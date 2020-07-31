ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Где обещанный календарь? КХЛ до сих пор не может определиться с расписанием игр
31 июля 20:03
автор: Дмитрий Кузнецов

Где обещанный календарь? КХЛ до сих пор не может определиться с расписанием игр

Несмотря на свои обещания опубликовать календарь регулярного чемпионата-2020/21 до конца июля, КХЛ не смогла этого сделать.

Подозрения в том, что КХЛ может не начать сезон в ранее озвученные сроки – 2 сентября, - появляются уже не первый день. И возникают они не на пустом месте. На дворе – август, а календаря у лиги по-прежнему нет. Хотя президент КХЛ Алексей Морозов еще в середине июня рассказывал, что лига рассчитывает опубликовать расписание сезона-2020/21 до 19 июля.

«Мы уведомили клубы, что сезон начнется 2 сентября. Надеемся, что к этому сроку в мире пандемия окончательно уляжется. Для КХЛ это приоритетная дата, так как по сложившейся традиции сезон у нас начинается в первых числах осени», - говорил тогда Морозов.

В регламенте КХЛ существует пункт, согласно которому утвержденный календарь должен появиться не позднее 45 дней до старта регулярного чемпионата. Ориентируясь на 2 сентября, как раз получаем, что крайний срок для календаря — 19 июля. При этом Морозов подчеркивал, что лига хочет опубликовать его даже раньше. «Это нужно для того, чтобы клубы совместно с партнерами начали работать с расписанием матчей. Это позволит максимально продумать свою логистику и создать комфортные условия для зрителей», — пояснял Морозов.

Между тем 19 июля давно прошло, а ясности с календарем не прибавилось. В этот день КХЛ ограничилась пресс-релизом на официальном сайте, в котором проинформировала общественность, что завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников. А с рядом участников как раз не все гладко.

Проблемы возникли у минского и рижского «Динамо», «Витязя», «Амура». При этом речь идет не только о финансовых гарантиях на следующий сезон. Что касается российских команд из перечисленного квартета, то на них висели долги по зарплатам. Подмосковной команде их, по словам Морозова, удалось решить. Не сомневается президент КХЛ и в хабаровчанах – в том, что клуб с трудностями справится и войдет в сезон в числе участников. Как и два «Динамо», которые на данный момент практически решили вопросы со спонсорами.

Тем не менее, на официальном сайте КХЛ в составе рижан пока значится всего 10 игроков, и у всех нет информации о контрактах. Неопределенность с клубами не дает лиге иметь четкое представление, с каким количеством команд стартует регулярный чемпионат-2020/21. Еще одна проблема, касающаяся зарубежных участников – «Барыса», «Йокерита» и «Куньлуня», заключается в том, что до сих пор непонятно, где эти клубы будут играть свои домашние матчи.

ЕС до конца августа продлил запрет на въезд граждан из России. Нет никакой гарантии, что ограничительные меры будут сняты в сентябре. Напротив, судя по динамике распространения инфекции в последние недели, ситуация снова начинает ухудшаться. И все это ставит под сомнение возможность клуба из Хельсинки принимать домашние игры в Финляндии.

В пятницу было объявлено, что не состоятся Чешские хоккейные игры. Этот этап Евротура изначально должен был пройти с 30 апреля по 3 мая, но был перенесен на последний летний месяц. А теперь вовсе отменен из-за эпидемии коронавируса. Что точно не добавляет оптимизма европейскому хоккею.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации отменен Кубок президента Казахстана, традиционно проходивший в Нур-Султане, а также Кубок Минска. «Барыс» до сих пор не приступил к тренировкам из-за карантина в стране. В связи с закрытием границ под вопросом место дислокации команды.

Китайский «Куньлунь» эту проблему решил переездом на арену в Мытищи. Став на время соседом «Авангарда» из Омска, не первый год квартирующего также в Московской области – в Балашихе. «Йокериту», очевидно, есть смысл в случае форс-мажора переехать в Питер или же пропустить сезон в КХЛ. А вот «Барысу», в рядах которого, по сути, тренируется сборная Казахстана, оставаться вне игры нельзя. Хотя сегодня, глядя на ситуацию с COVID-19 в мире, все меньше шансов на то, что мировое первенство не будет снова отменено. Если, конечно, до весны-2021 мир не создаст чудо-вакцину, способную остановить эпидемию.

Исходя из таких вводных, становится очевидной невозможность руководства КХЛ в данный момент внести конкретику по расписанию матчей. Не случайно сорвалась и анонсированная 19 июля презентация календаря нового сезона, которую планировалось провести до конца июля.

