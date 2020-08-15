Сумеют ли тренеры «Вашингтона» и «Тампы» сделать из Овечкина и Кучерова ноунеймов?

- Разочаровывает, что после двух удачных стартов мы оба раза сами рубили сук, на котором сидели. Слишком много ошибок идет от головы, как в случаях с двумя нарушениями численного состава. Все прекрасно знают, кто кого должен менять. Помимо этих схватили еще несколько необязательных удалений, позволили сопернику вернуться в игру и перехватить инициативу. Нам нужно, чтобы на максимуме возможностей играли все…

- У нас был исключительный старт, делали все, что хотели. Мы диктовали условия игры. Забив первый гол, честно говоря, я надеялся, что станем действовать более раскованно. Мы пропустили в ответ, потом заработали удаление и пропустили еще один гол. Мы будто потеряли нашу игру, когда упустили лидерство. Их второй гол — это наше упущение. Тренеры готовили команду к такому, но парни не выполнили домашнее задание. В играх такого уровня подобные ошибки недопустимы.

- Мой главный месседж игрокам на протяжении всего матча был очень простой: ни в коем случае не жертвуйте игрой в обороне ради шанса что-то создать в нападении. Эти слова я повторил, наверное, раз сто.

- Мы должны быть умнее и найти способ переработать соперника. Или хотя бы не уступить в этом аспекте. Моментами нам это удается, но должно удаваться на протяжении всего матча. Только тогда сможем вернуться в серию.

«Вашингтон» летит уже 0-2 в серии. «Тампа» ничего не смогла поделать во втором матче с «Коламбусом». А «Питтсбург», «Торонто» и «Рейнджерс» уже пролетели.

Как думаете, кто и когда это сказал? Правильно! Тодд Рирден и Джон Купер. Тренеру «Вашингтона» принадлежит первая и последняя фразы после второго подряд поражения в одну калитку от «Айлендерс». Его коллега из «Тампы» таким образом подытожил победу в бесконечном овертайме на старте и оплеуху от «Коламбуса» в повторной встрече.

Ключевые пункты:

- соперника надо переработать;

- не жертвуйте игрой в обороне;

- у нас был удачный (исключительный) старт;

- мы потеряли свою игру (отдали инициативу), когда упустили лидерство в счете;

- заработали необязательные удаления;

- нужно, чтобы на максимуме играли все;

- не выполнили домашнее задание.

Вот ведь как все просто! Вот что надо сделать или не сделать, чтобы победить – всего-то семь позиций! Все в хоккейном мире это сейчас прекрасно понимают, особенно коучи с соседних лавок – прожженные Торторелла («колумбы») и Троц («островитяне»). Вопрос один: почему команда А выполняет, а команда Б – нет. У меня есть ответ – и он вам не понравится. Он и мне жуть как не нравится. В «Вашингтоне», «Тампе», а также «Питтсбурге», «Рейнджерс», «Торонто», «Эдмонтоне» слишком много звезд, этаких свободных художников с баснословными контрактами.

В рутинной регулярке они необходимы, ибо делают шоу, читай, кассу. Иначе, чтоб завлечь зрителя, приходится, как, к примеру, в «Каролине», на послематчевых перфомансах изображать из себя, по словам Дона Черри, придурков. В плей-офф, проще говоря, в чистом спорте, куда полезнее работяги-ноунеймы, которые:

- переработают соперника;

- никогда не пожертвуют игрой в обороне;

- несмотря на слабый старт, перехватят инициативу и вырвут победу, потому что держат линию поведения от начала до конца;

- исключат дешевые фолы, а свое большинство реализуют;

- на максимуме всегда играют по определению, иного просто не дано;

- строжайше выполняют домашнее задание, сиречь, установки тренера – это основа основ.

Так взяли золото, выкинув за борт звездные составы Швеции, России, Канады, никому неизвестные финны на ЧМ-2019. Так с последнего места в январе выбился в чемпионы-2019 «Сент-Луис». Так первенствовали на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи мегазвездные Кленовые листья, в которых мудрый Бэбкок из Кросби, Тейвза, Бержерона, Даути и прочих таваресов явочным порядком сделал де-факто ноунеймов.

С основным посылом разобрались. Теперь коротко пройдемся по частностям.

Какое оно - домашнее задание у тех же «Айлендерс» и «Джекетс»? Вязкая, компактная оборона? Да! Но, как ни странно, танцуют эти вроде бы делающие упор на закрытый хоккей команды от атаки! Вы только посмотрите, как они забивают – почти все голы как из-под принтера!

За счет великолепной функциональной подготовки, слаженности действий всей пятерки и эталонной рабочей этики каждого они регулярно накрывают противника в его же зоне. Причем алгоритм маневров - наипростейший. Заброс шайбы в зону атаки за спину обороняющимся. Стремительный накат форварда на принимающего шайбу, когда он лицом в борт и спиной в поле, а значит, партнеров не видит. Два других нападающих перекрывают, как правило, у бортов направление возможной передачи. Один из защитников в зависимости от фланга, где идет игра, всегда готов рвануть вперед. При перехвате шайба мгновенно доставляется на пятак, куда на всех парах летят два форварда, а иногда и защитник.

Все!

В качестве иллюстрации голы «Айлендерс» в игре 2.

1:1 - Ледди. Дауд удалился, в простейшей ситуации опасно сыграв высоко поднятой клюшкой. Затем ошибся и Зигенталер, подправив в свои ворота летевшую мимо шайбу, после чего плотно присел на лавку. Не понимаю, почему этого неумеху не выгнали еще в прошлом году, когда швейцарец постоянно парил в плей-офф?!

1:2 – Мартин. Эллер с шайбой за воротами Холтби. На него сразу с двух сторон пикируют нападающие Нью-Йорка. Датчанин в ужасе откидывает шайбу в угол. Перехват. Скидка на пятак. Гол!

2:3 – Нельсон. Врана с шайбой на синей линии «Айлендерс». Нельсон отбирает шайбу у зазевавшегося чеха и один убегает на рандеву с Холтби. Это называется прессинг по всему полю.

2:4 – Клаттербак. Теперь за воротами Холтби шайба у Орлова. Сзади на него наезжает Комаров. Россиянин, не имея ни секунды осмотреться, швыряет шайбу себе за спину в круг вбрасывания на чужого нападающего. Мгновенный перевод на дальний пятак, рикошет от другого форварда. Гол.

В чем фишка и сила этого предельно высокого прессинга? Обороняющиеся постоянно в проигрышном положении. Когда им забрасывают шайбу за спину, они вынуждены разворачиваться лицом к своим воротам, а потому не видят, что происходит сзади. Атакующие игроки при этом все время лицом в поле и к воротам. Когда же следует перехват, защищающиеся игроки элементарно не успевают перестроиться, занять позиции и закрыть опасные зоны у своих ворот. А главное, повторяю, они все время лицом к своим воротам и не видят, что происходит за их спинами, то есть на свободном льду.

Точно так же в основном забивает «Коламбус». Три варианта: резкий контрвыпад с численным перевесом, перехват после высокого прессинга, а также в большинстве.

А какие шайбы Варламову забрасывал «Вашингтон»?

Две – случайные. Когда Оши в первом матче и Овечкин во втором после немыслимых рикошетов от лицевого борта открывали счет. Вторые голы американца и россиянина тоже на грани улыбки фортуны – после протыка из вратарской площади и подправления с лета. Но где слаженные комбинации, где работа всей команды, где мысль и рука тренера?

Пока не видно.