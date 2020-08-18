Кучеров ушел в тень, но «Тампа» все равно выиграла

«Жакеты» вдруг превратились в «молний» - подолгу владели шайбой и уже на второй минуте усилиями неутомимых Бьоркстранда и Веренски открыли счет. Но не тут-то было. Купер взял тренерский запрос на положение вне игры при входе в зону. Выяснилось, что французский форвард Тексье миновал синюю линию, когда шайба еще находилась на ней. Гол, разумеется, отменили.

На раскатке вратарю «Коламбуса» и свежеиспеченному рекордсмену лиги по сэйвам в одном матче (85!) Корписало засветили шайбой в ключицу. Финн корчился от боли, но с игры не снялся. Его партнеры вошли в положение голкипера и в первом периоде избавили его от работы.

«Терпение и еще раз терпение» - вооружившись этим девизом команда Джона Купера одержала победу в первом (3:2 ОТ5) и третьем матче (3:2). Во втором – уступила (1:3), начав за здравие, а потом нахватав удалений и закончив за упокой.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сыграл блекло, отметившись только одним точным броском. «Жакеты» впервые перебросали «молний», что, впрочем, не уберегло их от поражения 1:2. Следующий матч, который начнется в среду в 19.00 по Москве, может стать последним в серии.

А через 16 секунд после перерыва «Тампа» открыла счет. Гурд и Коулман выгрызли шайбу за воротами, и Баркли Гудроу (не путать с форвардом-технарем из «Калгари») корявеньким броском отправил ее в цель. От штанги она запорхнула в сетку. Корписало в стремлении выручить даже «гитару» выронил.

Третье звено решило на этом не останавливаться и спустя четыре минуты соорудило второй гол, который «мусорным» никак не назовешь. В комбинации оказались задействованы четверо – начал ее длинным кроссом из своей зоны защитник Хедман, продолжили Шаттенкирк и тот же Гудроу, а последний штрих внес Гурд, с пятачка подкорректировав полет шайбы. Тот самый Янни Груд, который в матче номер один заставил Корписало забить гол самому себе.

Неужели занавес? «Нет», - решительно ответила команда Джона Тортореллы. Едва соперники остались в неполных, но равных составах, «жакеты» одну шайбу отквитали, наказав Кучерова и Ко за потерю бдительности-концентрации. После броска Дюбуа со средней дистанции на линии огня оказался Атктинсон, пропустивший второй и третий матчи. Шайба рикошетом от него влетела в ворота. Василевский и Хедман обратились было к судьям. Потому что форвард слегка воткнулся в голкипера, однако Купер челлендж на помеху вратарю брать не решился. Если бы гол после просмотра не отменили, его команда осталась бы в меньшинстве со всеми вытекающими последствиями. Это вам не КХЛ с массовыми походами судей в «кино».

Под занавес периода, когда в штрафном боксе коротал время Дюбуа, блеснул чудо-сэйвами Корписало, отразив броски в упор Маруна и Джонсона.

А после второго перерыва в фокусе оказался Дюбуа. Сначала он едва не размазал по борту Киллорна, за что схватил малый штраф. А потом вылетел по правому борту к воротам Василевского, но бросил торопливо и мимо. А мог ведь срезать угол и сблизиться с вратарем.

Капитан «Коламбуса» Фолиньо тоже не церемонился с соперниками. Его жертвой стал российский защитник Сергачев, которого выпускали в первой бригаде большинства. Русского парня провели физиономией о заградительное стекло, причем совершенно безнаказанно.

Намечавшийся финальный штурм «жакетов» был сорван нарушением численного состава за 67 секунд до сирены.

Дюбуа за своими воротами успел опрокинуть на лед инертного в этом матче Кучерова. Хозяева сохранили перевес по броскам в створ – 29-22, да и только. Кучеров провел на льду 17:55, только единожды бросив по воротам. Сергачев сыграл еще меньше – 17:10, но порадовал четырьмя хитами. Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков, который сражается и за новый контракт, при 16:13 провел один силовой прием и сделал два блок-шота.

СТАТИСТИКА

Коламбус – Тампа-Бэй – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0). Торонто

Голы: 0:1 Гудроу (Коулман, Гурд, 20.16), 0:2 Гурд (Шаттенкирк, Гудроу, 24.09), 1:2 Аткинсон (Дюбуа, Веренски, 25.48).

Вратари: Корписало (57.57, 58.58-60.00) – Василевский.

Броски: 29 (11+10+8) – 22 (7+11+4).

Штраф: 8 (0+4+4) – 6 (2+2+2).

Счет в серии: 1-3 (2:3 ОТ, 3:1, 2:3, 1:2).