Мн), Павел Дорофеев (Трактор), Брэндон Козун, Андрей Локтионов (ЦСКА), Роман Любимов (Спартак), Эрик О’Дэлл (Сибирь), Денис Расмуссен, Егор Спиридонов (СКА), Евгений Тимкин (СКА), Томаш Филиппи (Либерец, Чехия).
НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск), главный тренер Вячеслав Буцаев.
ПРИШЛИ
Вратари: Евгений Иванников (Югра, ВХЛ);
Защитники: Иван Вишневский (Спартак), Роман Граборенко (Либерец, Чехия), Александр Логинов (Сибирь), Джулиан Мелкиори (Бингемтон, АХЛ), Александр Осипов (Адмирал), Отсо Рантакари (Биль, Швейцария);
Нападающие: Владимир Галузин (Ак Барс), Либор Гудачек (Либерец, Чехия), Андрей Костицын (Динамо Мн), Александр Кучерявенко (Автомобилист).
УШЛИ
Вратари: Александр Шарыченков (ЦСКА);
Защитники: Виталий Атюшов, Райан Мерфи, Зият Пайгин (Локомотив), Евгений Рясенский, Андрей Сергеев (Динамо М), Дамир Шарипзянов (Авангард);
Нападающие: Якоб Берглунд (Трактор), Денис Казионов, Павел Куликов (Автомобилист), Зак Митчелл, Павел Падакин (Сочи), Мэтт Уайт, Арсен Хисамутдинов (Монреаль), Александр Черников, Йонас Энлунд.
ТОРПЕДО (Нижний Новгород), главный тренер Дэвид Немировски.
ПРИШЛИ
Вратари: Богдан Доненко (Торпедо, ВХЛ);
Защитники: Никита Громов (Буран, ВХЛ), Марк Марин (Ак Барс), Брэйди Остин (Кладно, Чехия), Семен Ручкин (Авангард), Крис Уайдмен (Сан-Диего, АХЛ), Дмитрий Шуленин (Амур);
Нападающие: Данил Воеводин (Ак Барс), Алексей Дробин (Адмирал), Джастин Клус (Сан-Диего, АХЛ), Денис Орлович-Гудков (Витязь), Джордан Шварц (Оттава), Камиль Шиафотдинов (пробный контракт)
УШЛИ
Вратари: Андерс Линдбек (Йокерит);
Защитники: Денис Баранцев (Локомотив), Антон Волченков, Чарльз Геноуэй (Автомобилист), Сергей Зборовский (Автомобилист), Максим Минеев (Сочи);
Нападающие: Станислав Бочаров (Автомобилист), Михаил Смолин (Витязь), Дрю Шор, Джордан Шредер (Йокерит), Пол Щехура.
АМУР (Хабаровск), и. о. главного тренера Павел Торгаев.
ПРИШЛИ
Защитники: Савелий Ольшанский (Металлург Мг), Сергей Терещенко (Трактор);
Нападающие: Владимир Бутузов (Адмирал), Александр Полунин (Локомотив), Валентин Пьянов (Авангард), Никита Феоктистов (Торпедо, ВХЛ), Наиль Якупов (СКА)
УШЛИ
Защитники: Онджей Витасек, Егор Журавлев (Металлург Нк, ВХЛ), Максим Кондратьев, Дмитрий Коробов (Салават Юлаев), Дмитрий Шуленин (Торпедо);
Нападающие: Антон Лазарев (Трактор), Игорь Руденков (Сочи).
КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР (Пекин), главный тренер Алексей Ковалев.
ОСТАЛИСЬ
Вратари: Шимон Грубец, Джереми Смит
Защитники: Тревор Мерфи, Джейсон Фрэм, Джейк Челиос;
Нападающие: Тайлер Вон, Брэндон Ип, Брэндон Мэги, Спенсер Фу, Гарет Хант.
УШЛИ
Вратари: Джон Мьюз, Сунь Цзехао;
Защитники: Виктор Бартли, Денис Осипов, Гриффин Райнхарт, Артур Салия, Райан Спрул, Микаэль Там, Роберт Ши, Андрей Шустр, Зак Юэнь;
Нападающие: Давид Бондра, Жильбер Брюле, Брэндо Дефацио, Руди Ин, Кори Кейн, Адам Крэкнелл, Лукас Локхарт, Андрей Максимов, Эндрю Миллер, Джош Николс, Михаил Плотников, Кристофер Сето, Гунарс Скворцов, Деванте Смит-Пелли, Итэн Уэрек, Ян Ху, Хантер Шинкарук.
ТРАКТОР (Челябинск), главный тренер Анвар Гатиятулин.
ПРИШЛИ
Вратари: Александр Судницын (Авангард), Роман Вилл (Регле, Швеция);
Защитники: Станислав Гареев (Салават Юлаев), Олег Евенко (Динамо Мн), Роман Манухов (Авангард), Лоуренс Пилат (Баффало), Марк Рубинчик (Салават Юлаев), Сергей Телегин (Югра, ВХЛ);
Нападающие: Ярослав Алексеев (Де-Мойн, USHL), Якоб Берглунд (Нефтехимик), Алексей Бывальцев (Витязь), Павел Дорофеев (Металлург), Сергей Калинин (ЦСКА), Антон Лазарев (Амур), Вячеслав Лещенко (Сочи), Понтус Оберг (Торонто, АХЛ), Дмитрий Огурцов, Игорь Полыгалов (оба - Динамо М), Никита Тертышный (Югра, ВХЛ)
УШЛИ
Вратари: Станислав Галимов, Владислав Сухачев (Салават Юлаев)
Защитники: Артем Бородкин (Витязь), Дмитрий Калинин, Виталий Меньшиков (Сибирь), Сергей Терещенко (Амур);
Нападающие: Антон Глинкин, Илья Зиновьев (Витязь), Эндрю Кейлоф, Никита Комаров (Авангард), Сергей Коньков (завершил карьеру), Андрей Попов, Аркадий Шафигулин.