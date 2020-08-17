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Джо, поработай! Джо, постарайся! Обзор плей-офф НХЛ (видео)
17 августа 11:01
автор: Александр Федоровский

Джо, поработай! Джо, постарайся! Обзор плей-офф НХЛ (видео)

Джо Павелски делает первый кубковый хет-трик в истории «Далласа», Александр Радулов забивает в овертайме, а у «Сент-Луиса» прощупывается пульс, но отсутствует Владимир Тарасенко.

Калгари – Даллас – 4:5 ОТ

Голы: Павелски (Клингберг, Сегин) – 0:1. Гудро (Беннетт, Монахэн) – 1:1. Павелски (Комо, Линдель) – 1:2. Беннетт (Монахэн, Гудро) – 2:2. Беннетт (Лучич) – 3:2. Гурьянов (Хейсканен, Хинц) – 3:3. Ридер (Райан, Андерссон) – 4:3. Павелски (Клингберг, Сегин) – 4:4. Радулов (Клингберг, Бенн) – 4:5.

Несмотря на дурацкий гол в меньшинстве «Даллас» сумел спастись в концовке встречи, благодаря ветерану Джо Павелски на которого в этот вечер снизошло вдохновение. Теперь есть все шансы на то, что в этой серии будут использованы все семь попыток.

В овертайме Александр Радулов удачно переправил шайбу после броска Йона Клингберга в момент когда «Калгари» защищался в формате четырех с половиной человек из-за сломанной клюшки.

Досадный матч провел голкипер «Старз» Антон Худобин – пропустил четырежды, но едва ли его можно обвинять хотя бы в одной шайбе. Денис Гурьянов отметился точным броском и применил три силовых приема.

Счет в серии – 2:2

Чикаго – Вегас – 3:1

Голы: Каджулла (Мяятя, Дак) – 1:0. Хаймор (Кит) – 2:0. Теодор (Мартинес, Ривз) – 2:1. Дебринкэт (Мерфи) – 3:1.

Бурный первый период определил результат. «Маска, я тебя знаю» - как бы сказал Мэттью Хаймор (кто это?) и зарядил с минусового угла точно в шлем Робину Ленеру, рикошетом от которого шайба провалилась в сетку. Дальнейшие события показали, что эта шайба оказалась для «Чикаго» победной, и счет в серии, наконец, удалось размочить. Но вытащить эту историю будет невероятно трудно.

Счет в серии – 1:3

Монреаль – Филадельфия – 0:1

Гол: Ворачек (Жиру, Хагг) – 0:1

Если в прошлый раз Кэри Прайс показал Картеру Харту кто тут отец, то сегодня Картер Харт показал Кэри Прайсу кто тут сын. Второй матч подряд в серии забивает только одна команда, на этот раз это была «Филадельфия», хотя в эпизоде с голом Клод Жиру просто швырнул шайбу в сторону ворот, а Якуб Ворачек стоял столбом, где положено и не думал шуровать клюшкой. Получилось удачно.

«Монреаль» снова уступает в серии, зато одерживает разгромную победу по попаданиям в штанги и перекладины. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов традиционно находился на льду больше всех.

Счет в серии – 1:2

Ванкувер – Сент-Луис – 2:3 ОТ

Голы: Миллер (Петтерссон, Хьюз) – 1:0. Фолк (Томас, Блайс) – 1:1. Перрон (О’Райлли, Сэнфорд) – 1:2. Петтерссон (Руссель) – 2:2. Шенн (ОРайлли, Гуннарссон) – 2:3.

Невероятно, но факт: «Сент-Луис» наконец выиграл, пусть и не в основное время. Если в матче «Филадельфии» и «Монреаля» звенели перекладины, то в этой встрече передохли все пауки, живущие в верхних углах ворот. Лишь один гол после броска низом, остальные по верхам и по самым внезапным траекториям.

«Блюз» изо всех сил старался проиграть в очередной раз, о чем свидетельствует «слаженная» игра пары Парайко – Сканделла в эпизоде перед вторым голом «Ванкувера», но все же их стараний не хватило для очередного поражения. Владимир Тарасенко остался вне заявки на игру.

Счет в серии – 2:1

источник: «Советский спорт»
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Джо, поработай! Джо, постарайся! Обзор плей-офф НХЛ (видео)
Джо, поработай! Джо, постарайся! Обзор плей-офф НХЛ (видео)
Джо Павелски делает первый кубковый хет-трик в истории «Далласа», Александр Радулов забивает в овертайме, а у «Сент-Луиса» прощупывается пульс, но отсутствует Владимир Тарасенко.
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