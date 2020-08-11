Овечкин, Кучеров, Тарасенко, Радулов, пора просыпаться

Хотя на два состава тут только один россиянин – неутомимый защитник-стахановец «Филли» Иван Проворов, эта серия обязательна к просмотру. Первый матч – точно. Сошлись две самые крутые команды квалификационного раунда. «Филадельфия» с запасом выиграла все три матча топ-4 плюс выставочный у «Питтсбурга». «Монреаль», который только благодаря пандемии еще в марте не сгинул в аут, и вовсе совершил главную сенсацию рестарта: 24-й клуб регулярки выкинул за борт одного из фаворитов – тот же «Питтсбург» Кросби и Малкина. Причем по сути без вариантов.

С четвертьфиналов конференций розыгрыш Кубка Стэнли возвращается к привычной схеме – все серии до четырех побед. Разве что, в отличие от прошлых лет, сетки плей-офф нет. В каждом раунде лучшая команда встречается с худшей в соответствии с посевом (указан в скобках). Представляем пары первого раунда.

Особое внимание дуэли голкиперов: 21-летний Харт с зарплатой 730 тысяч долларов против 32-летнего Прайса с рекордным в этом амплуа окладом 10,5 млн. У «Монреаля» опытнее защитники – один капитан Уэбер чего стоит. У «Флайерз» мощнее нападение: сразу две тройки могут сделать результат. Причем второе звено Хейза пока выглядит предпочтительнее ударного с капитаном Жиру и Кутюрье. Ворачек в последней игре и вовсе не участвовал.

ТАМПА (2) – КОЛАМБУС (9)

11 августа (22:00), 13 августа (22:00), 16 августа (2:30), 17 августа (22:00)

Ремейк прошлогоднего стыка на этой же стадии. Триумфатор регулярки с рекордным числом побед всухую пролетел андердогам Бобровского и Панарина. В «Коламбусе» давно нет ни того, ни другого, а «Блю Джекетс» снова на коне: засушили веселое нападение «Торонто» с квартетом суперфорвардов на 40 млн долларов. Кто вышколенным трудягам Тортореллы может помешать сделать то же самое с «молниями»? Никто. Если только не Василевский. У южан на посту номер 1 с обладателем Везины-2019 и финалистом Везины-2020 в рамке неоспоримое преимущество. Хотя Корписало дважды против «листьев» сыграл на ноль, в двух других встречах не впечатлил и даже был заменен.

Огромная проблема «Тампы» в травмах лидеров. Капитан Стэмкос после уже пятимесячной паузы так еще ни разу и не сыграл, а ключевой защитник Хедман на ровном месте подвернул ногу в заключительном матче кругового турнира с «Филли». Нашему 22-летнему Сергачеву сложно будет в полной мере заменить маститого шведа, а Кучерова с Пойнтом, как выяснилось, смогла закрыть даже «Филадельфия».

ВАШИНГТОН (3) – АЙЛЕНДЕРС (7)

12 августа (22:00), 15 августа (3:00), 16 августа (19:00), 19 августа (3:00)

Хочется верить в возрождение русского капитана, но все карты на руках у его бывшего золотого тренера Троца. Что он досконально знает, как загонять в угол «столичных», коуч «островитян» многократно доказал в регулярке. К тому же ньюйоркцы уже на полном ходу – «Флориду» Бобровского катапультировали на каникулы с минимальными энергозатратами.

А вот у «Вашингтона» все плохо, кроме вратаря Холтби, который выходит на рынок свободных агентов и обязан выдавать максимум. Но если что, адекватной замены канадцу в рамке нет. Равно как Орлов не смог компенсировать отсутствие Карлсона. Без номинанта на Норрис большинство перестало работать, а Овечкин за весь круговой турнир не набрал ни единого очка. Жутко просела центральная ось: Эллер уехал из хаба-пузыря к жене помогать рожать, а Бекстрем и Кузнецов резко сдали. В третьем звене заскучал без датчанина и Ковальчук.

