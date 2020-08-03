Гавриков против Михеева: «Коламбусу» наплевать на миллионеров из «Торонто»

Нэшвилл – Аризона – 3:4
Счет в серии – 0:1.
С самого начала для «Предаторз» все пошло не так. Команда провалила первый период, попутно пропустив нелепую первую шайбу – в этом эпизоде остается посочувствовать голкиперу «Нэшвилла» Юусе Саросу. Неплохая игра в большинстве и дубль Филиппа Форсберга позволили команде включиться в погоню, но догнать «койотов» так и не удалось.
Бостон – Филадельфия – 1:4
Интрига в этом матче жила ровно 8 секунд – именно столько времени прошло между единственной шайбой «Бостона» и голом Филиппа Майерса после чего счет стал 3:1 в пользу «Филадельфии». Бостонские звезды Патрис Бержерон, Брэд Маршан и Давид Пастрняк матч провалили, наиграв на суммарный показатель полезности -7, а основной голкипер Тукка Раск получил отдых.
У Ивана Проворова из «Филадельфии» максимальное игровое время среди всех игроков в этой встрече и голевая передача в активе.
Колорадо – Филадельфия – 2:1
Крутой матч голкиперов Филиппа Грубауэра и Джордана Биннингтона. Второй отчаянно стоял ну ушах в концовке встречи, вытащив пару безнадежных шайб, но и он был бессилен после броска Габриэля Ландескуга и отскока шайбы от лицевого борта точно на Назема Кадри и пустые ворота.
«Колорадо» сумел перевернуть счет в третьем периоде и вырвать победу с финальной сиреной. Владислав Наместников нанес два броска по воротам, а Никита Задоров применил три силовых приема, получив минимальное игровое время среди остальных защитников «Эвеланш»,
«Сент-Луис» после рестарта пока производит весьма тоскливое впечатление и если бы не игра вратаря, то дела были бы совсем плохи. Иван Барбашев искал утешения в силовой борьбе (7 хитов), а Владимир Тарасенко закончил игру с минусовым показателем полезности.
Торонто – Коламбус – 0:2
Счет в серии – 0:1
Учитель без особых хлопот превзошел своего ученика. Джон Торторелла в свое время тренировал «Тампу», в составе которой бегал нынешний тренер «Торонто» Шелдон Киф – для него этот матч был дебютным в плей-офф и экзамен был бесшумно провален.
«Торонто» продолжает отстаивать статус совершенно некубковой команды. Многомиллионная атака «листьев» плетет кружева и выращивает цветочки в зоне нападения, при этом начисто забывая бросать по воротам, и регулярно получает в лоб от неприветливой пары защитников Веренски – Джонс и их друзей.
Исход матча решил один единственный эпизод в начале третьего периода, когда «Торонто» чуть ошибся на смене, а Кэм Аткинсон обнаружил щель в амуниции Фредерика Андерсена. К слову, для голкипера это был 49 матч в плей-офф, в то время как его оппонент Йонас Корписало впервые принимал участие в матчах навылет и сразу сыграл «на ноль». Отличный матч провел защитник «Джекетс» Владислав Гавриков (3 броска, 3 хита, 2 блока и +1 за 18 минут игрового времени).
Ванкувер – Миннесота – 0:3
Счет в серии – 0:1
Еще один «сухарь» игрового дня был засушен в Эдмонтоне, благодаря усилиям Алекса Стэлока. «Ванкувер» продолжает пребывать в коматозе и вместо хотя бы одного гола предлагает противнику 40 силовых приемов. Для победы «Уайлд» хватило добротной игры в большинстве и дубля в исполнении защитника Джареда Спарджона.
В случае с первым голом канадцев подвел голкипер Якоб Маркстрем, но когда твоя команда вообще ничего не забивает, то винить в поражении вратаря – последнее дело.