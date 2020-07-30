Джино, Куч, Ови, Варли – все окей. Бобу и Хлебушку срочно подтянуться

Поразили свежестью и идеальными кондициями наши полпреды в «Тампе» и «Вашингтоне». Будто и не было этого долгого карантина. Впрочем, наставник «Кэпиталз» Тодд Рирден прыть капитана объяснил просто: дескать, весь период изоляции Ови ежедневно работал с личным тренером. Видимо, где-то рядом трудился и Орлов, вдруг превратившийся в Бобби Орра: две его резкие диагонали сделали оба первых гола «столичных» в ворота «Каролины».

Михеев уже на 33-й секунде подтвердил, что не зря омича признали MVP тренировочного лагеря «Торонто» при живых рублевых миллиардерах Метьюзе, Таваресе, Марнере, Нюландере. Первым же касанием размочил самого высокооплачиваемого вратаря мира Прайса. Жаль только, за четыре секунды до конца не закольцевал сюжет, когда так и не бросил по пустой рамке «Монреаля».

Радует, что эта категория у нас – самая многочисленная. Малкин хотя в проигранном в овертайме матче с «Филадельфией» ограничился одной результативной передачей, напомнил Джино образца-2009, когда к своему первому Кубку Стэнли добавил Конн Смайт Трофи как MVP плей-офф. Уралец реально доминировал по всей площадке. Постоянно обострял и угрожал, нанес 5 бросков, а всего их на счету звена Евгения более половины от командных – 14 из 26 (Раст – 7 бросков, Цукер – 2). При этом капитан «Питтсбурга» Кросби откатал вообще по нулям, но в оправдание Сида - пять пропущенных тренировок из шести последних. У «Флайерз» прекрасно отыграл отпустивший знатную бороду Проворов. По традиции дольше всех из обеих команд находился на льду – 25 минут 39 секунд, организовал первый гол и набрал полезность «плюс 2».

Во вторник сезон НХЛ возобновился выставочными встречами, а уже в субботу стартует розыгрыш Кубка Стэнли-2020. Что показали первые матчи после более чем четырехмесячного простоя? В каком состоянии из вынужденного отпуска вышли россияне?

Отсутствие капитана «Лайтнинг» Стэмкоса (травма) и главкома обороны Хедмана (семейные обстоятельства) лишь раззадорило российское трио. Звено Кучерова с Пойнтом и Палатом (10 очков) организовало все пять шайб в авоську Бобровского. Василевский тем временем отразил все 26 наскоков «пантер». Сергачев достойно заменил на синей линии шведского аксакала, попутно отмолотив Бойла, с которым враждует со времен выступлений американца за «Нью-Джерси».

Выпек свой сухарь и Варламов. Правда, на третий период Семен не вышел. Но его тройное спасение при счете 1:0, когда россиянин лежа отбился щитками от Фаста, определило исход встречи с «рейнджерами». Кстати, на удивление, вялыми.

Защитник Куликов обычно забивает по большим праздникам – два гола за две последние регулярки и один за карьеру в плей-офф. А тут тоже решил сыграть в Орра, резко подключился к атаке и в третий раз пробил ванкуверского бедолагу Маркстрема.

КТО ОГОРЧИЛ

Сергей Бобровский (Флорида)

Евгений Дадонов (Флорида)

Артемий Панарин (Рейнджерс)

М-да, почитал комментарии болельщиков в соцсетях. Общее мнение не порадует Боба: ему грозит участь Брызгалова в «Филадельфии». А именно, «Флориде» в следующем сезоне придется выкупать 70-миллионный контракт сибиряка. Регулярно запускать 4+ шайб вратарю с годовым окладом в 10 миллионов – никакой бюджет не выдержит! В ударном звене с Барковым совершенно потерялся Дадонов, у которого истекает контракт. Евгений и физически выглядел неубедительно, как, впрочем, все «пантеры».

Но больше всех расстроил претендент на MVP-2020 по обеим версиям. Хлебушек, в отличие от его конкурентов Драйзайтля и Маккиннона, словно с похмелья вышел. Как, впрочем, и другие звезды Бродвея вроде Зибанежада, Крайдера, Трубы, Дианджело… У Панарина все буквально валилось из рук - дикое количество брака, слабая мобильность, медленные решения. В актив Артемию можно занести разве что тот самый супермомент Фаста, когда уралец перехватил шайбу за воротами Варламова и мгновенно вернул ее на пятак.

Нет, с таким настроением Панарину и Ко в серии плей-ин с трудоголиками «Каролины» ловить нечего.

КТО ЗАТАИЛСЯ

Евгений Кузнецов (Вашингтон)

Илья Ковальчук (Вашингтон)

Андрей Свечников (Каролина)

Никита Задоров (Колорадо)

Игорь Шестеркин (Рейнджерс)

Владимир Тарасенко (Сент-Луис)

Кузя забил в пустые ворота, Кови под занавес не реализовал верный шанс, оставшись один против голкипера «Каролины». Оба много играли в большинстве. Но с КПД пока проблемы. Также на реализацию лишнего постоянно отправляют 20-летнего Свечникова, в основном игравшего в первом звене с Ахо и Теравайненом. Но если финны очевидно уже в ритме, то Андрей слегка подзаржавел. Так, во втором периоде, получив шайбу за воротами Холтби, он в оптимальной форме наверняка попробовал бы забить ла-кроссом. А тут банально выкатил на пятак и лишь проверил на прочность щиток канадца.

Шестеркин поделил время в рамке с Лундквистом примерно поровну, но москвич отразил 6 бросков, а швед – 14. Оба пропустили по голу после одинаковых контрвыпадов «островитян» со снайперскими выстрелами почти в упор. Кому в субботу начинать серию против «Каролины», непонятно.

В отличие от Сергачева, русский крушитель «Колорадо» пока скромничает. Задоров ограничился тремя хитами и голевой передачей, а больше с «Миннесотой» и не потребовалось. У «лавин» целый круговой турнир для разгона перед основной сеткой Кубка Стэнли. В таком же положении вернувшийся после девятимесячного лечения Тарасенко. Владимира сразу определили в первую тройку к Шварцу и Шенну. Получилось не очень – 0:4 от «Чикаго» говорят сами за себя. Но у «блюзменов» еще три игры в топ-4 Запада с правом на ошибку. Времени вкатить в плей-офф достаточно.