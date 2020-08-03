Гавриков против Михеева: «Коламбусу» наплевать на миллионеров из «Торонто»

Нэшвилл – Аризона – 3:4

Счет в серии – 0:1.

С самого начала для «Предаторз» все пошло не так. Команда провалила первый период, попутно пропустив нелепую первую шайбу – в этом эпизоде остается посочувствовать голкиперу «Нэшвилла» Юусе Саросу. Неплохая игра в большинстве и дубль Филиппа Форсберга позволили команде включиться в погоню, но догнать «койотов» так и не удалось.

Бостон – Филадельфия – 1:4

Интрига в этом матче жила ровно 8 секунд – именно столько времени прошло между единственной шайбой «Бостона» и голом Филиппа Майерса после чего счет стал 3:1 в пользу «Филадельфии». Бостонские звезды Патрис Бержерон, Брэд Маршан и Давид Пастрняк матч провалили, наиграв на суммарный показатель полезности -7, а основной голкипер Тукка Раск получил отдых.

У Ивана Проворова из «Филадельфии» максимальное игровое время среди всех игроков в этой встрече и голевая передача в активе.

Колорадо – Филадельфия – 2:1

Крутой матч голкиперов Филиппа Грубауэра и Джордана Биннингтона. Второй отчаянно стоял ну ушах в концовке встречи, вытащив пару безнадежных шайб, но и он был бессилен после броска Габриэля Ландескуга и отскока шайбы от лицевого борта точно на Назема Кадри и пустые ворота.