ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Гавриков против Михеева: «Коламбусу» наплевать на миллионеров из «Торонто»
03 августа 10:51
автор: Александр Федоровский

Гавриков против Михеева: «Коламбусу» наплевать на миллионеров из «Торонто»

«Советский спорт» представляет обзор очередного игрового дня в НХЛ.

Нэшвилл – Аризона – 3:4

Счет в серии – 0:1.

С самого начала для «Предаторз» все пошло не так. Команда провалила первый период, попутно пропустив нелепую первую шайбу – в этом эпизоде остается посочувствовать голкиперу «Нэшвилла» Юусе Саросу. Неплохая игра в большинстве и дубль Филиппа Форсберга позволили команде включиться в погоню, но догнать «койотов» так и не удалось.

Бостон – Филадельфия – 1:4

Интрига в этом матче жила ровно 8 секунд – именно столько времени прошло между единственной шайбой «Бостона» и голом Филиппа Майерса после чего счет стал 3:1 в пользу «Филадельфии». Бостонские звезды Патрис Бержерон, Брэд Маршан и Давид Пастрняк матч провалили, наиграв на суммарный показатель полезности -7, а основной голкипер Тукка Раск получил отдых.

У Ивана Проворова из «Филадельфии» максимальное игровое время среди всех игроков в этой встрече и голевая передача в активе.

Колорадо – Филадельфия – 2:1

Крутой матч голкиперов Филиппа Грубауэра и Джордана Биннингтона. Второй отчаянно стоял ну ушах в концовке встречи, вытащив пару безнадежных шайб, но и он был бессилен после броска Габриэля Ландескуга и отскока шайбы от лицевого борта точно на Назема Кадри и пустые ворота.

«Колорадо» сумел перевернуть счет в третьем периоде и вырвать победу с финальной сиреной. Владислав Наместников нанес два броска по воротам, а Никита Задоров применил три силовых приема, получив минимальное игровое время среди остальных защитников «Эвеланш»,

«Сент-Луис» после рестарта пока производит весьма тоскливое впечатление и если бы не игра вратаря, то дела были бы совсем плохи. Иван Барбашев искал утешения в силовой борьбе (7 хитов), а Владимир Тарасенко закончил игру с минусовым показателем полезности.

Торонто – Коламбус – 0:2

Счет в серии – 0:1

Учитель без особых хлопот превзошел своего ученика. Джон Торторелла в свое время тренировал «Тампу», в составе которой бегал нынешний тренер «Торонто» Шелдон Киф – для него этот матч был дебютным в плей-офф и экзамен был бесшумно провален.

«Торонто» продолжает отстаивать статус совершенно некубковой команды. Многомиллионная атака «листьев» плетет кружева и выращивает цветочки в зоне нападения, при этом начисто забывая бросать по воротам, и регулярно получает в лоб от неприветливой пары защитников Веренски – Джонс и их друзей.

Исход матча решил один единственный эпизод в начале третьего периода, когда «Торонто» чуть ошибся на смене, а Кэм Аткинсон обнаружил щель в амуниции Фредерика Андерсена. К слову, для голкипера это был 49 матч в плей-офф, в то время как его оппонент Йонас Корписало впервые принимал участие в матчах навылет и сразу сыграл «на ноль». Отличный матч провел защитник «Джекетс» Владислав Гавриков (3 броска, 3 хита, 2 блока и +1 за 18 минут игрового времени).

Ванкувер – Миннесота – 0:3

Счет в серии – 0:1

Еще один «сухарь» игрового дня был засушен в Эдмонтоне, благодаря усилиям Алекса Стэлока. «Ванкувер» продолжает пребывать в коматозе и вместо хотя бы одного гола предлагает противнику 40 силовых приемов. Для победы «Уайлд» хватило добротной игры в большинстве и дубля в исполнении защитника Джареда Спарджона.

В случае с первым голом канадцев подвел голкипер Якоб Маркстрем, но когда твоя команда вообще ничего не забивает, то винить в поражении вратаря – последнее дело.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Австралия станет первой страной, заставившей Facebook и Google платить за новостиApple перенесла презентацию новых iPhone«Зенит» продлил контракт с ДзюбойХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьме
Гавриков против Михеева: «Коламбусу» наплевать на миллионеров из «Торонто»
Гавриков против Михеева: «Коламбусу» наплевать на миллионеров из «Торонто»
«Советский спорт» представляет обзор очередного игрового дня в НХЛ.
03.08.2020 10:51
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Хватит гнобить Бобровского. Особое мнение Славина
Хватит гнобить Бобровского. Особое мнение Славина
Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин встает на защиту вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, команда которого проиграла первый матч плей-ин НХЛ «Айлендерс».
02.08.2020 09:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Панарин впервые за 10 лет вышел в меньшинстве и чуть не спас для «Рейнджерс» безнадежную игру
Панарин впервые за 10 лет вышел в меньшинстве и чуть не спас для «Рейнджерс» безнадежную игру
«Каролина» победила «Рейнджерс» в первом матче квалификационного раунда плей-офф.
01.08.2020 23:30
Хоккей
автор: Виталий Славин
Панарин против Свечникова. Сегодня старт плей-офф НХЛ
Панарин против Свечникова. Сегодня старт плей-офф НХЛ
«Советский спорт» предлагает прогнозы на предстоящие серии квалификационного раунда плей-офф НХЛ.
01.08.2020 16:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Где обещанный календарь? КХЛ до сих пор не может определиться с расписанием игр
Где обещанный календарь? КХЛ до сих пор не может определиться с расписанием игр
Несмотря на свои обещания опубликовать календарь регулярного чемпионата-2020/21 до конца июля, КХЛ не смогла этого сделать.
31.07.2020 20:00
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
Ловили шайбы сачками для чистки бассейна. Предсезонные матчи НХЛ в Торонто и Эдмонтоне завершены
Ловили шайбы сачками для чистки бассейна. Предсезонные матчи НХЛ в Торонто и Эдмонтоне завершены
Команды НХЛ провели по одному выставочному матчу и с 1 августа начинают борьбу за Кубок Стэнли.
31.07.2020 17:30
Хоккей
автор: Александр Федоровский
«Сценарий «Легенды» прочитал за полчаса». Интервью с сыном Валерия Харламова
«Сценарий «Легенды» прочитал за полчаса». Интервью с сыном Валерия Харламова
Александр Харламов, сын Валерия Харламова и генеральный директор «Торпедо», рассказал о съемочном процессе спортивной драмы «Легенда №17».
30.07.2020 14:30
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Прощальная победа «Красной машины». Как наши первенствовали на Играх доброй воли
Прощальная победа «Красной машины». Как наши первенствовали на Играх доброй воли
Это случилось летом 30 лет назад.
30.07.2020 14:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Джино, Куч, Ови, Варли – все окей. Бобу и Хлебушку срочно подтянуться
Джино, Куч, Ови, Варли – все окей. Бобу и Хлебушку срочно подтянуться
Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о рестарте НХЛ.
30.07.2020 14:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Овечкин рвет и мечет, Варламов непробиваем, а Чикаго унижает чемпиона (видео)
Овечкин рвет и мечет, Варламов непробиваем, а Чикаго унижает чемпиона (видео)
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор игрового дня в НХЛ.
30.07.2020 12:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика