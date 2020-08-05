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Варламов «помог» Бобровскому. «Флориде» помогла игра в большинстве (видео)
05 августа 22:17
автор: Александр Федоровский

Варламов «помог» Бобровскому. «Флориде» помогла игра в большинстве (видео)

Хоккеисты «Флориды» одержали победу над «Айлендерс» в третьем матче серии квалификации плей-офф.

«Флорида» собрала остатки вялой игры в кулак и наотрез отказалась составлять компанию «Рейнджерс» по вылету из плей-офф с нулем побед. Нельзя сказать, что игра «Пантер» невероятно преобразилась, но появилась хотя бы собранность в обороне, то есть то, без чего в плей-офф обычно вообще нечего делать. Любопытно, что в решающей для себя встрече «Флорида» сражалась не только с противником, но и с собой – первую голевую атаку «Айлендерс» начал Барков, в эпизоде со вторым голом шайба влетела в ворота Бобровского от конька своего же защитника Экблада.

Пригодилась удачная игра в неравных составах. Если ничего не пропускаешь в меньшинстве и хотя бы что-то забиваешь в большинстве – будешь иметь шансы даже при самых скорбных раскладах. Хаула и Хоффман использовали нарушение численного состава и штраф Семена Варламова соответственно, а третья шайба на счету ветерана Брайана Бойла, который входит в топ-10 ветеранов НХЛ, которые не добирались до Кубка Стэнли. Впрочем, после вылета «Рейнджерс», а с ним и Хенрика Лундквиста, уже в топ-9.

«Айлендерс» провалил начало третьего периода – именно в этот момент команда Барри Тротца пропустила две шайбы и оказалась в неприятном положении. Да и потом всего 12 бросков за две периода – ну куда это годится?

Концовка получилась по меркам НХЛ канонической – Бобровский крутился в воротах как на раскаленной сковороде, но кроме голевого рикошета от своего же защитника других несчастий с ним не произошло. «Пантеры» столь неистово рубились в своей зоне, что порой проводили силовые приемы против своих же одноклубников.

Несмотря на поражение, Семен Варламов провел нормальный матч. Может быть, и мог бы выручить команду в эпизоде с третьей шайбой, но уж очень хороший кистевой удался Брайну Бойлу.

Евгений Дадонов был незаметен в равных составах, но полезен в большинстве, а Сергей Бобровский отразив 20 бросков одержал свою первую победу в текущем плей-офф. Следующая игра серии состоится 7 августа в Торонто.

Флорида – Айлендерс – 3:2

Голы: Хаула (Дадонов, Хоффман) – 1:0. Пажо (Бьювилье) – 1:1. Хоффман (Яндл, Барков) – 2:1. Бойл – 3:1. Нельсон (Пулок, Тэйвз) – 3:2.

Счет в серии – 1:2.

источник: «Советский спорт»
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Варламов «помог» Бобровскому. «Флориде» помогла игра в большинстве (видео)
Варламов «помог» Бобровскому. «Флориде» помогла игра в большинстве (видео)
Хоккеисты «Флориды» одержали победу над «Айлендерс» в третьем матче серии квалификации плей-офф.
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