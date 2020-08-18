Кучеров ушел в тень, но «Тампа» все равно выиграла

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сыграл блекло, отметившись только одним точным броском. «Жакеты» впервые перебросали «молний», что, впрочем, не уберегло их от поражения 1:2. Следующий матч, который начнется в среду в 19.00 по Москве, может стать последним в серии.
«Терпение и еще раз терпение» - вооружившись этим девизом команда Джона Купера одержала победу в первом (3:2 ОТ5) и третьем матче (3:2). Во втором – уступила (1:3), начав за здравие, а потом нахватав удалений и закончив за упокой.
На раскатке вратарю «Коламбуса» и свежеиспеченному рекордсмену лиги по сэйвам в одном матче (85!) Корписало засветили шайбой в ключицу. Финн корчился от боли, но с игры не снялся. Его партнеры вошли в положение голкипера и в первом периоде избавили его от работы.
«Жакеты» вдруг превратились в «молний» - подолгу владели шайбой и уже на второй минуте усилиями неутомимых Бьоркстранда и Веренски открыли счет. Но не тут-то было. Купер взял тренерский запрос на положение вне игры при входе в зону. Выяснилось, что французский форвард Тексье миновал синюю линию, когда шайба еще находилась на ней. Гол, разумеется, отменили.
Однако номинальные хозяева продолжали осаждать ворота Василевского. Опасно бросали Нэш, Фолиньо, Веренски. Российский вратарь высоко поднятую планку не уронил.
А через 16 секунд после перерыва «Тампа» открыла счет. Гурд и Коулман выгрызли шайбу за воротами, и Баркли Гудроу (не путать с форвардом-технарем из «Калгари») корявеньким броском отправил ее в цель. От штанги она запорхнула в сетку. Корписало в стремлении выручить даже «гитару» выронил.
Третье звено решило на этом не останавливаться и спустя четыре минуты соорудило второй гол, который «мусорным» никак не назовешь. В комбинации оказались задействованы четверо – начал ее длинным кроссом из своей зоны защитник Хедман, продолжили Шаттенкирк и тот же Гудроу, а последний штрих внес Гурд, с пятачка подкорректировав полет шайбы. Тот самый Янни Груд, который в матче номер один заставил Корписало забить гол самому себе.
Неужели занавес? «Нет», - решительно ответила команда Джона Тортореллы. Едва соперники остались в неполных, но равных составах, «жакеты» одну шайбу отквитали, наказав Кучерова и Ко за потерю бдительности-концентрации. После броска Дюбуа со средней дистанции на линии огня оказался Атктинсон, пропустивший второй и третий матчи. Шайба рикошетом от него влетела в ворота. Василевский и Хедман обратились было к судьям. Потому что форвард слегка воткнулся в голкипера, однако Купер челлендж на помеху вратарю брать не решился. Если бы гол после просмотра не отменили, его команда осталась бы в меньшинстве со всеми вытекающими последствиями. Это вам не КХЛ с массовыми походами судей в «кино».
Под занавес периода, когда в штрафном боксе коротал время Дюбуа, блеснул чудо-сэйвами Корписало, отразив броски в упор Маруна и Джонсона.
А после второго перерыва в фокусе оказался Дюбуа. Сначала он едва не размазал по борту Киллорна, за что схватил малый штраф. А потом вылетел по правому борту к воротам Василевского, но бросил торопливо и мимо. А мог ведь срезать угол и сблизиться с вратарем.
Капитан «Коламбуса» Фолиньо тоже не церемонился с соперниками. Его жертвой стал российский защитник Сергачев, которого выпускали в первой бригаде большинства. Русского парня провели физиономией о заградительное стекло, причем совершенно безнаказанно.
Намечавшийся финальный штурм «жакетов» был сорван нарушением численного состава за 67 секунд до сирены.
Дюбуа за своими воротами успел опрокинуть на лед инертного в этом матче Кучерова. Хозяева сохранили перевес по броскам в створ – 29-22, да и только. Кучеров провел на льду 17:55, только единожды бросив по воротам. Сергачев сыграл еще меньше – 17:10, но порадовал четырьмя хитами. Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков, который сражается и за новый контракт, при 16:13 провел один силовой прием и сделал два блок-шота.
СТАТИСТИКА
Коламбус – Тампа-Бэй – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0). Торонто
Голы: 0:1 Гудроу (Коулман, Гурд, 20.16), 0:2 Гурд (Шаттенкирк, Гудроу, 24.09), 1:2 Аткинсон (Дюбуа, Веренски, 25.48).
Вратари: Корписало (57.57, 58.58-60.00) – Василевский.
Броски: 29 (11+10+8) – 22 (7+11+4).
Штраф: 8 (0+4+4) – 6 (2+2+2).
Счет в серии: 1-3 (2:3 ОТ, 3:1, 2:3, 1:2).