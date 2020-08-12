Василевский побил рекорд Хабибулина. 61 сэйв помог «Тампе» победить «Коламбус» в 5-м овертайме

В начале первого периода подопечные Тортореллы сподобились на гол в большинстве, первый для себя после рестарта сезона в пяти матчах серии с «Торонто». Француз Тексье бросил от левого борота, и шайба после двух рикошетов запорхнула в сетку от черенка оружия Дюбуа.

Но все эти расклады были успешно забыты. Все затмила ретина. Автор этих строк смог выдержать четыре овертайма. Хотя поначалу ничто не предвещало утомительный марафон. Соперники обменялись голами, причем первые четыре шайбы можно смело назвать «мусорными».

Главный тренер «Тампы» Джон Купер стоял на лавке в безупречном цивильном костюме, белоснежной сорочке и галстуке. Его оппонент из «Блю Джекетс» Джон Торторелла о пиджаке забыл, выбрв тренировочный прикид и давая тем самым понять, что его команда будет сражаться не в белых перчатках. Пусть «жакеты» и не фавориты серии, но твердо намерены повторить прошлогоднюю сенсацию. Напомним, в первом раунде плей-офф-2019 Панарин, Бобровский (их уже в «Колумбусе» нет) и Ко в первом круге сняли с пробега фаворита Кубка Стэнли «Лайтнинг», выиграв серию 4-0. Причем в первом матче Кучеров, Василевский, Сергачев после первого периода вели 3:0, перед третьим – 3:1, но уступили 3:4, а после почти без боя сдали следующие три игры.

Хорошо, что на трибунах в Торонто не было зрителей. Паритет 2:2 держался с первой минуты третьего периода до середины пятого овертайма. Голкипер «Коламбуса» Юнас Корписало побил абсолютный рекорд лиги, сделав 85 сэйвов. Однако он не справился с не самым сложным броском Брэйдена Пойнта на 11-й минуте пятого дополнительного периода – 3:2ОТ5. Наш Андрей Василевский совершил 61 спасение и превзошел своего одноклубника-соотечественника Николая Хабибулина, обладателя Кубка Стэнли-2003.

На рикошет Кучеров ответил голом-рикошетом. Шайба после его быстрого выстрела нашла ногу Пойнта, экранировавшего вратаря Корписало. Так что Кучу записали результативную передачу.

В ближнем бою голкиперы демонстрировали потрясающую непробиваемость. На 9-й минуте Вася выиграл ближний бой у прорвавшего к воротам Дженнера. Потом ценой разбитой губы спас после броска Робинсона, атаковавшего с пятачка и уже видевшего коварно отскочившую от борта шайбу в сетке. В столкновении форвард задел голову вратаря, но виноват в том последний. Судьи могли выписать россиянину малый штраф за отсечение.

Кучеров в свою очередь пошел на Корписало в психическую атаку и стал инициатором маленькой потасовки. Счет к тому времени был ничейный - 2:2.

Вася во втором периоде проморгал бросок Бьоркстранда на авось с острого угла от самого борта – шайба вонзилась в дальнюю девятку. А в начале третьего Корписало забил сам себе – лежа неосторожным движением щитка загнал бесхозную шайбу за ленточку после жаркой схватки на ближнем пятачке, в которой проворством блеснул нападающий «молний» Гурд.

А потом наступило томительное ожидание развязки. Геройствовали вратари. Во втором овертайме бросок Кучерова в пустой угол парировал финн. Вася ответил сэйвом после выстрела низом Бьоркстранда.

У соперников не осталось сил на хиты, однако в шестом периоде защитник «Тампы» Макдона засадил локтем форварду Герберу в центре поля. Пострадавшего увезли с поля под руки. Судьи безмолвствовали, подчинившись неписанному правилу овертаймов – если удалять, то в крайнем случае. Таковых набралось всего два.

Кончено, атакующего ресурса у более мастеровитых «молний» было больше, чем у «жакетов». В результате вымотавшийся Корписало не справился с берущимся кистевым броском Пойнта, к которому шайба отскочила от российского защитника Гаврикова. Шла 11-я минута пятого дополнительного периода. Матч растянулся на 150 минут и 27 секунд – это четвертый по продолжительности «марафон» за всю историю НХЛ. А Корписало установил рекорд лиги по числу сэйвов (85). Прежнее достижение «островитянина» Келли Хруди держался с 18 апреля 1987 года.

Статистики НХЛ напомнили, что 70+ спасений совершали всего пять голкиперов, среди которых наш Михаил Шталенков, который в форме «Анахайма» отразил 70 бросков от будущего обладателя Кубка Стэнли «Детройта» в мае 1997 года.

Защитник проигравших Сет Джонс установил рекорд НХЛ, проведя на льду 65 минут 6 секунд, затмив достижение нашего Сергея Зубова (63:51).

Но вернемся в настоящее. Второй матч серии начнется в 22.00 по Москве четверга в Торонто. Тренерам впору подумать о дублерах Василевского и Корписало. Вспоминаю, как выглядели вратари ЦСКА и «Йокерита» Сорокин и Рамо после 142-минутного «марафона» в плей-офф-2018 (22 марта). «Шуты» тогда добились гостевой победы 2:1 тоже в пятом овертайме. Через два дня в Хельсинки пропустившего три легкие шайбы Сорокина заменили во втором периоде, а финн вообще не попал в заявку из-за обезвоживания организма.