БОСТОН (4) – КАРОЛИНА (6)

12 августа (3:00), 14 августа (3:00), 15 августа (19:00), 18 августа (3:00)

Если не случится чуда, Свечников и Ко должны управиться в четыре матча. Доминировавшие в НХЛ до остановки сезона «медведи» после карантина просто неузнаваемы. Проиграны все четыре матча, включая выставочный с «Коламбусом». Вхолостую откатала раунд супертройка Пастрняк – Бержерон – Маршанд. Вратарь Раск еще не оправился после того, как сломал палец на руке. Словом, игра у «Бостона» расклеилась напрочь.

Зато у «Каролины» все тип-топ. В серии с «Рейнджерс» у «ураганов» уязвимых мест вообще не обнаружилось. Повторно управиться в минимум матчей им может помешать разве что долгое бездействие после отлупа Панарина и Ко. В утешение ньюйоркцам выигранная в понедельник драфт-лотерея за первый номер, читай, Алексиса Лафренье.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЕГАС (1) – ЧИКАГО (12)

12 августа (5:30), 14 августа (0:30), 16 августа (3:00), 17 августа (1:30)

Вроде «Вегас» ничего особого не показывает, а побеждает и побеждает. Но лично я буду болеть за «Чикаго» хотя бы потому, что это самая молодая команда лиги, ведомая трехкратными обладателями Кубка Стэнли Тейвзом и Кейном. «Блэкхокс» могут служить примером «Питтсбургу» с такими же знатными трехкратными чемпионами Кросби и Малкиным, как перестраиваться на марше.

КОЛОРАДО (2) – АРИЗОНА (11)

13 августа (0:30), 14 августа (21:00), 15 августа (22:00), 18 августа (0:30)

Джо Сакик рядом умных обменов сформировал главного фаворита Кубка Стэнли-2020. У «Колорадо» убийственное нападение и большинство. У «Аризоны» третья по надежности оборона в регулярке-2020. Однако в этом противостоянии у «койотов» просто не хватит щитов, чтоб справиться с мечами «лавин». Рубануть у них в любой момент готово каждое звено и любой игрок. О чем говорить, если даже Ничушкин стал забивать…

ДАЛЛАС (3) – КАЛГАРИ (8)

12 августа (0:30), 14 августа (5:30), 15 августа (5:30), 16 августа (21:00)

По мне, тут интрига одна: какую еще пакость сотворит молодой да ранний провокатор «Калгари» Ткачук, сломавший в дебюте квалификационном раунда фронтмена «Виннипега» Шайфли? И что в ответ предложат «звезды»? Точнее, не так: как они предотвратят хулиганские выходки представителя великой хоккейной американской семьи? Ждем также более яркой игры в «Далласе» от Радулова и Гурьянова, которых пока вообще не видно.

СЕНТ-ЛУИС (4) – ВАНКУВЕР (7)

13 августа (5:30), 15 августа (1:30), 17 августа (5:30), 18 августа (5:30)

У действующих чемпионов та же беда, что у их соперников по финалу-2019. Как и «Бостон», «Сент-Луис» пока не знает вкуса побед. Что самое прискорбное: «блюзмены» потеряли хватку. Во всех трех поединках открывали счет, с «Вегасом» даже повели 2:0, во всех были впереди после двух периодов. Тем не менее в третьем неизменно отдавали инициативу. При этом допускали слишком много бросков в створ: все три игры - по 38!

Впрочем, не все так страшно, как у «Брюинз»: решающая шайба от «Колорадо» пропущена за секунду до финальной сирены, а «Даллас» первенствовал лишь в буллитной перестрелке. С одной стороны, надо поправить прицел – в первую очередь это касается Тарасенко. С другой – сохранять концентрацию и слаженность действий от начала до конца. Вот только если дело не в головах, а в слабой функциональной готовности, дело «Сент-Луиса» - швах.