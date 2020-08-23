Радулов сделал дубль, Задоров сотворил антихет-трик

Россияне снова в ударе. Александр Радулов организовал три из пяти голов «Далласа», а Антон Худобин наглухо закрыл ворота в третьем периоде. В итоге «Старз» начали с победы (5:3) западный полуфинал против «Колорадо».

Матч открытия любой серии плей-офф крайне интересен, важен и показателен. Это реально разведка боем, ибо кубковый формат из семи матчей обязательно предоставит несколько шансов еще все перевернуть. Но для достоверной оценки потенциала соперников нужны одинаковые исходные позиции, которые в нашем случае как раз здорово разнятся.

«Лавины» разобрались с предыдущим оппонентом – «Аризоной» в пяти играх еще в среду. Дело тут не в том, что у «Колорадо» получилось на отдых на день больше, чем у «Далласа», который управился с «Калгари» в шести встречах. Финиш серии с «койотами» Маккиннон и Ко просто добивали сдавшегося противника, накручивая личную статистику: дважды по 7:1 – результаты не для плей-офф.

В это время «звезды» рубились в серии с «огоньками», по ходу которой дважды уступали 0-1 и 1-2. Переломным вышел четвертый матч. В миниатюре он напомнил все предыдущие события. Снова «Калгари» дважды вел в счете – 3:2 и 4:3, сохраняя преимущество до последней минуты. Выручил ветеран Павелски, восстановивший равновесие за 12 секунд до сирены, а в овертайме Клингберг добил «Флеймз». «Даллас» захватил инициативу: взял следующую игру – 2:1, а в решающей, пропустив к 7-й минуте три шайбы, легко и непринужденно ответил семью. Вдруг все стало залетать у Дениса Гурьянова: тольяттинец первым среди россиян оформил кубковый покер.

Иначе говоря, «звезды» ворвались в западный полуфинал на полном ходу и с абсолютной уверенностью в собственных силах. А вот «лавины» соревновательный ритм явно потеряли, проведя две заключительные игры с «Аризоной» по сути в тренировочном режиме. Отсюда вот такое резюме после 3:5 от главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара: