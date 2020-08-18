ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Кем выигрывать Олимпиаду-2022 в Пекине, если в Кубке Стэнли россияне на вторых ролях?
18 августа 16:32
автор: Виталий Славин

Кем выигрывать Олимпиаду-2022 в Пекине, если в Кубке Стэнли россияне на вторых ролях?

В минувший игровой день уже в третий раз после рестарта сезона россияне не набрали ни одного очка. Вот вам прямой и конкретный ответ на наши перспективы на Олимпиаде-2022 в Китае, где, по словам первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, цель одна – золото.

Давно на каникулах русские «Рейнджерс», «Флорида», «Питтсбург». В шаге от краха «Вашингтон» и «Каролина».

Да, Андрей Свечников так и не смог вернуться в состав. Мстить капитану «Бостона» Здено Харе, после единоборства с которым сибиряк неуклюже упал и подвернул ногу, «ураганы», однако, не стали. Кстати, год назад они и Овечкина за нокаут их юниора никак не наказали. На сей раз тренер Род Бриндамор все объяснил летним льдом: дескать, его ребенок увяз в растаявшей каше.

Без Свечникова «Харрикейнз» хватило лишь на два с хвостиком периода. В третьем «Брюинз» менее чем за семь минут перевернули счет 0:2 в 4:2 и повели в серии 3-1. Очевидно, для 20-летнего россиянина сезон завершен.

В лазарете и форвард «Колорадо» Владислав Наместников. Во втором матче с «Аризоной» на него случайно наехал Натан Маккиннон. На вопросы о состоянии здоровья Влада тренер «Эвеланш» Джаред Беднар отвечает уклончиво. Впрочем, команда прекрасно справляется и без него – 7:1 и 3-1 в серии. «Койоты» уже не отыграются.

Похожая ситуация у Владимира Тарасенко в «Сент-Луисе». Он без оглашения причин остался в запасе второй матч «блюзменов». Действующие чемпионы без своего самого высокооплачиваемого игрока – 7,5 млн долларов в год одержали две победы – 3:2 ОТ, 3:1 и догнали «Ванкувер» - 2-2 в серии.

Получается, вся надежда на Востоке на «Тампу» Кучерова, Василевского, Сергачева и «Даллас» Радулова, Гурьянова, Худобина на Западе. Плюс, конечно, следим за Проворовым в «Филадельфии» и Варламовым в «Айлендерс».

Согласитесь, негусто. Если же посмотреть на конкретный вклад, а также разложить по амплуа, положение вообще близко к катастрофическому.

По представительству в Кубке Стэнли-2020 мы опустились на пятое место. Понятно, Канада, США, Швеция. Но Финляндия? Причем в регулярном чемпионате россиян оказалось больше – 50 против 49, а вот на решающем отрезке сезона перевес у Суоми – 29 против 27. Если с вратарями и защитниками мы более или менее на равных, то с нападающими стали отставать. А ведь мощная разнообразная атака всегда была фирменным знаком отечественной школы.

Совсем ужас ужасов с ключевой позицией в современном хоккее: за 34-летним центром «Пингвинз» Малкиным – пустота! К тому же Евгения одолевают болячки. Оказывается, к концу плей-ин с «Монреалем» он перестал бросать, потому что повредил локоть. Вернувшись в Питтсбург, сразу отправился на операцию.

Кто остальные трое? Потерянный на четыре года из-за дисквалификации ИИХФ за белый порошок, стремительно деградирующий Кузнецов. А также Наместников и Барбашев, годные разве что для нижних звеньев.

Сравните с финнами. Ахо («Каролина») – 23 года, Котканиеми («Монреаль») – 20, Барков (капитан «Флориды») – 24, Гранлунд («Нэшвилл») – 28. Ну и капитан «Миннесоты» Койву, ровесник Ковальчука.

Если же сопоставить с США, а тем более с Канадой – это просто две разные галактики. Более половины всех нападающих Кленовых, засветившихся в Кубке Стэнли-2020, центрфорварды – 85 из 147! При том что всего игроков этого амплуа после рестарта отметилось в лиге 169. А какие фамилии – Макдэвид, Маккиннон, Пойнт, Барзал, Кросби, Хорват, Тейвз, О’Райли, Пажо, Маршессо, Монахэн, Кадри, Дюбуа, Лотон, Бержерон, Таварес, Кутюрье, Сирелли, Шайфли, Сегин, Дюшен, Доми, Гурд, Дюбе, Дак, Хаймор… Мастера на любой вкус, стар и млад, ролевики и забивалы, диспетчеры и силовики, прилипалы и художники. Легко на десяток команд хватит. Потому они преобладают в олимпийском ростере. Ибо грамотный центр всегда готов столь же качественно сыграть на краю. Как, к примеру, это делал Сергей Федоров в Русской пятерке «Детройта».

