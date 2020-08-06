Богатые тоже плачут. Кто вслед за Панариным завалит сезон? В клетке – Боб и Джино

- В плей-офф надо отдаваться игре в обороне и отчаянно действовать без шайбы. Порой простота приносит пользу. А попытка что-то придумывать зачастую вызывает проблемы, - констатировал тренер «Флориды» Джоэл Кенневилль. Лучше трехкратного победителя Кубка Стэнли не скажешь. Это и подсказке коллеге из «Питтсбурга», чьи «пингвины» настойчиво идут к главной сенсации сезона, а может, и десятилетия. Я понимаю, когда чемпионом становится команда, финишировавшая 8-й в конференции и 13-й в общем зачете. Как, например, «Лос-Анджелес» в 2012 году. Но чтоб одного из фаворитов даже в основной плей-офф не пустила 24-я команда лиги, набравшая жалкие 50 процентов очков…

Здесь нет опечатки. Согласен, не очень удачный перевод сайта НХЛ с неродного английского на русский, но смысл, как я понимаю, такой: не нужно ничего придумывать. Или: лучшее – враг хорошего. Действительно, зачем наш воротчик на седьмой секунде (!) третьего периода при счете 1:1 дотронулся клюшкой до шайбы, когда она еще не вошла в трапецию, он и сам не объяснит. В итоге две минуты штрафа за задержку игры обернулись победным голом «Флориды». Причем этот нелепый эпизод настолько деморализовал ньюйоркцев, что через две минуты с хвостиком они заглотнули и третью шайбу. Пришли в себя лишь к концу матча, но успели только еще один раз пробить Бобровского (2:3).

- Я ошибся, - признал голкипер «Айлендерс» Семен Варламов. - Все очень просто - я не должен играть с шайбой лучше. Это стоило нам гола.

- Как столь опытная команда, как «Питтсбург», может так отдать выигранный матч? Не уверен, что знаю ответ на этот вопрос. Пока трудно объяснить, как мы оказались в такой ситуации. Знаю, что мы способны играть лучше, что мы способны на большее.

Так кто же спорит, мистер Майк Салливан? Забивай Гюнцель на 30-й минуте при счете 3:1 – и дело в шляпе. Но ваш голеадор из убойной позиции тупо проверил на прочность щитки Прайса. А ведь любой момент в плей-офф надо выгрызать или, если хотите, догрызать. При этом, как верно заметили Варламов и Кенневилль, не надо зауми – проще, проще. Как, например, это сделал защитник «Канадиенс» Джефф Петри, забивший уже второй победный гол (4:3). На сей раз с нулевого угла в ближнюю девятку.

- Получив шайбу, начал искать партнеров на пятачке. Наших там не было, но я увидел щель над плечом Мюррея. В плей-офф не бывает плохих или ненужных бросков. Я рискнул – и попал, - поделился секретами мастерства новоявленный снайпер.

Вообще оборона, которая и выигрывает кубки, у «Монреаля» в полном порядке. В отличие от «Питтсбурга». Прайс выручает, Мюррей запускает. Уэбер (гол, 2 передачи, полезность «плюс 2»), Широ (2 передачи, «плюс 4»), Питри (гол, «плюс 1») – просто красавцы. Это трио, каждый из которых откатал 23+ минуты, и вытащило игру. Мало того, что три шайбы положили, так еще наглухо закрыли Малкина с Кросби. Словом, дело «пингвинов» - швах. Тем более что и тренер в прострации.

Вляпались в историю и бостонские «медведи».

- Не собираюсь вам лгать. Это просто отстой. Мы знали регламент, понимали, что после четырех месяцев паузы потеряем свои плюсы и кондиции, которые у нас были в регулярном чемпионате. Предпочел бы я получить первый или второй посев? Несомненно, - рубил правду-матку после поражения от «Тампы» (2:3) главком «Бостона» Брюс Кессиди. Еще бы! До пандемии «Брюинз» шли на первом месте в лиге, опережая «Сент-Луис» аж на 6 очков. Теперь же в турнире топ-4 Востока «Бостон» выше третьей строки не поднимется. А зачем нужен высокий посев, растолковал коуч «Тампы» Джон Купер:

- Вплоть до финала Кубка Стэнли, а возможно, и в финале у тебя будет право выпускать свои звенья вторым, после соперника. Вот это может гарантированно дать тебе бонус. В остальном - да, у вас не будет на один домашний матч больше, за вашей спиной не будут бушевать свои фанаты. Сейчас такая формула турнира, что мы видим кристальный хоккей в его первозданном виде. Словно люди разбились на два состава и вышли на замерзший пруд, чтобы погонять шайбу. Это отличный формат. Я даже представить не мог, что однажды это увижу.

Как говорится, увидеть Торонто (или Эдмонтон) – и умереть.