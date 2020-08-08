Скабелке поДАРили победу. «Локомотив» выиграл турнир в Сочи

Надо же такому случиться. Команда Валерия Брагина стартовала в Сочи с теннисных побед (6:0 и 6:2) над «Локомотивом», в третьем матче уступила ярославцам 2:6 и узнала об очередной корректировке регламента турнира. Как говорится, своя рука – владыка. Организаторы решили разыграть сразу два трофея: главный - в паре клубов КХЛ, Кубок будущего – в споре молодежных команд сборной России U20 и ступинского «Капитана», представляющего ХК «Сочи» в МХЛ.

А мы, наивные, анонсировали очное противостояние Брагина и Игоря Ларионова, жаждали увидеть вратаря молодежной сборной Ярослава Аскарова в серьезном деле. Облом! Да и Скабелке кое-кто поторопился вынести отложенный «смертный приговор» в Ярославле, где он не чужой – как никак завоевывал с местным «Торпедо» золотые медали в 1997-м.

В первых двух матчах между СКА и «Локомотивом» шайба охотно находила дорогу в сетку железнодорожников. В третьем, который первоначально должен был стать проходным, все развернулось на 180 градусов. Третий вратарь сборной России на МЧМ-2020 в Остраве Даниил Исаев сделал то, что оказалось не под силу новичку ярославцев Эдварду Паскуале и молодому дебютанту КХЛ Владиславу Окоряку.

Подопечные Скабелки встрепенулись и бросились спасать честь. А выиграли сразу турнир. Нового капитана команды Егора Аверина переместили в ударное звено Антона Ландера вместо пассивного Магнуса Пяярви-Свенссона, отправившегося в Владимиру А. Ткачеву и Павлу Кудрявцеву. Но не записным лидерам ярославской команды суждено было стать героями финала и турнира. 20-летний Александр Дарьин, отличавшийся результативностью в МХЛ, выкопал на пятачке два гола. Первый – с передачи Георгия Иванова, второй – без ассистентов, эффектно бросив с лопаты за 52 секунды до конца третьего периода. Времени на ответ у питерцев не осталось.

Так неожиданно оказалась смазанной премьера Брагина во главе СКА. По ходу турнира его подопечные заявляли, что он раскрепостил команду, состав которой стабилизировался. По словам тренера Андрея Козырева, уже сложились три тройки, а в четвертой собраны гренадеры Йоонас Кемппайнен, Евгений Тимкин, Евгений Кетов… Травмированного центрфорварда молодежного звена заменял фактурный новичок Богдан Якимов.