Июль прошел, уж полночь близится, а ясности, когда и в каком составе КХЛ примет старт, все нет. Добавляют опасений в реалистичности плана лиги стартовать 2 сентября высказывания первого вице-президента магнитогорского «Металлурга» Сергея Ласькова: «Меня волнует, что лига обещала на совете директоров утвердить календарь. Но я член совета и никаких документов для обсуждения нам до сих пор не поступало».

При этом тот же Ласьков полагает, что оттягивать начало чемпионата нет смысла. Того же мнения придерживается Морозов. 45-дневный срок для опубликования календаря перед стартом сезона при таком форс-мажоре надобно тогда позабыть. Иначе старта регулярки наш хоккей может ждать очень долго.

Как президент КХЛ будет в итоге справляться с поставленной целью – стартовать в срок – при проблемах у клубов с деньгами, логистикой и на фоне массовых заражений в клубах Континентальной лиги, отменяющих предсезонные сборы, одному богу известно. Но очень хочется, чтобы все у него получилось. Как и у НХЛ, которая 1 августа начинает поход за Кубком Стэнли.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Макгрегор принял вызов ЧимаеваАвстралия станет первой страной, заставившей Facebook и Google платить за новостиТалалаев – главный тренер «Ахмата»Кокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьмеРоднина отреагировала на уход фигуристки Косторной от ТутберидзеРумынка, о которой мечтает весь мир
Где обещанный календарь? КХЛ до сих пор не может определиться с расписанием игр
Где обещанный календарь? КХЛ до сих пор не может определиться с расписанием игр
Несмотря на свои обещания опубликовать календарь регулярного чемпионата-2020/21 до конца июля, КХЛ не смогла этого сделать.
31.07.2020 20:03
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
Ловили шайбы сачками для чистки бассейна. Предсезонные матчи НХЛ в Торонто и Эдмонтоне завершены
Ловили шайбы сачками для чистки бассейна. Предсезонные матчи НХЛ в Торонто и Эдмонтоне завершены
В 12 играх было заброшено в среднем чуть больше четырех шайб за игру, всего один матч вывалился в овертайм, на «камбек» сподобилась только «Филадельфия», а два вратаря (Андрей Василевский и Кори Кроуфорд) сыграли «на ноль».
31.07.2020 17:20
Хоккей
автор: Александр Федоровский
«Сценарий «Легенды» прочитал за полчаса». Интервью с сыном Валерия Харламова
«Сценарий «Легенды» прочитал за полчаса». Интервью с сыном Валерия Харламова
Александр Харламов, сын Валерия Харламова и генеральный директор ХК «Торпедо», рассказал о съемочном процессе отечественной спортивной драмы «Легенда №17».
30.07.2020 14:28
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Джино, Куч, Ови, Варли – все окей. Бобу и Хлебушку срочно подтянуться
Джино, Куч, Ови, Варли – все окей. Бобу и Хлебушку срочно подтянуться
Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о рестарте НХЛ.
30.07.2020 14:07
Хоккей
автор: Виталий Славин
Прощальная победа «Красной машины». Как наши первенствовали на Играх доброй воли
Прощальная победа «Красной машины». Как наши первенствовали на Играх доброй воли
Это случилось летом 30 лет назад.
30.07.2020 13:43
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Овечкин рвет и мечет, Варламов непробиваем, а Чикаго унижает чемпиона (видео)
Овечкин рвет и мечет, Варламов непробиваем, а Чикаго унижает чемпиона (видео)
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор игрового дня в НХЛ.
30.07.2020 12:02
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Бобровский – опять пятерка. Кучеров и Пойнт – опять двойки (видео)
Бобровский – опять пятерка. Кучеров и Пойнт – опять двойки (видео)
Трио россиян порвало «пантер» в клочья.
29.07.2020 23:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
39 заболевших и никакого шума. Почему КХЛ в отличии от РПЛ не допускает коронавирусных скандалов
39 заболевших и никакого шума. Почему КХЛ в отличии от РПЛ не допускает коронавирусных скандалов
Как правильно вести информационную политику в период пандемии.
29.07.2020 17:30
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
Что это было? Малкин – Кросби – 23:2. Джино устраивает театр одного артиста, пока капитан обнуляется
Что это было? Малкин – Кросби – 23:2. Джино устраивает театр одного артиста, пока капитан обнуляется
Обозреватель «Советского спорта» посмотрел первые выставочные матчи перед рестартом сезона в НХЛ.
29.07.2020 14:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Малкин и Кросби пока спят, а Михеев забивает не только на тренировке (видео)
Малкин и Кросби пока спят, а Михеев забивает не только на тренировке (видео)
Десять человек одной команды на льду – с таким размахом нарушать численный состав могут только в НХЛ. «Советский спорт» предлагает обзор выставочных матчей.
29.07.2020 11:30
Хоккей
автор: Александр Федоровский
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика