ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Поветкин нокаутировал Уайта, Радулов набрал три очка, Сиваков выгнал жену со свадьбы
23 августа 08:38
автор: Олег Чикирис

Поветкин нокаутировал Уайта, Радулов набрал три очка, Сиваков выгнал жену со свадьбы

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, произошедшем в мире спорта со вчерашнего вечера.

ПОВЕТКИН ПОБЕДИЛ В АНГЛИИ

Фаворитом этого боя был Диллиан Уайт, превосходящий Русского Витязя по всем параметрам - росту, весу, размаху рук. Англичанин намного моложе Александра - 32 года, самый сок для тяжеловеса, а Поветкину скоро 41 - давно пора искать гвоздь, на который вешать перчатки. К тому же сам бой проходил на территории соперника. Если у Александра и было какое-то преимущество перед боем, то только в характере.

Начало поединка получилось равным, а потом, показалось, что россиянин начал сдавать: дважды в четвертом раунде он побывал в нокдауне. Поняв, что терять ему особо нечего, в пятом раунде Поветкин решительно бросился в атаку, Уайт перед своими болельщиками не стал убегать, принял бой на ближней дистанции и допустил ошибку, пропустив страшный апперкот от Александра. После боя россиянин скажет, что тренировал такую комбинацию и назвал удар, возможно, лучшим в карьере.

Победа дала ему титул временного чемпиона WBC. Обладатель основного пояса британец Тайсон Фьюри поздравил россиянина с неожиданной, но очень красивой победой. После бой менеджер Александра Андрей Рябинский заявил, что теперь Поветкин должен драться либо с Фьюри, либо с американцем Деонтеем Уайлдером. Возможно, так и будет, но не сразу: промоутер поединка Эдди Хирн предложил свести победителя третьего боя Фьюри с Уайлдером с победителем реванша Уайт - Поветкин. Этот вариант - вполне реальный, вот только совершить второе чудо подряд Александру будет совсем непросто.

РАДУЛОВ ЗАЖЕГ В ЭДМОНТОНЕ

За океаном стартовал второй раунд плей-офф НХЛ, все матчи которого проходят либо в Торонто, либо в Эдмонтоне. «Колорадо» и «Даллас» играли в последнем, и техасцы весь матч диктовали свои условия. Радулов был очень хорош в этот день. Россиянин начал с того, что отдал голевой пас Тайлеру Сегину, с которого тот открыл счет в матче. А потом Александр и сам забил дважды, в том числе - победный гол. 5:3 - победа «Далалса», который повел в серии до четырех побед.

ЛЕБРОН НАБРАЛ 38 ОЧКОВ ПРОТИВ ПОРТЛЕНДА

Что касается Национальной баскетбольной ассоциации, то там в разгаре серии первого раунда. В отсутствие зрителей игроки думают больше об атаке, нежели обороне, поэтому все матчи получаются результативными или очень результативными. «Лейкерс» одолел «Портленд» 116:108 и повел в серии 2-1. 38 очков в составе победителей - на счету Короля баскетбола Леброна Джеймса.

Немногим меньше - 35 очков - набрал лидер «Миллуоки» Яннис Адетокумбо. Его команда выиграла 121:107 и тоже вышла вперед в серии - 2:1. Такой же общий счет после трех матчей в противостоянии «Оклахомы» и «Хьюстона». Их третья игра закончилась ночью в овертайме: «Оклахома» вырвала победу 119:107 и повела в серии. 38 очков лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена стали слабым утешением. А вот в серии «Майами» - «Индиана», похоже, уже все ясно. Команда из Флориды одержала третью победу подряд (124:115).

