В плей-офф НХЛ сошли с ума – играют часами и ночами, потому что судьи не хотят никого удалять

Мразек потерял ворота, и все усилия полевых коту, точнее, медведю под хвост. «Бостон» забил в начале второго овертайма (4:3) и повел в серии с «Каролиной» 1-0.
Виталий СЛАВИН
Но сегодня речь пойдет не об игре, да там особо ничего интересного и не произошло, а о судьях.
НХЛ, жутко испугавшись ловушек и капканов, читай, антихоккея «Нью-Джерси» уже, наверное, лет 20 отчаянно сражается за чистоту игры. И с большим успехом – мелкий фол почти искоренен. Казалось, пиджаки, зацепы, задержки и прочая мерзость навсегда остались в ХХ веке. Ан нет. Оказывается, 60 минут основного времени - одни правила, в бесконечных овертаймах – другие. Да их просто нет. Твори, что хочешь!
Как можно было не удалить бостонца Вагнера за удар клюшкой сверху по клюшке Шея, ведь у того черенок прямо в руках на две части раскололся?! Рефы проглотили свисток, тогда «ураган» попросту двумя руками толкнул сзади в спину обидчика, завалив того на лед. И опять – тишина! Разумеется, тишина. Не заметил один момент, сделал вид, что ничего нет и в другом эпизоде. Только когда тот же Шей на 79-й минуте прямо рядом с судьей не опрокинул в углу своей зоны Койла, тот просто уже не мог не отреагировать.
Ну а как этой ночью арбитры проморгали двухсотпроцентный фол Хедмана на Аткинсоне, когда защитник «Тампы» сзади срубил нападающего «Коламбуса», выходившего на Василевского?! Уму непостижимо! Спустя минуту обиженным прилетела ответочка в виде мгновенной смерти от Пойнта. Разве это честная победа?
Я элементарно не пойму, в чем потаенный смысл этого двурушничества? Судьи полагают, что в дополнительное время именно так и только так – строго при игре пять на пять – восторжествует высшая справедливость? Но зачем тогда НХЛ 20 лет ужесточала правила? Понятно зачем: чтоб повысить результативность, чтоб дать больше простора технарям, а костоломов поприжать – и хоккей в НХЛ действительно расцвел, стал куда более зрелищным. А в плей-офф лига, чуть ли, не в гнусные 70-е годы возвращается.
Не удаляя за очевидные нарушения, НХЛ руками судей явочным порядком поощряет грязь, открывает зеленую улицу неумехам. Любой фол – это недостаток мастерства. Удаление - это не помощь команде, на игроке которой нарушили правила. Это естественное ее поощрение. Это и есть справедливость. И в то же время наказание соперника: дескать, так делать нельзя. А если тебе не хватает класса честно остановить противника, попробуй это исполнить в меньшинстве. Пропустил – значит, ты хуже играешь в хоккей. Значит, дальше в плей-офф должен идти твой оппонент. Что за фигню я вынужден после вопиющего судейского беспредела писать, растолковывать прописные истины спорта?!
Да, сегодня «Каролину» подвел вратарь. Но когда голкиперы все тащат, как Корписало и Василевский, а полевые игроки сводят риск в действиях к нулю, при этом судьи отказываются кого-то удалять, если только не за выброс шайбы на трибуну, то бесконечные овертаймы действительно могут продолжаться бесконечно.
Повторяю, в чем фишка не дать удаление? Ошибся игрок, свисти. Почему обязательно победный гол должен быть забит при игре пять на пять?! Не понимаю…