Ловили шайбы сачками для чистки бассейна. Предсезонные матчи НХЛ в Торонто и Эдмонтоне завершены

В первый день последнего месяца лета стартует официальная часть сезона. Из 24 четырех команд 16 сразятся друг с другом в квалификационном раунде (серия до 3 побед), а 8 оставшихся сыграют круг, чтобы определить посев и получить пару в первом раунде плей-офф.

Впечатления? Пока по пятибалльной шкале можно смело ставить твердую четверку. Мне довелось посмотреть целиком (в прямом эфире или записи, обзоры само собой) более половины матчей и ознакомиться с антуражем на уровне простого телезрителя. Почему четверка? Пятерку невозможно поставить ни при каких обстоятельствах, ведь на матчах нет зрителей.

СВЕТ

Поговаривают, что он работает на аренах не на полную катушку, обещают докупить еще лампочек и врубить на официальную часть сезона тысячу свечей на каждый источник питания, дабы усилить световой эффект. Вообще не задумывался на эту тему. По мне, свет и на контрольных матчах был вроде бы стандартный, особенно на крупных планах. Но против дополнительного освещения мы возражать не станем.

ЗВУК

Вот тут, казалось бы, уже дальше расти некуда – каждый хруст, треск и писк слышен в трансляциях и при переполненных трибунах, но в данном случае мне показалось, что его, звук, прикрутили осознанно. И цели преследовались такие же, как и в случае с освещением: со стартом плей-офф дать жару в режиме аудио. Охотно в это верю и жду с нетерпением.

ПОКАЗ

Вроде бы ничего инновационного. Все на месте и все работает. При виде камеры на красной линии регулярно вздрагиваю, вспоминая молодежный чемпионат мира. Сильно надеюсь, что эта проклятая камера не станет «частью площадки» в шестом овертайме седьмого матча финала Кубка Стэнли.

А в остальном… все те же классические «крупняки», общие планы, «пауки» с одной стороны, «пауки» с другой, словом одну игру будет обслуживать не меньше 30 камер. А то и больше.

Хотя этих самых камер можно повесить хоть тысячу, но если ты не умеешь снимать хоккей, то ничего и не покажешь. Впрочем, эта реплика к телевизионным бригадам НХЛ не имеет никакого отношения. Они работают по следующему принципу: я, как зритель, только успеваю подумать о том, с какого бы ракурса я посмотрел бы на повторе последний эпизод, а мне его уже именно с этого ракурса и показывают. Да еще и отсылкой к записанным заранее роликам по отснятому эпизоду. И так уже много лет.

АНТУРАЖ

Как вы уже, наверное, заметили, первый ярус трибун затянут специальными полотнищами, а лестничные проходы оставлены для перемещения по ним технического персонала арен. Очевидно, что полотнища были растянуты специально для того, чтобы проще было собирать вылетевшие с площадки шайбы, а не искать их с фонарями под сиденьями. Идея прекрасная, но вот выяснилось, что шайбы, улетевшие на полотна, решительно отказываются сползать вниз к площадке.

Пришлось находчивому персоналу вооружиться… сачками для чистки бассейнов, вмонтировать в ручку длинную трубу и устроить настоящее соревнование по поимке и доставке шайб обратно в тренировочный процесс. Первыми об этом методе додумались в Торонто и совершили тревожный звонок коллегам в Эдмонтон, чтобы те перестали уже мучиться, а отправились в магазин за сачками.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Трансляции в России доступны на двух платформах. «Яндекс Эфир» и матч-центр на официальном сайте лиги.

С Яндексом у меня отношения не сложились, точнее, с его навигацей. Так и не понял, как ей пользоваться, несколько раз утопал в количестве рекламы, искомый матч вроде бы находил, но почему-то к этому моменту хоккей смотреть уже не хотелось. Плюс, точнее минус еще заключается и в том, что на картинку накладывается озвучка русско-говорящих комментаторов и от того страдает качество основного интершума. Впрочем, при жгучем желании дорожку с комментатором можно отключить.

Было это осенью, сейчас, возможно, сервис улучшили, но, как говорится, мир не без добрых людей и у меня есть возможность смотреть матчи через сайт НХЛ, где за твои разлюбезные денежки все мило, удобно и под рукой.

И если покупка тарифа на сезон может нанести серьезный урон вашему истощавшему бумажнику, то прибрести просмотр матчей плей-офф можно хоть сейчас и всего за 20 долларов.

Расписание ближайших матчей. Время начала московское.

(Q) - квалификационный раунд

(FR) - первый раунд

1 августа

19:00. Каролина - Рейнджерс (Q)

22:00. Эдмонтон - Чикаго (Q)

23:00. Айлендерс - Флорида (Q)

2 августа

03:00. Питтсбург - Монреаль (Q)

05:30. Калгари - Виннипег (Q)

21:00. Нэшвилл - Аризона (Q)

22:00. Бостон - Филадельфия (FR)

3 августа

01:30. Колорадо - Сен-Луис (FR)

03:00. Торонто - Коламбус (Q)

05:30. Ванкувер - Миннесота (Q)

19:00. Каролина - Рейнджерс (Q)

21:30. Калгари - Виннипег (Q)

23:00. Тампа Бэй - Вашингтон (FR)