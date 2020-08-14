ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ЧМ-2021 грозит бойкот. Не только из-за коронавируса
14 августа 14:36
автор: Дмитрий Кузнецов

ЧМ-2021 грозит бойкот. Не только из-за коронавируса

Волна протестов в Белоруссии после выборов президента поставила вопрос о возможности проведения в стране чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Причина прежде всего в совместной заявке Минска и Риги. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш накануне заявил, что нынешние события у соседей резко меняют ситуацию и что он не видит, каким образом его страна в таких условиях может устроить совместный турнир.

Рига уже связалась с президентом ИИХФ Рене Фазелем, высказав ему свою озабоченность. Латвия и раньше не слишком жаловала белорусские власти, а на фоне нынешних протестов ждать иной реакции не приходилось. По сути, латвийский чиновник высокого ранга перевел спортивный вопрос в чисто политическое поле. А реакция на это Фазеля была крайне осторожной. Глава Международной федерации хоккея признал, что готов к давлению и что его беспокоит происходящее в одной из стран-организаторов ЧМ-2021 судя по телевизионной картинке.

Белоруссия уже принимала самостоятельно мировое первенство в 2014 году. Тот турнир выиграла сборная России, и это пока наше последнее золото на ЧМ. Однако чемпионат и тогда подвергался угрозе задолго до старта. Международные общественные и политические организации, в том числе Европарламент, призывали ИИХФ перенести турнир в другую страну, объясняя свою позицию «нарушением в Белоруссии прав человека и основных свобод».

Несмотря на серьезное давление, Фазель смог отстоять белорусский турнир, побивший на тот момент рекорд по посещаемости матчей ЧМ (более 643 тысяч зрителей). Но сегодня в Минске совершенно другая история, многим она видится куда более серьезной и непредсказуемой, а потому было бы глупо отрицать наличие политических рисков для проведения ЧМ-2021 в белорусской столице.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Дании и Чехии выступили с призывом к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЖозепуБоррелю и комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Оливеру Вархелина предстоящей в пятницу внеочередной встрече министров иностранных дел обсудить вопрос о поддержке белорусского гражданского общества и введении санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека. Как видим, Латвия находится в списке инициаторов введения санкций против официального Минска, а потому с трудом верится, что готова в скором времени отложить свои претензии в сторону и начать вместе гонять шайбу с командой Александра Лукашенко. Среди подписантов также Чехия, одна из ведущих хоккейных держав, что усугубляет проблему.

При этом позиция генерального секретаря латвийской федерации хоккея Вистурса Козиолса резко отличается от провластной. «Хоккей не надо путать с политикой, - прокомментировал он горячую тему. – Мы даже не рассматриваем такой вопрос, будем проводить чемпионат мира вместе с Белоруссией». В свою очередь президент ЛФХ Айгарс Калвитис отметил, ему ничего не известно о возможном переносе соревнований.

Ну так пока перенос на официальном уровне и не обсуждается. Хотя пробный шар уже был заброшен.На заседании совета ИИХФ в понедельник выступал с докладом вице-президент организации КалервоКуммола. Он поднял белорусскую тему, заявив, что его волнует политическая и эпидемиологическая ситуация в Минске. «Наша федерация является аполитичной, этот вопрос обсуждался очень коротко», - пояснил при этом финский чиновник.

К заявлению Куммолы стоит отнестись серьезно. В вопросе возможного переноса ЧМ из Минска заинтересованной стороной может быть Финляндия, претендовавшая на проведение этого турнира, но уступившая заявке Белоруссии и Латвии. Финнам же было отдано мировое первенство 2022 года. Но в том-то и дело, что ЧМ-2022 будет проходить после Олимпийских игр (если, конечно, они будут, как, впрочем, и ЧМ), а по традиции в этом случае энхаэловцы не жалуют этот турнир. Да и в целом интерес к нему в олимпийские годы не тот. Не случайно турниры в эти годы отдают не самым хоккейным странам.

Безусловно, пока рано говорить о том, что будет с Играми-2022 и поедут ли на них энхаэловцы, но на то они и чиновники, чтобы просчитывать возможную выгоду и риски. Фазель также подчеркнул, что есть риск, что какие-то команды не приедут в Минск из-за проблем, связанных с безопасностью участников на фоне пандемии коронавируса. А насчет политики добавил, что через пару недель, очевидно, прояснится, успокоится ситуация в Белоруссии или нет.

