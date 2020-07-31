Где обещанный календарь? КХЛ до сих пор не может определиться с расписанием игр

Проблемы возникли у минского и рижского «Динамо», «Витязя», «Амура». При этом речь идет не только о финансовых гарантиях на следующий сезон. Что касается российских команд из перечисленного квартета, то на них висели долги по зарплатам. Подмосковной команде их, по словам Морозова, удалось решить. Не сомневается президент КХЛ и в хабаровчанах – в том, что клуб с трудностями справится и войдет в сезон в числе участников. Как и два «Динамо», которые на данный момент практически решили вопросы со спонсорами.

Между тем 19 июля давно прошло, а ясности с календарем не прибавилось. В этот день КХЛ ограничилась пресс-релизом на официальном сайте, в котором проинформировала общественность, что завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников. А с рядом участников как раз не все гладко.

В регламенте КХЛ существует пункт, согласно которому утвержденный календарь должен появиться не позднее 45 дней до старта регулярного чемпионата. Ориентируясь на 2 сентября, как раз получаем, что крайний срок для календаря — 19 июля. При этом Морозов подчеркивал, что лига хочет опубликовать его даже раньше. «Это нужно для того, чтобы клубы совместно с партнерами начали работать с расписанием матчей. Это позволит максимально продумать свою логистику и создать комфортные условия для зрителей», — пояснял Морозов.

«Мы уведомили клубы, что сезон начнется 2 сентября. Надеемся, что к этому сроку в мире пандемия окончательно уляжется. Для КХЛ это приоритетная дата, так как по сложившейся традиции сезон у нас начинается в первых числах осени», - говорил тогда Морозов.

Подозрения в том, что КХЛ может не начать сезон в ранее озвученные сроки – 2 сентября, - появляются уже не первый день. И возникают они не на пустом месте. На дворе – август, а календаря у лиги по-прежнему нет. Хотя президент КХЛ Алексей Морозов еще в середине июня рассказывал, что лига рассчитывает опубликовать расписание сезона-2020/21 до 19 июля.

Тем не менее, на официальном сайте КХЛ в составе рижан пока значится всего 10 игроков, и у всех нет информации о контрактах. Неопределенность с клубами не дает лиге иметь четкое представление, с каким количеством команд стартует регулярный чемпионат-2020/21. Еще одна проблема, касающаяся зарубежных участников – «Барыса», «Йокерита» и «Куньлуня», заключается в том, что до сих пор непонятно, где эти клубы будут играть свои домашние матчи.

ЕС до конца августа продлил запрет на въезд граждан из России. Нет никакой гарантии, что ограничительные меры будут сняты в сентябре. Напротив, судя по динамике распространения инфекции в последние недели, ситуация снова начинает ухудшаться. И все это ставит под сомнение возможность клуба из Хельсинки принимать домашние игры в Финляндии.

В пятницу было объявлено, что не состоятся Чешские хоккейные игры. Этот этап Евротура изначально должен был пройти с 30 апреля по 3 мая, но был перенесен на последний летний месяц. А теперь вовсе отменен из-за эпидемии коронавируса. Что точно не добавляет оптимизма европейскому хоккею.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации отменен Кубок президента Казахстана, традиционно проходивший в Нур-Султане, а также Кубок Минска. «Барыс» до сих пор не приступил к тренировкам из-за карантина в стране. В связи с закрытием границ под вопросом место дислокации команды.

Китайский «Куньлунь» эту проблему решил переездом на арену в Мытищи. Став на время соседом «Авангарда» из Омска, не первый год квартирующего также в Московской области – в Балашихе. «Йокериту», очевидно, есть смысл в случае форс-мажора переехать в Питер или же пропустить сезон в КХЛ. А вот «Барысу», в рядах которого, по сути, тренируется сборная Казахстана, оставаться вне игры нельзя. Хотя сегодня, глядя на ситуацию с COVID-19 в мире, все меньше шансов на то, что мировое первенство не будет снова отменено. Если, конечно, до весны-2021 мир не создаст чудо-вакцину, способную остановить эпидемию.

Исходя из таких вводных, становится очевидной невозможность руководства КХЛ в данный момент внести конкретику по расписанию матчей. Не случайно сорвалась и анонсированная 19 июля презентация календаря нового сезона, которую планировалось провести до конца июля.

Июль прошел, уж полночь близится, а ясности, когда и в каком составе КХЛ примет старт, все нет. Добавляют опасений в реалистичности плана лиги стартовать 2 сентября высказывания первого вице-президента магнитогорского «Металлурга» Сергея Ласькова: «Меня волнует, что лига обещала на совете директоров утвердить календарь. Но я член совета и никаких документов для обсуждения нам до сих пор не поступало».

При этом тот же Ласьков полагает, что оттягивать начало чемпионата нет смысла. Того же мнения придерживается Морозов. 45-дневный срок для опубликования календаря перед стартом сезона при таком форс-мажоре надобно тогда позабыть. Иначе старта регулярки наш хоккей может ждать очень долго.

Как президент КХЛ будет в итоге справляться с поставленной целью – стартовать в срок – при проблемах у клубов с деньгами, логистикой и на фоне массовых заражений в клубах Континентальной лиги, отменяющих предсезонные сборы, одному богу известно. Но очень хочется, чтобы все у него получилось. Как и у НХЛ, которая 1 августа начинает поход за Кубком Стэнли.