Поветкин нокаутировал Уайта, Радулов набрал три очка, Сиваков выгнал жену со свадьбы

ПОВЕТКИН ПОБЕДИЛ В АНГЛИИ

Фаворитом этого боя был Диллиан Уайт, превосходящий Русского Витязя по всем параметрам - росту, весу, размаху рук. Англичанин намного моложе Александра - 32 года, самый сок для тяжеловеса, а Поветкину скоро 41 - давно пора искать гвоздь, на который вешать перчатки. К тому же сам бой проходил на территории соперника. Если у Александра и было какое-то преимущество перед боем, то только в характере.

Начало поединка получилось равным, а потом, показалось, что россиянин начал сдавать: дважды в четвертом раунде он побывал в нокдауне. Поняв, что терять ему особо нечего, в пятом раунде Поветкин решительно бросился в атаку, Уайт перед своими болельщиками не стал убегать, принял бой на ближней дистанции и допустил ошибку, пропустив страшный апперкот от Александра. После боя россиянин скажет, что тренировал такую комбинацию и назвал удар, возможно, лучшим в карьере.

Победа дала ему титул временного чемпиона WBC. Обладатель основного пояса британец Тайсон Фьюри поздравил россиянина с неожиданной, но очень красивой победой. После бой менеджер Александра Андрей Рябинский заявил, что теперь Поветкин должен драться либо с Фьюри, либо с американцем Деонтеем Уайлдером. Возможно, так и будет, но не сразу: промоутер поединка Эдди Хирн предложил свести победителя третьего боя Фьюри с Уайлдером с победителем реванша Уайт - Поветкин. Этот вариант - вполне реальный, вот только совершить второе чудо подряд Александру будет совсем непросто.

РАДУЛОВ ЗАЖЕГ В ЭДМОНТОНЕ

За океаном стартовал второй раунд плей-офф НХЛ, все матчи которого проходят либо в Торонто, либо в Эдмонтоне. «Колорадо» и «Даллас» играли в последнем, и техасцы весь матч диктовали свои условия. Радулов был очень хорош в этот день. Россиянин начал с того, что отдал голевой пас Тайлеру Сегину, с которого тот открыл счет в матче. А потом Александр и сам забил дважды, в том числе - победный гол. 5:3 - победа «Далалса», который повел в серии до четырех побед.

ЛЕБРОН НАБРАЛ 38 ОЧКОВ ПРОТИВ ПОРТЛЕНДА

Что касается Национальной баскетбольной ассоциации, то там в разгаре серии первого раунда. В отсутствие зрителей игроки думают больше об атаке, нежели обороне, поэтому все матчи получаются результативными или очень результативными. «Лейкерс» одолел «Портленд» 116:108 и повел в серии 2-1. 38 очков в составе победителей - на счету Короля баскетбола Леброна Джеймса.