Варламов «помог» Бобровскому. «Флориде» помогла игра в большинстве (видео)

«Флорида» собрала остатки вялой игры в кулак и наотрез отказалась составлять компанию «Рейнджерс» по вылету из плей-офф с нулем побед. Нельзя сказать, что игра «Пантер» невероятно преобразилась, но появилась хотя бы собранность в обороне, то есть то, без чего в плей-офф обычно вообще нечего делать. Любопытно, что в решающей для себя встрече «Флорида» сражалась не только с противником, но и с собой – первую голевую атаку «Айлендерс» начал Барков, в эпизоде со вторым голом шайба влетела в ворота Бобровского от конька своего же защитника Экблада.

Пригодилась удачная игра в неравных составах. Если ничего не пропускаешь в меньшинстве и хотя бы что-то забиваешь в большинстве – будешь иметь шансы даже при самых скорбных раскладах. Хаула и Хоффман использовали нарушение численного состава и штраф Семена Варламова соответственно, а третья шайба на счету ветерана Брайана Бойла, который входит в топ-10 ветеранов НХЛ, которые не добирались до Кубка Стэнли. Впрочем, после вылета «Рейнджерс», а с ним и Хенрика Лундквиста, уже в топ-9.

«Айлендерс» провалил начало третьего периода – именно в этот момент команда Барри Тротца пропустила две шайбы и оказалась в неприятном положении. Да и потом всего 12 бросков за две периода – ну куда это годится?

Концовка получилась по меркам НХЛ канонической – Бобровский крутился в воротах как на раскаленной сковороде, но кроме голевого рикошета от своего же защитника других несчастий с ним не произошло. «Пантеры» столь неистово рубились в своей зоне, что порой проводили силовые приемы против своих же одноклубников.

Несмотря на поражение, Семен Варламов провел нормальный матч. Может быть, и мог бы выручить команду в эпизоде с третьей шайбой, но уж очень хороший кистевой удался Брайну Бойлу.