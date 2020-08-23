Радулов сделал дубль, Задоров сотворил антихет-трик

Россияне снова в ударе. Александр Радулов организовал три из пяти голов «Далласа», а Антон Худобин наглухо закрыл ворота в третьем периоде. В итоге «Старз» начали с победы (5:3) западный полуфинал против «Колорадо».
Матч открытия любой серии плей-офф крайне интересен, важен и показателен. Это реально разведка боем, ибо кубковый формат из семи матчей обязательно предоставит несколько шансов еще все перевернуть. Но для достоверной оценки потенциала соперников нужны одинаковые исходные позиции, которые в нашем случае как раз здорово разнятся.
«Лавины» разобрались с предыдущим оппонентом – «Аризоной» в пяти играх еще в среду. Дело тут не в том, что у «Колорадо» получилось на отдых на день больше, чем у «Далласа», который управился с «Калгари» в шести встречах. Финиш серии с «койотами» Маккиннон и Ко просто добивали сдавшегося противника, накручивая личную статистику: дважды по 7:1 – результаты не для плей-офф.
В это время «звезды» рубились в серии с «огоньками», по ходу которой дважды уступали 0-1 и 1-2. Переломным вышел четвертый матч. В миниатюре он напомнил все предыдущие события. Снова «Калгари» дважды вел в счете – 3:2 и 4:3, сохраняя преимущество до последней минуты. Выручил ветеран Павелски, восстановивший равновесие за 12 секунд до сирены, а в овертайме Клингберг добил «Флеймз». «Даллас» захватил инициативу: взял следующую игру – 2:1, а в решающей, пропустив к 7-й минуте три шайбы, легко и непринужденно ответил семью. Вдруг все стало залетать у Дениса Гурьянова: тольяттинец первым среди россиян оформил кубковый покер.
Иначе говоря, «звезды» ворвались в западный полуфинал на полном ходу и с абсолютной уверенностью в собственных силах. А вот «лавины» соревновательный ритм явно потеряли, проведя две заключительные игры с «Аризоной» по сути в тренировочном режиме. Отсюда вот такое резюме после 3:5 от главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара:
- Главная проблема - половина команды забыла явиться на матч. На льду просто не было защитников и шести крайних форвардов. Они оказались пассажирами. Коллективный мозг был выключен. Мы так и не вошли в игру. Ожидал от команды, что она начнет намного сильнее.
Вот потому к стартовой виктории Радулова и Ко нужно относиться предельно осторожно. Очевидно, что определяющей в этом противостоянии станет следующая встреча. При том, что теперь отличие своего льда от чужого - только в праве второго запуска игроков на лед, именно матч №2 покажет: то ли «Даллас» действительно настолько мощный, что готов удушить три звена «лавин» высоким прессингом, то ли в номерах половины хоккеистов «Колорадо» и вправду не сработали будильники.
Уточним все-таки, кого имел в виду Беднар. Понятно, никаких претензий нет к ударному трио Ландескуг – Маккиннон – Рантанен. От них только угроза и исходила – 6 (3+3) очков на троих. Остальные крайки – Бураковски («минус 3»), Донской, Джост (по - «минус 2»), Ничушкин («минус 1»), Наместников, Нието. Общими усилиями они соизволили потревожить Худобина аж четыре раза?! Оцените разницу: Маккиннон нанес 6 бросков, Рантанен – 5, Ландескуг – 4.
В обороне все из рук в прямом и переносном смысле валилось у Джонсона. На его совести первый гол «Старз», когда американец за воротами не поделил шайбу с Грубауэром, а затем в верховой дуэли за снаряд ловчее оказался Радулов. Позже Джонсон еще и травму схлопотал. Наш Задоров вообще провалился. При первой шайбе «Далласа» укатил куда-то в угол. При четвертой застрял в средней зоне, Сегин и Радулов вывались на одного Коула. При пятой зачем-то пошел плющить в борт Клингберга, вместо того чтобы сыграть в шайбу…
На беду «лавин» им мало теперь будет свой прицел поправить. У «Старз» наконец-то выстрелило звено капитана Бенна, которое насобирало 8 (3+5) очков! До этого в девяти матчах они сообща сподобились на жалкие 10 баллов. Бенн к тому же еще и въехал коленом в колено Джонсону, отправив того окончательно в раздевалку. К тому же у «Колорадо» потянул пах основной вратарь Грубауэр – даже неизвестно, когда немцу разрешат тренироваться.
Словом, у Беднара далеко не одна проблема. Но с туристами точно уехать можно только в отпуск.