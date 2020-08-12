В плей-офф НХЛ сошли с ума – играют часами и ночами, потому что судьи не хотят никого удалять

Мразек потерял ворота, и все усилия полевых коту, точнее, медведю под хвост. «Бостон» забил в начале второго овертайма (4:3) и повел в серии с «Каролиной» 1-0.

Виталий СЛАВИН

Но сегодня речь пойдет не об игре, да там особо ничего интересного и не произошло, а о судьях.

НХЛ, жутко испугавшись ловушек и капканов, читай, антихоккея «Нью-Джерси» уже, наверное, лет 20 отчаянно сражается за чистоту игры. И с большим успехом – мелкий фол почти искоренен. Казалось, пиджаки, зацепы, задержки и прочая мерзость навсегда остались в ХХ веке. Ан нет. Оказывается, 60 минут основного времени - одни правила, в бесконечных овертаймах – другие. Да их просто нет. Твори, что хочешь!

Как можно было не удалить бостонца Вагнера за удар клюшкой сверху по клюшке Шея, ведь у того черенок прямо в руках на две части раскололся?! Рефы проглотили свисток, тогда «ураган» попросту двумя руками толкнул сзади в спину обидчика, завалив того на лед. И опять – тишина! Разумеется, тишина. Не заметил один момент, сделал вид, что ничего нет и в другом эпизоде. Только когда тот же Шей на 79-й минуте прямо рядом с судьей не опрокинул в углу своей зоны Койла, тот просто уже не мог не отреагировать.