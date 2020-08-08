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Скабелке поДАРили победу. «Локомотив» выиграл турнир в Сочи
08 августа 21:50

Скабелке поДАРили победу. «Локомотив» выиграл турнир в Сочи

Героем финального матча первого предсезонного турнира КХЛ стал 20-летний форвард Ярославля Александр Дарьин. Его дубль помог железнодорожникам выиграть 3:2 у СКА и завоевать главный приз.

Надо же такому случиться. Команда Валерия Брагина стартовала в Сочи с теннисных побед (6:0 и 6:2) над «Локомотивом», в третьем матче уступила ярославцам 2:6 и узнала об очередной корректировке регламента турнира. Как говорится, своя рука – владыка. Организаторы решили разыграть сразу два трофея: главный - в паре клубов КХЛ, Кубок будущего – в споре молодежных команд сборной России U20 и ступинского «Капитана», представляющего ХК «Сочи» в МХЛ.

А мы, наивные, анонсировали очное противостояние Брагина и Игоря Ларионова, жаждали увидеть вратаря молодежной сборной Ярослава Аскарова в серьезном деле. Облом! Да и Скабелке кое-кто поторопился вынести отложенный «смертный приговор» в Ярославле, где он не чужой – как никак завоевывал с местным «Торпедо» золотые медали в 1997-м.

В первых двух матчах между СКА и «Локомотивом» шайба охотно находила дорогу в сетку железнодорожников. В третьем, который первоначально должен был стать проходным, все развернулось на 180 градусов. Третий вратарь сборной России на МЧМ-2020 в Остраве Даниил Исаев сделал то, что оказалось не под силу новичку ярославцев Эдварду Паскуале и молодому дебютанту КХЛ Владиславу Окоряку.

Подопечные Скабелки встрепенулись и бросились спасать честь. А выиграли сразу турнир. Нового капитана команды Егора Аверина переместили в ударное звено Антона Ландера вместо пассивного Магнуса Пяярви-Свенссона, отправившегося в Владимиру А. Ткачеву и Павлу Кудрявцеву. Но не записным лидерам ярославской команды суждено было стать героями финала и турнира. 20-летний Александр Дарьин, отличавшийся результативностью в МХЛ, выкопал на пятачке два гола. Первый – с передачи Георгия Иванова, второй – без ассистентов, эффектно бросив с лопаты за 52 секунды до конца третьего периода. Времени на ответ у питерцев не осталось.

Так неожиданно оказалась смазанной премьера Брагина во главе СКА. По ходу турнира его подопечные заявляли, что он раскрепостил команду, состав которой стабилизировался. По словам тренера Андрея Козырева, уже сложились три тройки, а в четвертой собраны гренадеры Йоонас Кемппайнен, Евгений Тимкин, Евгений Кетов… Травмированного центрфорварда молодежного звена заменял фактурный новичок Богдан Якимов.

Кажется, сложилась «химия» у Антона Бурдасова, Миро Аалтонена и Андрея Кузьменко. Первого из этой троицы организаторы называли лучшим нападающим и MVP турнира. Наконец, мы увидели главное оружие Антона – точный, сильный и быстрый бросок, который выделял сам Илья Сорокин. Сразу прорезалось чувство гола у Кузьменко, а это очень важно. Эту связку мы, скорее всего, увидим и в сборной на этапах Евротура.

Но есть вопросы к первому звену Эмиль Галимов - Линден Вей – Владимир Э. Ткачев. Гол в большинстве канадца с чудо-передачи Ткачева роскошный, но где стабильность?

Все три шайбы армейцы получили с пятачка. Их оборона непроходимой, мягко говоря, не выглядела. Похоже, в команде перекос с защитниками-созидателями. Впрочем, команда Брагина собирается воевать на чужой территории, уделяя меньше внимания надежности тыла.

Теперь мы увидим СКА на турнире чемпионов в Казани 19-22 августа. Компанию питерцам составят «Магнитка», «Слават Юлаев» и «Ак Барс».

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Скабелке поДАРили победу. «Локомотив» выиграл турнир в Сочи
Скабелке поДАРили победу. «Локомотив» выиграл турнир в Сочи
Героем финального матча первого предсезонного турнира КХЛ стал 20-летний форвард Ярославля Александр Дарьин. Его дубль помог железнодорожникам выиграть 3:2 у СКА и завоевать главный приз.
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