Что касается вклада. Наши шесть защитников сподобились на один гол Гаврикова. По полезности в плюсе только Проворов. Среди 16 нападающих всего двое набрали более трех очков – Свечников (4+3) и Кучеров (2+4). При этом половина ни разу не поразили ворота, а положительный «плюс/минус» лишь у Свечникова, Радулова и Дадонова.

И последнее – авторитет в лиге. Тоже похвастать нечем. Среди капитанов опять же доминируют канадцы – 14 из 26 (у пяти клубов нет официальных капитанов). А мы с Ови среди аутсайдеров вместе со Словенией – Копитар («Лос-Анджелес»), Швейцарией – Йози («Нэшвилл»), Словакией – Хара («Бостон»).

Конечно, хочется верить в лучшее. Но я не представляю, как в Пекине мы сможем добыть, как говорит Роман Ротенберг, десятое олимпийское золото и по сумме побед обойти Канаду. Если, разумеется, НХЛ соизволит приехать в Поднебесную.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кудерметова, Блинкова и Касаткина опустились в рейтинге WTAЗапотели стекла в автомобиле? Несколько способов решить проблемуПродажи автомобилей Volkswagen в России по итогам июля выросли почти на 30%Глаз не оторвать: от такой красоты "оживают" сухие цветыТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным
Кем выигрывать Олимпиаду-2022 в Пекине, если в Кубке Стэнли россияне на вторых ролях?
Кем выигрывать Олимпиаду-2022 в Пекине, если в Кубке Стэнли россияне на вторых ролях?
В минувший игровой день уже в третий раз после рестарта сезона россияне не набрали ни одного очка. Вот вам прямой и конкретный ответ на наши перспективы на Олимпиаде-2022 в Китае, где, по словам первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, цель одна – золото.
18.08.2020 16:32
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кучеров ушел в тень, но «Тампа» все равно выиграла
Кучеров ушел в тень, но «Тампа» все равно выиграла
Как прошел четвертый матч серии плей-офф Кубка Стэнли.
18.08.2020 04:26
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Джо, поработай! Джо, постарайся! Обзор плей-офф НХЛ (видео)
Джо, поработай! Джо, постарайся! Обзор плей-офф НХЛ (видео)
Джо Павелски делает первый кубковый хет-трик в истории «Далласа», Александр Радулов забивает в овертайме, а у «Сент-Луиса» прощупывается пульс, но отсутствует Владимир Тарасенко.
17.08.2020 11:01
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Варли отправляет Ови в отпуск? «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и третий матч серии (видео)
Варли отправляет Ови в отпуск? «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и третий матч серии (видео)
Гол Евгения Кузнецова не помог «Кэпс» переломить ход в матче и серии.
16.08.2020 23:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Будет ли «Каролина» мстить Харе за Свечникова? (видео)
Будет ли «Каролина» мстить Харе за Свечникова? (видео)
Второй год подряд Род Бриндамор рискует потерять своего любимого ребенка в самый ответственный момент сезона.
16.08.2020 15:30
Хоккей
автор: Виталий Славин
Сумеют ли тренеры «Вашингтона» и «Тампы» сделать из Овечкина и Кучерова ноунеймов?
Сумеют ли тренеры «Вашингтона» и «Тампы» сделать из Овечкина и Кучерова ноунеймов?
Разбираемся, почему ничего не получается у самых играющих команд НХЛ.
15.08.2020 17:47
Хоккей
автор: Виталий Славин
Овечкин переписывает рекорды, а Тарасенко продолжает молчать
Овечкин переписывает рекорды, а Тарасенко продолжает молчать
Обладатели двух последних Кубков Стэнли в двух шагах от вылета.
15.08.2020 10:08
Хоккей
автор: Александр Федоровский
ЧМ-2021 грозит бойкот. Не только из-за коронавируса
ЧМ-2021 грозит бойкот. Не только из-за коронавируса
Волна протестов в Белоруссии после выборов президента поставила вопрос о возможности проведения в стране чемпионата мира по хоккею 2021 года.
14.08.2020 14:36
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
И гол Кучерова не помог. «Коламбус» сравнял счет в серии с «Тампой» (видео)
И гол Кучерова не помог. «Коламбус» сравнял счет в серии с «Тампой» (видео)
Подопечные Джона Тортореллы одержали волевую победу 3:1 во второй игре. К рекордным 85 сэйвам в первом матче Юнас Корписало добавил 36. Андрей Василевский ограничился 19.
14.08.2020 08:09
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Егор Коршков: У «Локомотива» сильный состав, но я не боюсь конкуренции
Егор Коршков: У «Локомотива» сильный состав, но я не боюсь конкуренции
Арендованный у «Торонто» форвард – о возвращении в Ярославль.
13.08.2020 17:00
Хоккей
автор: Елена Кузютина
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика