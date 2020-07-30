«Сценарий «Легенды» прочитал за полчаса». Интервью с сыном Валерия Харламова

Байопик о великом нападающем ЦСКА и советской хоккейной сборной можно будет посмотреть 3 августа в 19.30 на телеканале «Наше новое кино».

«ОТ ИДЕИ ДО ПЕРВОГО СЪЕМОЧНОГО ДНЯ ПРОШЛО ПЯТЬ ЛЕТ»

— Александр Валерьевич, можете вспомнить, как появился проект «Легенда №17»?

— Идея фильма зародилась у Муслима Товбулатова. Это сын Гелани Товбулатова — бывшего владельца и вице-президента хоккейного «Спартака». В свое время он организовывал легендарные летние предсезонные турниры «Кубок Спартака», куда приезжали играть хоккеисты НХЛ. В общем, далеко не последний человек в отечественном хоккее. И вот его сын задумал снять такой фильм. Довольно долго это развивалось, шли переговоры, пока в конечном итоге проект не попал в руки ребят из компании «ТРИТЭ». Идея понравилась и Никите Михалкову, и Леониду Верещагину. Это же был один из первых спортивных байопиков в России.

— Вам позвонили, когда сценарий уже был готов?

— Я с самого начала был вовлечен в проект, но в переговоры со студией не вмешивался. Пламя кинопроизводства то раздувалось, то затухало. Очень долго писался и переписывался сценарий. Два именитых сценариста Михаил Местецкий и Николай Куликов проделали огромнейшую работу — по их версии непосредственно снимался фильм.

— Сколько прошло времени от звонка «Александр, у нас есть идея снять фильм» до первого съемочного дня?

— Больше пяти лет.

«ЛЮДИ ДО СИХ ПОР СМОТРЯТ»

— По поводу сценария: в интернете можно прочитать много негативных комментариев касательно неправильной хронологии событий в фильме. Вы как к этому относитесь?

— Это очень легко объясняется: «Легенда» — это художественный фильм. А если снимаешь художественный фильм, то главное — людей заинтересовать, чтобы они пошли и посмотрели кино. Никто не спорит, что хронологические моменты жизни Валерия Харламова были нарушены, но только в угоду интересам фильма. Потому что, если ничего не нарушать, тогда надо снимать документальный фильм. Если честно, там менять особо нечего. Я вообще мало встречал таких фильмов: сколько лет прошло, а если его показывают по ТВ, то люди смотрят. Он им не надоедает. Это дорогого стоит.

— Вы — ближайший родственник человека, про которого снимается фильм. Трудно согласиться на художественные допущения в его биографии?

— Когда понимаешь, каким будет кино, нормально к этому относишься. То, что какие-то события подрезаются, меняются — это видение режиссера и сценаристов, и сделаны они ради зрителей. Если честно, когда мне прислали сценарий, я его прочитал за полчаса. Настолько захватило! А там, поверьте, был большой объем страниц, но я его прочитал одним махом.

— Сколько раз вы смотрели фильм?

— Не два и не три точно (смеется).

«МЕНЬШИКОВ НА ТАРАСОВА НЕ ПОХОЖ, А ХАРАКТЕР ПЕРЕДАЛ»

— Как познакомились с Данилой Козловским?

— На каждом проекте есть предварительный этап перед съемками фильма. Говоря спортивным языком, «подготовительный сезон». В случае с «Легендой» он длился порядка трех месяцев. Каждому были даны задания, чтобы люди пришли подготовленными на площадку. Поэтому довольно большая группа артистов занималась хоккеем, в том числе Данила Козловский. Он молодец, настоящий профессионал. Подошел со всей ответственностью. Мы большое количество времени проводили вместе. Я его учил играть в хоккей, приглашал на свои тренировки. Данила и у нас дома был, встречался с семьей и близкими Валерия Харламова. Это нужно для глубокого погружения в роль.

— В каком режиме проходили тренировки?

— Ребята занимались практически каждый день. Студия им оплачивала лед, нанимала тренеров. В общем, много тренировались.

— Олег Меньшиков, исполнивший роль Анатолия Тарасова, несколько раз в фильме очень «по-тарасовски» произносит разу «Молодой человек». А Данила Козловский что-то характерное в манере речи Харламова передал?

— Меньшиков визуально на Тарасова не очень похож, а характер и речь передал очень хорошо. То же самое сделал и Данила — передал дух, который полюбил зритель. Что касается каких-то конкретных фраз или манеры речь — не могу сказать.



— Вы обсуждали с Татьяной Тарасовой фильм?

— Татьяну Анатольевну я знаю хорошо. Она, как и отец, человек по-хорошему жесткий. Мы были вместе на премьере. Ей понравилось, это уже хорошо.

«РАДИ 15 СЕКУНД СНИМАЛСЯ 10 ДНЕЙ»

— Вы сыграли безымянного игрока в чебаркульской «Звезде» ...

— Это придумка режиссера Коли Лебедева. Я, честно говоря, не собирался сниматься, но он убедил, что будет круто. Так эта роль и родилась.

— Сколько у вас было смен?

— Вы не поверите: ради 15 секунд, которые меня показывают на экране, я потратил почти 10 съемочных дней. Пока не испытаешь на себе, не поймешь, насколько трудна актерская профессия.

— Кроме работы в кадре какая у вас была роль на съемочной площадке?

— Понимаете, к тому моменту, когда у тебя готов сценарий, все консультации, по большому счету, закончились и съемочный процесс находится в руках режиссера. Я бы не сказал, что у меня была какая-то великая функция на съемочной площадке. Мне надо было появляться для съемок в хоккейных эпизодах, ну и так, заезжал на «Мосфильм» проведать ребят, как у них дела.

«ЛЮДЯМ ИНТЕРЕСНО СМОТРЕТЬ НА БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ»

— Кроме «Легенды», вам какое спортивное отечественное кино нравится?

— Если честно, мне очень нравятся спортивные фильмы, и не важно, наши они или зарубежные. Мне очень нравится «Поддубный». Я знаю Мишу Пореченкова, который главную роль сыграл, и сама история мне интересна. «Движение вверх» мне тоже очень понравилось. Снимать спортивные фильмы трудно. В «Легенде» в съемках хоккейных сцен были задействованы иностранные специалисты, которые помогали все это правильно и красиво отснять. Использовались какие-то ноу-хау камеры. Но в то же время должна быть хорошая история. У меня, например, нет сомнений, что такие спортсмены как Яшин и Стрельцов заслужили, чтобы о них сняли фильмы.

— Какие спортивные события, на ваш взгляд, достойны крупнобюджетной экранизации?

— Помните, когда в 1980 году сборная СССР проиграла в финале Олимпиады американским студентам? Через несколько лет Голливуд выпустил неплохой фильм «Чудо на льду», основанный на тех событиях. Почему бы не экранизировать наши большие победы? Людям будет интересно на них посмотреть. Но опять же, надо понимать, что, когда снимается кино, художественный вымысел обязательно будет присутствовать. К этому надо быть всегда готовым.

Смотрите фильм «Легенда №17» в понедельник, 3 августа, в 19.30 на телеканале «Наше новое кино».

P.S. 22 июля на 74-м году жизни скончался Александр Гусев — олимпийский чемпион Инсбрука-1976 по хоккею. Вместе с Валерием Харламовым Гусев играл за ЦСКА, чебаркульскую «Звезду» и сборную СССР. Его роль в фильме «Легенда №17» исполнил актер Александр Лобанов. В рамках разговора с «Советским спортом» Александр Харламов выразил глубокие соболезнования родным и близким Александра Гусева.