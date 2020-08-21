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Худобина и «Даллас» спас ноль на скамейке, «Вашингтон» и Кузю опять подвело разгильдяйство
21 августа 15:14
автор: Виталий Славин

Худобина и «Даллас» спас ноль на скамейке, «Вашингтон» и Кузю опять подвело разгильдяйство

Два прелюбопытнейших, прямо противоположных матча сегодня ночью нам подарил первый раунд Кубка Стэнли. С идеальной защитой и вообще без обороны. Да и вратарей.

Это счастье «Далласа», что основной кипер Бишоп в лазарете. Иначе уже на 7-й минуте пропустивший три шайбы – одну с отрицательного угла! – Худобин отправился бы полировать скамейку, что было равносильно полету полотенца на боксерский ринг. Но на лавке сидел какой-то американский 21-летний ноунейм с нулевым опытом игры в НХЛ. А потому единственное, что мог сделать тренер «звезд» Рик Боунесс, взять тайм-аут. Тем более что дело было далеко не только во вратаре: к тому моменту его подопечные не нанесли в створ «Калгари»ни единого броска!

Вот вам первое отличие от событий в Торонто. В Эдмонтоне у обеих команд в тылу творилась полная неразбериха с дырявыми вратарями. Проще говоря, образцовый проходной двор.

Стоило «Далласу» чуть-чуть добавить, как «Флеймз» мгновенно рухнули. При счете 3:3 Тальбо в дебюте второго периода уступил место в рамке чеху Риттиху. После второго перерыва, когда на табло горело уже 3:6, и.о. главного тренера «Калгари» Джефф Уорд провернул обратную рокировку. Это уже двойной выброс белого флага! Еще бы: Тальбо с Риттихом умудрились за 20 минут второй трети заглотнуть пять шайб с 12 бросков!

Но с чего началось возрождение «Далласа»? Нет, не с тайм-аута. С предательства Лучича. При подавляющем преимуществе его команды один из самых грязных игроков НХЛ на 9-й минуте толкнул партнера на Худобина. За такие фолы, которые обнуляют все усилия клуба за год, вообще-то в раздевалке бьют в морду. «Старз» хватило полутора минут, чтобы в большинстве размочить Тальбо - и понеслось!

Одной подлостью Лучич не ограничился. При счете 3:3 неповоротливый бугай снова удалился – теперь за выброс шайбы. Ну а чего удивляться: у человека и характер скверный, и в хоккей играть не умеет. На сей раз Гурьянову и Ко хватило 77 секунд, чтоб распечатать только вышедшего на лед Риттиха – 4:3. Игра сделана.

Это второе отличие. Полное пренебрежение дисциплиной. В «Айлендерс» Троца или «Тампе» Купера подобное попросту исключено. При этом проникновение в коллектив гнилых личностей вроде Лучича невозможно по определению.

Ведь почему сегодня «Айлендерс» выиграл, а «Вашингтон» проиграл? Можно долго рассуждать, отталкиваясь от непродления контракта с Троцем до безумного продления контракта на те же пять лет, что просил Троц, с уже сейчас ни на что негодным Бекстремом на дикие 9,2 млн за сезон. Все это по большому счету – частности, пусть они и решают все. Но если от всего этого абстрагироваться, исход матча и серии определили две элементарные ошибки «столичных».

Неоправданное нарушение за своими воротами в безобидной ситуации Бойда на Сизикасе. Выигрыш вбрасывания Нелсоном у Эллера – и спустя 17 секунд тащи, Холтби! Точнее, тут даже двойной просчет – дешевый фол и безобразная игра на точке, где вчистую уступать в своей зоне в меньшинстве – смертельно опасно!

Второй гол – исключительная заслуга Кузнецова. Женя, ну нельзя так играть в главном матче года, нельзя!

Центр «Вашингтона» владел шайбой в левом углу зоны Варламова. Что в таком положении должен сделать нападающий этого амплуа? Любыми способами сохранить шайбу у себя либо откинуть ее за ворота соперника. Главное тут – не допустить мгновенной контратаки. Челябинец заехал на не свою позицию и помочь обороне уже не успевал чисто физически. Но Евгений без борьбы отдал шайбу «островитянам» и… лениво покатил на смену. В итоге три «айла» вывалились на Диллона и Карлсона, а остальное было делом техники.

0:2. Сушим весла, игроки и поклонники «Кэпиталз», к которым я отношу и себя.

Констатируем факт: две детские ошибки решили все.

Другой факт в качестве приговора штабу Рирдена: сравните «Вашингтон» и «Тампу» Купера. Один тренер сделал выводы из прошлогоднего фиаско, подарив Торторелле и его «Коламбусу» зеркало. Другой… Ну вы сами все видели.

источник: «Советский спорт»
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