СИВАКОВ ПРОГНАЛ ЖЕНУ ПРЯМО ВО ВРЕМЯ СВАДЬБЫ

Скандалом закончилась свадьба чемпиона мира по борьбе Заурбека Сивакова и его невесты Мадины. Случилось это в конце прошлой недели, но подробности стали известны лишь вчера. Во время праздника на смартфоны жениха и некоторых гостей пришли видео, порочащие красавицу-невесту. Оказалось, что раньше Мадина встречалась с очень богатым, но женатым мужчиной намного старше нее. Жена олигарха решилась на жестокую месть, отправив фотографии и видео фривольного содержания со смартфона мужа жениху и его друзьям. Шокированный Заурбек прямо во время торжества выволок молодую жену на улицу за волосы, прогнав со свадьбы.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Финал фаворитов. За титул Лиги чемпионов будут бороться ПСЖ и «Бавария»Хромачёва заменит Халеп на US OpenФНЛ. «Оренбург» теряет очки, «Балтика» выходит в лидеры42-летняя Орлова в мокром бикини засветила точеную фигуруЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Поветкин нокаутировал Уайта, Радулов набрал три очка, Сиваков выгнал жену со свадьбы
Поветкин нокаутировал Уайта, Радулов набрал три очка, Сиваков выгнал жену со свадьбы
В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, произошедшем в мире спорта со вчерашнего вечера.
23.08.2020 08:38
Хоккей
автор: Олег Чикирис
Небезнадежный Ковальчук. Один из лучших наших форвардов заслуживает красивого завершения карьеры
Небезнадежный Ковальчук. Один из лучших наших форвардов заслуживает красивого завершения карьеры
Илья Ковальчук провалил плей-офф-2020 вместе с «Вашингтоном». Что дальше ждет одну из ярчайших российских звезд?
22.08.2020 17:00
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
Сделает ли Гурьянов покер в русской серии? Прогноз на второй раунд плей-офф НХЛ
Сделает ли Гурьянов покер в русской серии? Прогноз на второй раунд плей-офф НХЛ
«Советский спорт» рассматривает пары второго раунда плей-офф НХЛ и предлагает осторожные прогнозы на события в Эдмонтоне и Торонто.
22.08.2020 14:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Худобина и «Даллас» спас ноль на скамейке, «Вашингтон» и Кузю опять подвело разгильдяйство
Худобина и «Даллас» спас ноль на скамейке, «Вашингтон» и Кузю опять подвело разгильдяйство
Два прелюбопытнейших, прямо противоположных матча сегодня ночью нам подарил первый раунд Кубка Стэнли. С идеальной защитой и вообще без обороны. Да и вратарей.
21.08.2020 15:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Овечкин - в минусах, у Гурьянова - покер
Овечкин - в минусах, у Гурьянова - покер
Барри Троц снова снимает скальпы в первом раунде, а в «Далласе» пишется новая история. «Советский спорт» – о плей-офф НХЛ.
21.08.2020 10:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Варли отправил Ови в отпуск. «Вашингтон» проиграл серию «Айлендерс»
Варли отправил Ови в отпуск. «Вашингтон» проиграл серию «Айлендерс»
Пятый матч серии «островитяне» выиграли убедительно (4:0). Александру Овечкину так и не удалось распечатать ворота Семена Варламова.
21.08.2020 06:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Гавриков помог Кучерову и Пойнту выселить «Коламбус» из пузыря и получил третью звезду матча (видео)
Гавриков помог Кучерову и Пойнту выселить «Коламбус» из пузыря и получил третью звезду матча (видео)
На две шайбы «Тампы» несгибаемая команда Тортореллы ответила четырьмя. Но перевес не удержала и капитулировала в овертайме – 4:5 и 1-4 в серии.
20.08.2020 00:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кузя постригся наголо, Ови врезал Комарову по уху – и все пошло (видео)
Кузя постригся наголо, Ови врезал Комарову по уху – и все пошло (видео)
«Вашингтон» впервые после Кубка Стэнли-2018 сыграл по-чемпионски и отквитал один матч-бол у «Айлендерс» – 3:2 в игре и 1-3 в серии.
19.08.2020 13:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Овечкин спасает Вашингтон от краха (видео)
Овечкин спасает Вашингтон от краха (видео)
Обзор очередного игрового дня НХЛ.
19.08.2020 07:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Нашествие китайцев в Мытищах. Ковалев собирает войско. Трансферы КХЛ-2020
Нашествие китайцев в Мытищах. Ковалев собирает войско. Трансферы КХЛ-2020
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию обновленную таблицу переходов Континетальной хоккейной лиги.
19.08.2020 00:01
Хоккей
автор: Александр Федоровский
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика