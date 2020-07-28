СКА ожидает усиления из НХЛ, «Амур» остается без главного тренера, а «Спартак» подписывает ветерана

Макдэвид сотрет Чикаго с лица земли. Рестарт сезона в НХЛ все ближе

Ну что же, верится с трудом, но рестарт сезона в НХЛ все ближе. Команды постепенно съезжаются в так называемые города «пузыри», где вплоть до октября (убирайся, вторая волна коронавируса!) будут выяснять сильнейшего в специфическом формате плей-офф.