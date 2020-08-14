ЧМ-2021 грозит бойкот. Не только из-за коронавируса

Причина прежде всего в совместной заявке Минска и Риги. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш накануне заявил, что нынешние события у соседей резко меняют ситуацию и что он не видит, каким образом его страна в таких условиях может устроить совместный турнир.

Рига уже связалась с президентом ИИХФ Рене Фазелем, высказав ему свою озабоченность. Латвия и раньше не слишком жаловала белорусские власти, а на фоне нынешних протестов ждать иной реакции не приходилось. По сути, латвийский чиновник высокого ранга перевел спортивный вопрос в чисто политическое поле. А реакция на это Фазеля была крайне осторожной. Глава Международной федерации хоккея признал, что готов к давлению и что его беспокоит происходящее в одной из стран-организаторов ЧМ-2021 судя по телевизионной картинке.

Белоруссия уже принимала самостоятельно мировое первенство в 2014 году. Тот турнир выиграла сборная России, и это пока наше последнее золото на ЧМ. Однако чемпионат и тогда подвергался угрозе задолго до старта. Международные общественные и политические организации, в том числе Европарламент, призывали ИИХФ перенести турнир в другую страну, объясняя свою позицию «нарушением в Белоруссии прав человека и основных свобод».

Несмотря на серьезное давление, Фазель смог отстоять белорусский турнир, побивший на тот момент рекорд по посещаемости матчей ЧМ (более 643 тысяч зрителей). Но сегодня в Минске совершенно другая история, многим она видится куда более серьезной и непредсказуемой, а потому было бы глупо отрицать наличие политических рисков для проведения ЧМ-2021 в белорусской столице.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Дании и Чехии выступили с призывом к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЖозепуБоррелю и комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Оливеру Вархелина предстоящей в пятницу внеочередной встрече министров иностранных дел обсудить вопрос о поддержке белорусского гражданского общества и введении санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека. Как видим, Латвия находится в списке инициаторов введения санкций против официального Минска, а потому с трудом верится, что готова в скором времени отложить свои претензии в сторону и начать вместе гонять шайбу с командой Александра Лукашенко. Среди подписантов также Чехия, одна из ведущих хоккейных держав, что усугубляет проблему.