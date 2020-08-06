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«Барыс» переезжает, а в Хабаровске раздают долги: новости хоккея
06 августа 14:22
автор: Елена Кузютина,

«Барыс» переезжает, а в Хабаровске раздают долги: новости хоккея

В Казани будет еще один клуб КХЛ, омская молодежка заразилась коронавирусом, а в «Куньлуне» ожидают усиление – 5 новостей из мира КХЛ.

СМЕНИТЬ ОБСТАНОВКУ

Пока вся лига замерла в ожидании календаря игр сезона 2020/21, который обещают опубликовать уже завтра, иностранные клубы пытаются решить проблему с базированием команд. Эпидемиологическая ситуация нестабильна и не дает понять, когда границы будут открыты и появится возможность свободного и безопасного передвижения. Поэтому, «Йокериту» и «Барысу» следует поступить по примеру «Куньлуня» - найти временную, домашнюю площадку в России. Клуб из Пекина будет выступать в подмосковных Мытищах. Про финнов уже давно ходил слух, что джокеры подумывают о проведении какой-то части матчей в Петербурге. Сегодня появилась новость и про «Барыс». Известно, что у клуба из Казахстана есть два варианта, один из которых – Казань. И вроде как в столице Татарстана даже достигли договоренности. Так что вполне вероятно, что в Казани прибавится численность хоккеистов-«хищников» - «Ак Барс» и «Барыс».

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

В другом «кошачьем» клубе хорошие новости – в хабаровском «Амуре» обещают сегодня-завтра закрыть задолженности по заработной плате. Денежные средства «тиграм» будут выделены из краевого бюджета, а 13 августа дальневосточный клуб должен пройти процедуру заявки.

КОРОНАВИРУС РЯДОМ

Пресс-служба «Омских Ястребов» сообщила о 14 положительных тестах на коронавирусную инфекцию в команде. Напомним, что несколько дней назад хоккеисты из Омска вернулись с победного для них турнира – Кубка ХК «Салават Юлаева». Отмечается, что до соревнования команда соблюдала строгий протокол тестирования и изоляции в общежитии Хоккейной Академии «Авангард», и в поездку спортсмены отправились здоровыми.

Тест, который игроки и работники клуба сдали по возвращению из Уфы дал положительный результат у 14 человек. На данный момент все они изолированы у себя дома, тренировочный процесс остановлен. Стоит учесть, что подтвержденным заболевание считают лишь тогда, когда обследование проведет Роспотребнадзор.

Где именно подхватили коронавирус хоккеисты: в Уфе или в дороге – не ясно. Отметим, что столица Башкирии через несколько дней вновь принимает хоккейных гостей – на Кубок республики Башкортостан приедут «Нефтехимик», «Северсталь», «Трактор». Хозяева турнира, «Салават Юлаев», разумеется, тоже участвуют.

НОВИЧОК

По информации североамериканского журналиста Дэвида Паньотта в КХЛ приедет форвард системы «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Хо-Сэнг.

Скоре всего, новым клубом для игрока станет «Куньлунь Ред Стар». Что известно про хоккеиста? Он начинал в одном звене с Коннором Макдэвидом, в детской лиге выступал за «Торонто Мальборос». В двух сезонах в НХЛ набрал 22 очка в 43 матчах. Возможно, Хо-Сэнг поможет усилить атаку «Куньлуня», но главное, чтобы Джош не забывал, что хоккей – игра командная. Эгоистичную манеру игры этого форварда часто называют одной из причин его невозможности закрепиться в НХЛ.

РАСШИРЯЯ ГЕОГРАФИЮ

МХЛ пополнилась новым клубом. «Академия имени Михайлова» подала заявку на участие в Париматч Чемпионате МХЛ. Команда может стать первым представителем Тульской области в молодежном хоккее. Команда создана на базе академии хоккея «НХК» в Новомосковске, которая тесно сотрудничает с ЦСКА.
Сам Борис Михайлов не входит в руководство клуба, но принимает активное участие в его жизни. «МХЛ – это хороший, сильный уровень. «Академии Михайлова» в первом сезоне будет тяжело, но через это они должны пройти, чтобы стать лучше», - сказал прославленный хоккеист.

источник: «Советский спорт»
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