Василевский настолько уверен, что начинает атаки в меньшинстве. Обзор игрового дня в НХЛ (видео)

Калгари – Виннипег – 2:3

Счет в серии – 1:1.

«Джетс» проявили стальную волю к победе, хотя казалось все против них. Лидеры команды Марк Шайфли и Патрик Лайне пропускали второй матч серии – совершенно точно известно, что первый уже не поможет команде в плей-офф, а участие второго в следующих играх под вопросом.

У «Виннипега» есть топовый первый номер – Коннор Хеллибак провел классный матч, отразив 28 бросков из 30. Первую шайбу в карьере в плей-офф забросил Дженсен Харкинс, Адам Лаури удачно пошуровал на пятаке, но перевес в две шайбы удержать не удалось.

Исход встречи решило удаление к составе «Калгари» в середине третьего периода – Николай Элерс ощутил всю гамму эмоций в одно время, переправляя шайбу в ворота после наброса Нила Пионка, и получая в эту же секунду праздничный удар клюшкой по лицу от защитника «Калгари» Дерека Форбота.

Серия может затянуться.

Тампа Бэй – Вашингтон – 3:2 Б

«Мы играли в силовой хоккей» – сообщил Александр Овечкин после матча. Стоп, но мы недавно это уже слышали. Любопытно. Под 100 хитов на двоих в матче «Вашинтон» – «Тампа» – это что-то новенькое.

Если «Вашингтон» традиционно увесист и основателен, то «Тампа» легка, резка и заточена на атаку. Команда выглядит просто классно, а Андрей Василевский до такой степени уверен в себе, что в какой-то момент ему стало настолько скучно, и он решил начать голевую атаку своей команды в меньшинстве. Жаль, что не удалось разжиться голевой передачей.

Никита Кучеров подстрелил очередного ни в чем не повинного паучка и стал автором победного буллита. Дмитрий Орлов сделал голевую передачу и провел на площадке 28 минут – лучший показатель среди всех защитников.

Вегас – Даллас – 5:3

Команды обменялись сочными пятиминутками во втором и третьем периодах. С такой игрой Бена Бишопа в составе «Далласа» мы очень скоро увидим в воротах Антона Худобина. Впрочем, это же касается и Робина Ленера – когда у тебя за спиной Марк-Андре Флери, то нужно показывать мега уровень, чтобы выкинуть его из состава.

Денис Гурьянов закончил игру с показателем полезности –3.

Питтсбург – Монреаль – 3:1

Счет в серии – 1:1.

Вот и здесь возникает ощущение, что серия дойдет до пяти матчей. «Пингвины» сумели одержать победу, но удалось это с большим скрипом. При счете 1:0 Бретт Кулак даже забил, но в сдвинутые ворота. Сидни Кросби с близкого расстояния основательно проветрил Кэри Прайса, Евгений Малкин очков не набрал, но нанес семь бросков по воротам.

Эдмонтон – Чикаго – 6:3

Счет в серии – 1:1.

Еще после первого матча стало ясно, что это будет самая неадекватная серия. 18 шайб в двух играх – это точно не про нормальный плей-офф. Адский автомат КМ с первых секунд начал заколачивать, объезжать и заносить, дабы поддержать Андрея Свечникова – у Коннора Макдэвида тоже теперь есть свой хет-трик в плей-офф.

Второй тренд сегодняшнего игрового дня – голы после рикошетов от коньков защитников. Я насчитал таких четыре штуки, а может быть их было больше.

Пятый гол «Эдмонтона» как бы намекнул, что голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд немного притомился. Если это правда, то это весьма тревожные новости для «Блэкхокс», так как за спиной у него лишь Малькольм Суббан с нулевым опытом матчей в плей-офф.