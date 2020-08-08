Идеальная итальянская забастовка от Малкина и Кросби

- Это серия до трех побед, случиться может всякое. Нам удавались хорошие вещи. Сделали ли мы достаточно? Нет. Стоит отдать монреальцам должное. Они сыграли реально хорошо. Очень сложно это оценить. Действительно, сейчас очень сложно все разложить по полочкам. Почему мало шансов на четвертый Кубок Стэнли? Возраст. Но шанс есть. Могу говорить только за себя. Конечно, хотел бы, чтобы травм было меньше, чтобы мог провести сезон полностью.

- Я уверен, эти хоккеисты остаются элитными игроками. Я верю в костяк команды. Они по-прежнему звезды и могут играть на звездном уровне. Я в это верю. Понятно, однажды их время пройдет. Но это относится к любой команде. А я продолжаю считать, что они еще долго будут радовать нас элитным хоккеем.

Нам упорно игнорирующие русских нефтяники и кантри-пупсики, разумеется, по барабану. А вот что случилось с командой единственного российского центра мирового калибра, стоит разобраться

Спокойно: все идет по плану. 24-я, 23-я, 22-я команды лиги по итогам усеченной регулярки, которые вообще не должны были играть в плей-офф, выкинули за борт как двух уходящих за горизонт светил – Кросби и Малкина, так и пару вспыхнувших – Макдэвида и Драйзайтля. Ну и до кучи расчленили неких хищников из Нэшвилла.

Догадались, кто это сказал? Ну, конечно, тренер Майк Салливан и его деклассированный капитан. Но как же разнятся оценки?!

Коуч, естественно, пытается храбриться, чтоб коленкой под зад не схлопотать. Малышу Сиду – хотя, какой он малыш, 33 года вчера стукнуло! - бояться нечего. Свои годовые 8,7 млн долларов он будет по 12-летнему контракту гарантированно получать вплоть до 2025 года. Кросби просто признал очевидное: время золотого «Питтсбурга» ушло безвозвратно, династии больше нет.

Четвертый матч серии с «Монреалем» - апофеоз ужаса и позора некогда самой симпатичной, самой играющей команды НХЛ, которая 14 лет кряду не пропускала плей-офф. Добыла три Кубка Стэнли. Еще однажды добралась до финала и один раз - до финала конференции.

Что такое эталонная итальянская забастовка, сегодня в мельчайших подробностях продемонстрировали «пингвины». Все вроде вышли на производство, все на местах, никто не опоздал ни на минуту. Но ни один пролетарий шайбы и клюшки к работе так толком и не приступил. Никто даже не попытался имитировать бурную деятельность. Ну когда вы видели, чтоб, возможно, лучшая спецбригада лиги за две минуты не просто ни разу не бросила по воротам 24-й команды регулярки. Малкин, Кросби, Летанг даже закрепиться в зоне атаки не смогли! Да и не особо пытались, как показалось мне. И не только мне.



Вскоре после этого конфуза, случившегося в середине второй трети при первом за игру большинстве «Питтсбурга» и нулевом счете, режиссеры трансляции вывели на экран любопытную статистику россиянина. В первом матче серии Джино побеспокоил Прайса 8 раз, во втором – 7, в третьем – 2, в четвертом к тому моменту – 1. Дело тут не в упадке активности одного из главных штыков «Пингвинз». Самое страшное: только один из этих почти 20 бросков сделан с пятака! То есть Малкин не лез в стыки, предпочитая фигурное катание по чистому льду. Нет, конечно, иногда он вступал в схватки с Уэбером и другими, но, как правило, находясь без шайбы и после свистка.

Говорю же, образцовая итальянская забастовка! «Цель – ничто, движение – все», - так вроде ревизионировали идеи Карла Маркса правые оппортунисты в позапрошлом веке.

Сейчас возникла именно та ситуация, когда, чтобы достоверно оценить причины катастрофы «Питтсбурга», необходимо находиться внутри коллектива. Ибо со стороны сегодня у всех – сужу по комментариям болельщиков в соцсетях – сложилось однозначное мнение: «пингвины» сознательно вышли на заклание. Выигрывать они не собирались. Настойчиво ждали, когда же это наконец осознают ноунеймы «Канадиенс» и соизволят доехать с шайбой до ворот кубкового дебютанта Джарри. Пенсильванские бедолаги на своем все-таки настояли: на 56-й минуте некий финн Лехконен доковылял до пятака и забил первый за три года гол в матчах на вылет.

- Вуаля! – воскликнул бы фокусник, вытащив из шляпы пресловутого зайца.

Впрочем, одна версия у меня все же есть. Я почуял неладное, когда после первого матча, в котором «Монреаль» одолел «Питтсбург» в овертайме (3:2), телеканал NBC на весь мир протрубил: «Игру посмотрели 1,572 млн человек – рекорд сезона!». Это на 46 процентов больше, чем средняя аудитория на трансляциях NBC в регулярке – 1,074 млн.

Повторяю, это только мое предположение, ибо все мы убеждены в честности и неподкупности НХЛ, для которой идеалы фейр-плей – основа существования. Но лично вы стали бы резать курицу, приносящую золотые яйца? Да еще в момент пандемии, когда мир рушится в тартарары, а доходы лиги упали критически. Нет, конечно! А значит, в интересах абсолютно всех, чтоб самые популярные хоккейные команды планеты «Монреаль» и «Торонто» держались в игре как можно дольше и поднялись по сетке плей-офф как можно выше. Тем более канадские клубы не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года.

…Октябрь 2020 года. «Канадиенс» или «Мейпл Лифс» в обнимку с серебряной чашей на миллионном параде в даунтауне. Этой сказке наяву позавидовал бы Херб Брукс со своими студентиками из Лейк-Плэсида.