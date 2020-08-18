ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Кучеров ушел в тень, но «Тампа» все равно выиграла
18 августа 04:26
автор: Владислав Домрачев

Кучеров ушел в тень, но «Тампа» все равно выиграла

Как прошел четвертый матч серии плей-офф Кубка Стэнли.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сыграл блекло, отметившись только одним точным броском. «Жакеты» впервые перебросали «молний», что, впрочем, не уберегло их от поражения 1:2. Следующий матч, который начнется в среду в 19.00 по Москве, может стать последним в серии.

«Терпение и еще раз терпение» - вооружившись этим девизом команда Джона Купера одержала победу в первом (3:2 ОТ5) и третьем матче (3:2). Во втором – уступила (1:3), начав за здравие, а потом нахватав удалений и закончив за упокой.

На раскатке вратарю «Коламбуса» и свежеиспеченному рекордсмену лиги по сэйвам в одном матче (85!) Корписало засветили шайбой в ключицу. Финн корчился от боли, но с игры не снялся. Его партнеры вошли в положение голкипера и в первом периоде избавили его от работы.

«Жакеты» вдруг превратились в «молний» - подолгу владели шайбой и уже на второй минуте усилиями неутомимых Бьоркстранда и Веренски открыли счет. Но не тут-то было. Купер взял тренерский запрос на положение вне игры при входе в зону. Выяснилось, что французский форвард Тексье миновал синюю линию, когда шайба еще находилась на ней. Гол, разумеется, отменили.

Однако номинальные хозяева продолжали осаждать ворота Василевского. Опасно бросали Нэш, Фолиньо, Веренски. Российский вратарь высоко поднятую планку не уронил.

А через 16 секунд после перерыва «Тампа» открыла счет. Гурд и Коулман выгрызли шайбу за воротами, и Баркли Гудроу (не путать с форвардом-технарем из «Калгари») корявеньким броском отправил ее в цель. От штанги она запорхнула в сетку. Корписало в стремлении выручить даже «гитару» выронил.

Третье звено решило на этом не останавливаться и спустя четыре минуты соорудило второй гол, который «мусорным» никак не назовешь. В комбинации оказались задействованы четверо – начал ее длинным кроссом из своей зоны защитник Хедман, продолжили Шаттенкирк и тот же Гудроу, а последний штрих внес Гурд, с пятачка подкорректировав полет шайбы. Тот самый Янни Груд, который в матче номер один заставил Корписало забить гол самому себе.

Неужели занавес? «Нет», - решительно ответила команда Джона Тортореллы. Едва соперники остались в неполных, но равных составах, «жакеты» одну шайбу отквитали, наказав Кучерова и Ко за потерю бдительности-концентрации. После броска Дюбуа со средней дистанции на линии огня оказался Атктинсон, пропустивший второй и третий матчи. Шайба рикошетом от него влетела в ворота. Василевский и Хедман обратились было к судьям. Потому что форвард слегка воткнулся в голкипера, однако Купер челлендж на помеху вратарю брать не решился. Если бы гол после просмотра не отменили, его команда осталась бы в меньшинстве со всеми вытекающими последствиями. Это вам не КХЛ с массовыми походами судей в «кино».

Под занавес периода, когда в штрафном боксе коротал время Дюбуа, блеснул чудо-сэйвами Корписало, отразив броски в упор Маруна и Джонсона.

А после второго перерыва в фокусе оказался Дюбуа. Сначала он едва не размазал по борту Киллорна, за что схватил малый штраф. А потом вылетел по правому борту к воротам Василевского, но бросил торопливо и мимо. А мог ведь срезать угол и сблизиться с вратарем.

Капитан «Коламбуса» Фолиньо тоже не церемонился с соперниками. Его жертвой стал российский защитник Сергачев, которого выпускали в первой бригаде большинства. Русского парня провели физиономией о заградительное стекло, причем совершенно безнаказанно.

Намечавшийся финальный штурм «жакетов» был сорван нарушением численного состава за 67 секунд до сирены.

Дюбуа за своими воротами успел опрокинуть на лед инертного в этом матче Кучерова. Хозяева сохранили перевес по броскам в створ – 29-22, да и только. Кучеров провел на льду 17:55, только единожды бросив по воротам. Сергачев сыграл еще меньше – 17:10, но порадовал четырьмя хитами. Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков, который сражается и за новый контракт, при 16:13 провел один силовой прием и сделал два блок-шота.

