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Овечкин сыграет против Варламова, а Торонто отправляется в утиль
10 августа 06:18
автор: Александр Федоровский,

Овечкин сыграет против Варламова, а Торонто отправляется в утиль

Квалификационный раунд плей-офф произвел впечатление.

В пору задуматься о том, что в самом деле было бы неплохо расширить количество соискателей главного трофея сезона. «Советский спорт» ключевые моменты квалификации и уверен в том, что дальше будет только интереснее.

Помните историю со вторым групповым этапом футбольной Лиги чемпионов? Идея провалилась полностью, представив болельщикам целую кипу ничего не решающих матчей и пустые трибуны. НХЛ такое точно не грозит. От расширения участников плей-офф качество игры пострадает едва ли, а болельщик никуда не денется. Ведь когда-то же все ограничения на посещение матчей снимут, правда?

Эдмонтон (5) – Чикаго (12)

Счет в серии – 1:3

Перед этим противостоянием у меня не возникало особенных сомнений в том, что пара Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль завернут престарелый «Чикаго» в ледяной рулон. Но этого не случилось. Звездное сияние от игроков может ослеплять как угодно, но если кроме этого сияния ничего нет – проблемы будут обеспечены, что и продемонстрировал «Чикаго». «Нефтяники» вовсю шуровали в большинстве, Коннор и Леон собрали мешок очков, но где были остальные? «Чикаго» в свою очередь показал, что вынос «Сент-Луиса» в контрольном матче не был случайностью.

В следующем раунде «Чикаго» сыграет с «Вегасом», который среди сеянных команд больше всех забил и меньше всех пропустил. Ключевым моментом видится противостояние во вратарской линии. У «Вегаса» крутая бригада Марк-Андре Флери и, обменянный как раз из «Чикаго», Робин Ленер, а у противника лишь Кори Кроуфорд за спиной которого, по сути, никого нет.

Нэшвилл (6) – Аризона (11)

Счет в серии - 1:3

Еще одна показательная история про расширение плей-офф. Вслед за «Чикаго» дальше проходит и «Аризона». Хотя в мирное время эта команда просто бы не сыграла в кубковых матчах. «Койоты» показали, что их не особо волнуют менеджерские перестановки внутри клуба, а просто делали свое дело, в решающей встрече не единожды отыгрываясь по ходу встречи и забив в овертайме. Против «Колорадо» бороться будет сложнее, но почему-то есть ощущение, что это будет одна из самых результативных серий первого раунда.

Ванкувер (7) – Миннесота (10)

Счет в серии – 3:1

Канадцы начали за упокой, закончили за здравие, а «Миннесоте» очевидно не хватало Кирилла Капризова. После первого матча казалось, что после такого пустого хоккея, который был показан «Ванкувером» в первом матче в плей-офф ловить нечего, но канадцы сумели выиграть три встречи подряд, а победную точку в серии поставил защитник команды Кристофер Танеев, забив на 11 секунде овертайма. Сможет ли «Ванкувер» разбудить пока еще действующего обладателя Кубка «Сент-Луис», который пока проиграл вообще все матчи после возобновления сезона?

Калгари (8) – Виннипег (9)

Счет в серии – 3:1

Потеря двух ведущих игроков не могла не повлиять на «Джетс». Хотя именно после их потери команда смогла зацепить одну игру. В первой же встрече получили травмы и выбыли до конца серии Марк Шайфли и Патрик Лайне. Последние две встречи завершились с общим счетом 10:2 в пользу «Калгари», который в следующем раунде сыграет с «Далласом».

Восток

Питтсбург (5) – Монреаль (12)

Счет в серии – 1:3

Шикарный Кэрри Прайс показал лучший процент отраженных бросков, сумел остановить Евгения Малкина, Сидни Кросби на день рождения вместо победы подарили галстук, а ветеран Патрик Марло снова остался без Кубка и теперь, вероятно, задумается о завершении карьеры. «Питтсбург» смог одержать всего одну победу после возобновления сезона и проиграть четырежды с учетом контрольной встречи с «Филадельфией». Именно с ней, к слову, и предстоит теперь сражаться «Монреалю».

Каролина (6) – Рейнджерс (11)

Счет в серии – 3:0

Провал номер один. Артемий Панарин не показал вообще ничего, тренерский штаб «Рейнджерс» так и не определился с вратарями, а бешеная команда Рода Бриндамора просто делала свое дело. Хет-трик Андрея Свечникова и лучший показатель полезности среди россиян в этом плей-офф – цифры выразительные. Лишь в первой встрече была одержана победа с минимальным счетом, а потом пошло легче. Эта пара стала единственной в раунде, где одна команда так и не смогла взять хотя бы одну игру. Пара «Бостон» - «Каролина» ожидается интереснейшая. Если «Кейнс» сумели вынести однажды «Вашингтон», то почему бы не проделать это с «Брюинз»?

Айлендерс (7) – Флорида (10)

Счет в серии – 3:1

Провал номер два. Сергей Бобровский может быть и смог бы справиться с соперником, но справляться с соперником и собственной обороной было ему не под силу. Но даже «Пантеры» смогли со скрипом сделать то, что оказалось не под силу «Рейнджерс» - взять один матч и уж потом с чистой совестью провалиться в решающей встрече. Со стороны казалось, что «Айлендерс» не прикладывал особенных усилий в этом противостоянии, но с «Вашингтоном» все будет чуточку иначе. Александр Овечкин на набирает очки уже третий матч подряд – дурной знак для «Островитян».

Торонто (8) – Коламбус (9)

Счет в серии – 2:3

Единственная серия, где потребовались все пять матчей. Джон Торторелла, Сет Джонс, Зак Веренски, Йонас Корписало, Элвис Мерзликин и толпа терпеливых лесорубов сумели отправить фигуристов из Торонто на каникулы. В этой яркой серии нашлось место для двух «камбеков», трех «сухарей» и двух овертаймов. «Листья» в очередной раз поставили печать и расписались в том, что их история – это регулярный чемпионат. Плей-офф не их стихия.

Все пары первого раунда плей-офф. Матчи пройдут до четырех побед.

Филадельфия – Монреаль

Тампа-Бэй – Коламбус

Вашингтон – Айлендерс

Бостон – Каролина

Вегас – Чикаго

Колорадо – Аризона

Даллас – Калгари

Сент-Луис – Ванкувер

Раунд стартует в ночь на 11 августа.

источник: «Советский спорт»
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