Если нет, то ИИХФ придется срочно просчитывать запасные варианты. Латвия в одиночку турнир принять не может – нет второй арены, соответствующей статусу ЧМ. Тот же Козиолс сообщил, что Риге обязательно нужен партнер в организации соревнований.

Партнер этот пока виртуальный. Что же до партнера официального, политические игры, разворачивающиеся на фоне белорусских протестов, оставляют ему немного шансов на то, что не найдутся желающие бойкотировать минский ЧМ совсем не по эпидемиологическим причинам.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Xiaomi представила прозрачный телевизор за 7 тысяч долларовЛеонид Федун: «Спартак» продолжает участие в турнирах сезонаВ обновленном рейтинге WTA: Александрова осталась первой ракеткой РоссииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянку
ЧМ-2021 грозит бойкот. Не только из-за коронавируса
ЧМ-2021 грозит бойкот. Не только из-за коронавируса
Волна протестов в Белоруссии после выборов президента поставила вопрос о возможности проведения в стране чемпионата мира по хоккею 2021 года.
14.08.2020 14:36
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
И гол Кучерова не помог. «Коламбус» сравнял счет в серии с «Тампой» (видео)
И гол Кучерова не помог. «Коламбус» сравнял счет в серии с «Тампой» (видео)
Подопечные Джона Тортореллы одержали волевую победу 3:1 во второй игре. К рекордным 85 сэйвам в первом матче Юнас Корписало добавил 36. Андрей Василевский ограничился 19.
14.08.2020 08:09
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Егор Коршков: У «Локомотива» сильный состав, но я не боюсь конкуренции
Егор Коршков: У «Локомотива» сильный состав, но я не боюсь конкуренции
Арендованный у «Торонто» форвард – о возвращении в Ярославль.
13.08.2020 17:00
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Овечкин в Москве, Бэкстрем в лазарете, Кузнецов на массовом катании, Холтби ловит бабочек (видео)
Овечкин в Москве, Бэкстрем в лазарете, Кузнецов на массовом катании, Холтби ловит бабочек (видео)
Виталий Славин объясняет, почему «Вашингтону» ничего не светит в этом плей-офф.
13.08.2020 14:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Овечкин начал с поражения, «ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ, «Локомотив» и «Краснодар» рассудит Левников
Овечкин начал с поражения, «ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ, «Локомотив» и «Краснодар» рассудит Левников
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
13.08.2020 08:19
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Овечкину пора завязывать с силовым хоккеем
Овечкину пора завязывать с силовым хоккеем
«Вашингтон» упустил победу в первом матче серии против «Айлендерс».
13.08.2020 07:59
Хоккей
автор: Александр Федоровский
В плей-офф НХЛ сошли с ума – играют часами и ночами, потому что судьи не хотят никого удалять
В плей-офф НХЛ сошли с ума – играют часами и ночами, потому что судьи не хотят никого удалять
Где тонко, там рвется всегда. Тем более – в плей-офф. Вдвойне тем более – в кубковом овертайме.
12.08.2020 22:56
Хоккей
автор: Виталий Славин
Василевский побил рекорд Хабибулина. 61 сэйв помог «Тампе» победить «Коламбус» в 5-м овертайме
Василевский побил рекорд Хабибулина. 61 сэйв помог «Тампе» победить «Коламбус» в 5-м овертайме
Шестичасовой «марафон» изрядно утомил.
12.08.2020 09:06
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Овечкин, Кучеров, Тарасенко, Радулов, пора просыпаться
Овечкин, Кучеров, Тарасенко, Радулов, пора просыпаться
Обозреватель «Советского спорта» об игре российских хоккеистов в плей-офф Кубка Стэнли.
11.08.2020 16:39
Хоккей
автор: Виталий Славин
Вспомнят ли Мозякин и Прохоркин Пхенчхан-2018? Гол капитана «Магнитки» не принес ей победу
Вспомнят ли Мозякин и Прохоркин Пхенчхан-2018? Гол капитана «Магнитки» не принес ей победу
На старте турнира в Магнитогорске, который проходит без зрителей, хозяева уступили 2:3 «Автомобилисту» с его новым главным тренером Биллом Питерсом.
10.08.2020 21:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика