Мы думали «Хлебушек» – герой, а он обыкновенный блогер-путешественник

А как вероятный MVP-2020 провел четыре месяца карантина? Во влоге его невесты я обнаружил немало интересного – путешествия по невероятной красоте тихоокеанскому побережью США, автопробег из Нью-Йорка во Флориду в гости к Бобровским и обратно, презентация поглощения на пляже всяческих гастрономических вкусностей, пошлая запись в инстаграме «Короную в воров. Онлайн» со стаканом кофе в руках на фоне какой-то забегаловки и прочая фигня в том же духе. Вот только я ни разу не видел, а как же человек, получающий 71 миллион рублей в месяц, тренируется, готовится к сезону, о рестарте объявили еще в мае.

Чем отличается великий игрок от просто хорошего? Сорри за банальность – конечно, стабильностью. Анатолий Фирсов, Валерий Харламов, Борис Михайлов, Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров, Сергей Федоров, Павел Буре, Александр Овечкин. Для них не было и нет проходных турниров, неважных матчей. Да, что-то может не получаться – это спорт и жизнь, люди – не роботы, но никто никогда не мог их упрекнуть в плохой подготовке, недостаточной отдаче.

То, что стало понятным и неизбежным уже после первого матча серии «Каролина» - «Рейнджерс» случилось: гламурные мальчики с Бродвея слили в одну калитку и третью игру. Все свободны. Ставок больше нет. Ну а мы, дабы не растекаться по древу, по горячим следам быстренько пробежимся по пунктам.

ЛУНДКВИСТ

Вот что я написал в июле прошлого года:

- Олимпийский чемпион-2006 давно едет с ярмарки и свои 8,5 млн, конечно, не отрабатывает. В минувшем сезоне швед в одну калитку проиграл конкуренцию Георгиеву, который стоит в десять с лишним раз меньше! Одна закавыка – нужен ли кому-то в НХЛ 37-летний вратарь, прозвище которого – Король Хенрик теперь выглядит как издевательство над здравым смыслом? Вопрос риторический.

Как от него избавиться? Выход один – выкупить контракт, тем более что там осталось всего два года. Президент «Рейнджерс» Дэвидсон – бывший страж ворот, а значит, прекрасно понимает, что 23-летний Георгиев абсолютно готовый основной голкипер. Равно как его ровесник Шестеркин вполне справится с ролью дублера. Дэвидсон, наверное, не забыл, что хорошо ему знакомый Бобровский из молодежки Кузни напрямую пробился в НХЛ в 22 года.

Вот так: то, что Sovsport.ru было абсолютно ясно еще год назад, теперь дошло до всех. Вот только Дэвидсон глупо слил в канализацию несколько миллионов долларов, не решившись загодя избавиться от возрастного мышелова.

КУИНН

Ругать его не буду – не за что. Пианист играет, как может и умеет. А умеет он пока мало что. Харизма вроде есть, но опыта – чуть выше нуля. А тут еще матерый ассистент Рафф сбежал в «Нью-Джерси» прямо перед тренировочным лагерем. Я призывал Дэвидсона заменить помощника, отвечавшего за защитников, на Сергея Зубова. Но меня опять не послушали, подняв из фарм-клуба на скамью «рейнджеров» какого-то ноунейма. В итоге Дианджело, Фокс, Труба мгновенно разучились двигать шайбу.

Ну а тормоз Стаал мало того, что никогда это и не умел делать, забыл уроки начальной школы. Из-за него сегодня «Каролина» сравняла счет в начале второго периода, когда более минуты не выпускала ньюйоркцев из зоны. У Стаала сломалась клюшка. «Ураганы», пользуясь ближней лавкой, наложили смену, а неповоротливый бородач все топтался у своих ворот с пустыми руками. Вместо того, чтобы вырвать клюшку у нападающего либо поменяться с ним местами. Умница Свечников, разумеется, этим воспользовался: меж коньков обезоруженного дефа выложил шайбу под щелбан Теравайнена. 1:1 – и недолгая песенка «синих рубашек» была спета.

То же самое, кстати, вчера в зоне Бобровского устроил Аккьяри, и «островитянин» Эберле заколотил победную шайбу в сетку «Флориды».

ЗИБАНЕЖАД

Самый горячий форвард февраля и марта – помните его пять шайб в ворота «Вашингтона»? – растворился в массовке. Спад одного лидера – сами знаете кого! - еще можно было попробовать как-то компенсировать. Исчезновение обоих главных голопроизводителей равносильно катастрофе. Представьте, что в «Эдмонтоне» вдруг разом пропадут с радаров Коннор и Леон. Не можете? То-то и оно…

BUNCH OF JERKS

А вообще-то все это частности. Даже если бы Артемий днями и ночами не вылезал из гаража, отрабатывая кистевые под планочку в дальний угол, а его незадачливый коуч круглосуточно штудировал учебники по тактике, все равно в лучшем случае «рейнджеры» разве что поцарапались бы. Если эта «Куча придурков», как прозвал «ураганов» Дон «Вишенка» Черри, год назад скинула с чемпионского трона «Вашингтон» во втором овертайме седьмого матча, уступая по ходу серии 0-2 и 2-3, то что им неоперевшиеся пацаны с Манхэттена?

Перефразируя Александра Сергеевича, их пример другим наука. Для киборгов и одновременно весельчаков Бриндамора хоккей не только работа, но и Fun – удовольствие. Спасибо, сварливому аксакалу, чей острый язык толерантная Америка не оценила и забанила старца. После того как он обозвал их Bunch of Jerks, что только «Кейнсы» не выделывали, празднуя на льду домашние победы:

- Всей командой прыгали на заградительное стекло;

- Всей командой как домино падали на лед, образуя букву W, то есть win – выиграли;

- Всей командой падали на лед, изображая выбросившихся на берег китов, чем обыгрывали зеленую ретроформу своих предшественников «Хартфорд Уйлерз», то есть «китобои»;

- Всей командой как кегли в боулинге падали на лед от шлема, брошенного на лед душой «кучки слабоумных» Уильямсом;

- Всей командой танцевали лимбо, когда нужно было прокатить под клюшкой, которую держали Славин и Пеши;

- Всей командой стреляли из клюшек по птичкам - подброшенным вверх крагам, изображая компьютерную игру;

- Эвандер Холифилд – настоящий! – одним ударом нокаутировал Мартинука, которого партнеры схватили за коньки и по льду уволокли в раздевалку;

- Того же Мартинука ловили на спиннинг, а он, извиваясь, не хотел лезть в сачок рыболовов;

- Свечников изобразил шайбу - с разбегу плюхнулся на лед и проскользил на мягком месте через тоннель партнеров в ворота;

- Ван Римсдайк, обстучав мяч об лед, сделал слэм-данк в баскетбольную корзину, правда, поскользнулся и чуть не поранил коньком находившегося рядом маскота;

- Брок Макгинн перевоплотился в Тора, защищающего галактику от коварных темных сил, пронзив врага копьем-клюшкой.

А еще они гребли на лодках, катались на клюшках. Пародировали баскетболистов, прыгающих друг на друга, и бейсболистов, запуливших мяч на околоземную орбиту. Хлопали в такт вместе со всей ареной… Показательно, никто при этом не покидал свое место, спеша на парковку, чтоб не застрять, как это обычно бывает, в пробке на выезде со стадиона.

Остается только выяснить, какой перфоманс Славин и Ко заготовили на случай победы в Кубке Стэнли…