СТАТИСТИКА

Коламбус – Тампа-Бэй – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0). Торонто

Голы: 0:1 Гудроу (Коулман, Гурд, 20.16), 0:2 Гурд (Шаттенкирк, Гудроу, 24.09), 1:2 Аткинсон (Дюбуа, Веренски, 25.48).

Вратари: Корписало (57.57, 58.58-60.00) – Василевский.

Броски: 29 (11+10+8) – 22 (7+11+4).

Штраф: 8 (0+4+4) – 6 (2+2+2).

Счет в серии: 1-3 (2:3 ОТ, 3:1, 2:3, 1:2).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Каммано стал игроком «Локомотива»Что выгодней: заправка автомобиля до полного бака или раз в день по чуть-чуть?Билялетдинов не стал разжигать страсти по поводу эпизода с возможным пенальти в КазаниМедсестры массово разделись в знак протестаГлаз не оторвать: от такой красоты "оживают" сухие цветыТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Кучеров ушел в тень, но «Тампа» все равно выиграла
Кучеров ушел в тень, но «Тампа» все равно выиграла
Как прошел четвертый матч серии плей-офф Кубка Стэнли.
18.08.2020 04:26
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Джо, поработай! Джо, постарайся! Обзор плей-офф НХЛ (видео)
Джо, поработай! Джо, постарайся! Обзор плей-офф НХЛ (видео)
Джо Павелски делает первый кубковый хет-трик в истории «Далласа», Александр Радулов забивает в овертайме, а у «Сент-Луиса» прощупывается пульс, но отсутствует Владимир Тарасенко.
17.08.2020 11:01
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Варли отправляет Ови в отпуск? «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и третий матч серии (видео)
Варли отправляет Ови в отпуск? «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и третий матч серии (видео)
Гол Евгения Кузнецова не помог «Кэпс» переломить ход в матче и серии.
16.08.2020 23:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Будет ли «Каролина» мстить Харе за Свечникова? (видео)
Будет ли «Каролина» мстить Харе за Свечникова? (видео)
Второй год подряд Род Бриндамор рискует потерять своего любимого ребенка в самый ответственный момент сезона.
16.08.2020 15:30
Хоккей
автор: Виталий Славин
Сумеют ли тренеры «Вашингтона» и «Тампы» сделать из Овечкина и Кучерова ноунеймов?
Сумеют ли тренеры «Вашингтона» и «Тампы» сделать из Овечкина и Кучерова ноунеймов?
Разбираемся, почему ничего не получается у самых играющих команд НХЛ.
15.08.2020 17:47
Хоккей
автор: Виталий Славин
Овечкин переписывает рекорды, а Тарасенко продолжает молчать
Овечкин переписывает рекорды, а Тарасенко продолжает молчать
Обладатели двух последних Кубков Стэнли в двух шагах от вылета.
15.08.2020 10:08
Хоккей
автор: Александр Федоровский
ЧМ-2021 грозит бойкот. Не только из-за коронавируса
ЧМ-2021 грозит бойкот. Не только из-за коронавируса
Волна протестов в Белоруссии после выборов президента поставила вопрос о возможности проведения в стране чемпионата мира по хоккею 2021 года.
14.08.2020 14:36
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
И гол Кучерова не помог. «Коламбус» сравнял счет в серии с «Тампой» (видео)
И гол Кучерова не помог. «Коламбус» сравнял счет в серии с «Тампой» (видео)
Подопечные Джона Тортореллы одержали волевую победу 3:1 во второй игре. К рекордным 85 сэйвам в первом матче Юнас Корписало добавил 36. Андрей Василевский ограничился 19.
14.08.2020 08:09
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Егор Коршков: У «Локомотива» сильный состав, но я не боюсь конкуренции
Егор Коршков: У «Локомотива» сильный состав, но я не боюсь конкуренции
Арендованный у «Торонто» форвард – о возвращении в Ярославль.
13.08.2020 17:00
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Овечкин в Москве, Бэкстрем в лазарете, Кузнецов на массовом катании, Холтби ловит бабочек (видео)
Овечкин в Москве, Бэкстрем в лазарете, Кузнецов на массовом катании, Холтби ловит бабочек (видео)
Виталий Славин объясняет, почему «Вашингтону» ничего не светит в этом плей-офф.
13.08.2020 14:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика