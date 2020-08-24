Кучеров, Сергачев, Пойнт и компания, просыпайтесь, серия с «Коламбусом» уже закончилась…

Смотрел сегодня первый матч восточного полуфинала и поймал себя на мысли, а ведь «Бостон» уже точно такой, каким он был перед остановкой сезона 12 марта. Напомню, «Брюинз» тогда возглавляли общую таблицу НХЛ с отрывом от «Сент-Луиса» в шесть очков, а от «Тампы» - в восемь. Причем лидировал абсолютно по делу. Впереди неудержимо было звено Бержерона, оборона – вообще лучшая в лиге. Только у «Далласа» было сопоставимое количество пропущенных шайб – 177 против 174. Словом, обиднее всех тормозить было именно «Бостону».

Но минуло пять с половиной месяцев – и все вернулось! В это трудно поверить после трех поражений в групповом турнире и особенно на фоне краха прошлогодних чемпионов из Сент-Луиса.

Мне довелось в середине октября в Бостоне воочию увидеть первое в этом сезоне свидание «косолапых» и «молний». Если честно, по игре мало что запомнилось. Больше всего потрясло обилие всевозможных пирожных в пресс-центре, которые не кончаются никогда. А также сам ледовый дворец, расположенный в огроменном комплексе зданий, включающим железнодорожный вокзал и две станции метро.

Здорово тогда удивил Кучеров. Действующий MVP, как выразился бы тренер «Колорадо» Джаред Беднар, забыл выйти на площадку. За всех пришлось отдуваться Стэмкосу, который и забил победный гол в буллитной перестрелке – 4:3. У хозяев все три шайбы сконструировало трио Пастрняк – Бержерон – