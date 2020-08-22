Небезнадежный Ковальчук. Один из лучших наших форвардов заслуживает красивого завершения карьеры

А в столице США все было иначе. Да еще эта чертова китайская зараза, которая поставила весь сезон с ног на голову. Посмотрите, сколько звезд НХЛ провалилось в этом необычном плей-офф. Начиная с молодого Макдэвида и заканчивая ветераном Кросби . Звездам без заполненных трибун тяжелее всего, они привыкли к постоянному вниманию к своим персонам, заряжаются от этого дополнительной энергией. Чего удивляться невзрачной летней игре Ковальчука, который после возвращения в Северную Америку из КХЛ так и не доказал, что он по-прежнему игрок первой обоймы. Не смог обрести уверенность и почувствовать игровой драйв.

Илья всегда выделялся там, где был первой примой по определению, будь то «Атланта», «Нью-Джерси» или СКА. Так случилось и в «Монреале», куда его занесло в поисках лучшей доли после ужасной игры в не менее ужасном и непонятном «Лос-Анджелесе». Но в «Канадиенс» все сложилось в пользу Ильи: травмы лидеров позволили занять место в ведущих звеньях, болельщики города, который сходит с ума от хоккея, приняли русского ветерана с распростертыми объятиями, а это для Ковальчука, человека очень эмоционального, крайне важно. Он забил одну-другую – и игра пошла.

Однако «Вашингтон» второй год подряд не прошел первый раунд, что после триумфа в Кубке-2018 расценивается однозначно как провал. Возглавивший команду Тодд Рирден , бывший ассистент Барри Троца , который приводил «Кэпс» к невиданному в истории клуба успеху, очевидно не тянет на статус продолжателя победного дела своего экс-патрона. Показательно, что именно нынешняя команда Троца выбила «Кэпиталз» из коронавирусного плей-офф. Можно прогнозировать, что вотчину Овечкина ждет серьезная ревизия, и мало верится, что Ковальчук в глазах руководства видится человеком, необходимым «Вашингтону» для изменения печальной кубковой статистики двух последних сезонов.

В итоге испортил свое и без того пошатнувшееся энхаэловское реноме, откатав по нулям все пять матчей серии с «Айлендерс», да и весь «Вашингтон» смазал плей-офф. Несмотря на кучу партнеров-соотечественников, Кови смотрелся в «Кэпиталз» пришельцем и своим так и не успел стать. Хотя, переходя из «Монреаля», наверняка свой выбор делал по той причине, что лидеры «столичных» – русские ребята, хорошо знакомые по играм за сборную. А сам клуб – один из главных претендентов на победу.

Ковальчук ошибся. В погоне за Кубком Стэнли выбрал клуб, в котором изначально мог быть только на вторых ролях при наличии Овечкина, Кузнецова, Бэкстрема, Оши, а эти «эпизоды» – не его стихия.

Многие отговаривали Илью от новой поездки в Штаты. Но знаменитая посудина лорда Стэнли не дает покоя всем, кто живет в хоккее не только желанием как можно больше заработать, но и имеет немалые спортивные амбиции. У Ковальчука в его 37 лет амбиций хоть отбавляй, многие уже реализованы. Для полного удовлетворения – попадания в Тройной золотой клуб для победителей Олимпийских игр, чемпионата мира и Кубка Стэнли остался один трофей. Но, судя по всему, мечта все дальше уплывает от уроженца Твери за горизонт, и не видно никаких предпосылок, что Кови каким-то чудом все-таки завоюет Кубок Стэнли.

Нет, он не выглядел безнадежным на льду в пяти матчах с «Айлендерс». Но ноль в графе результативность и три матча без бросков по воротам делают его не слишком привлекательным товаром на энхаэловском рынке. Куда податься 37-летнему игроку, который не умеет играть в третьих звеньях, выходя на площадку за матч по 10-12 минут? Очевидно, в клуб, которому нужен опытный человек с богатым послужным списком. Одним из них и был «Монреаль», который строит команду на перспективу.

Кто же мог предвидеть, что «Канадиенс» впрыгнут в плей-офф-2020. Если бы не эпидемия, не видать им кубковых игр. Они оказались там благодаря решению лиги расширить число участников матчей на вылет до 24-х. А в итоге пошумели сильнее «Вашингтона», оказав в 1/8 финала сопротивление крепкой «Филадельфии». Вполне вероятно, что в «Монреале» у Ковальчука концовка сезона вышла бы более красочной. Да и давления на клуб и его игроков было не чета вашингтонскому – никто не ждал от команды Клода Жюльена больших побед.

Будущее Ковальчука в НХЛ не безнадежно. Хотя с «Вашингтоном» у него, возможно, больше и не срастется. Со стороны кажется, что «Кэпс» нужны игроку больше, чем он команде. Но есть, конечно, фактор Овечкина, который многое определяет в политике клуба. «Столичным» нужно подписывать с Алексом новый контракт. А он вполне способен замолвить словечко за своего друга. «Монреаль» также может предложить двукратному чемпиону мира новое соглашение. Вопрос в том, что нужно самому Илье. Насколько мечта о Кубке Стэнли является главным двигателем продолжения его заокеанской эпопеи.

Этим стимулом явно не видятся деньги. В противном случае он не уехал бы из России в 2018-м, когда в КХЛ еще платили хорошие бабки. Ковальчук хочет красиво завершить свою яркую и в то же время непростую карьеру. Не беда, если не будет в ней отметки о завоевании Кубка Стэнли, как не было такого трофея у столь же выдающегося российского форварда Павла Буре. Но Илья точно не заслужил, чтобы она прерывалась пятью пустыми играми при пустых трибунах.

Коль не срастется у Кови в НХЛ, тогда уж лучше напроситься в «Спартак», негласный куратор которого Геннадий Тимченко не только председатель правления КХЛ, но и имеет хороший человеческий контакт с игроком.

Ковальчук, кстати, перед красно-белыми в долгу. Он не приехал в клуб, давший ему путевку в большой хоккей, в локаутный сезон-2004/05, предпочтя поездку в напичканный звездами богатенький «Ак Барс». После чего получил от обиженных спартаковских фанатов прозвище Баблочук. А следующий локаут в НХЛ пережидал в СКА, с которым в дальнейшем брал два Кубка Гагарина. Было бы красиво закольцевать свою долгую жизнь в большом хоккее в красно-белой форме. Тем более что в элитном дивизионе нашего чемпионата за «Спартак» Ковальчук так и не сыграл.

Пока не сыграл.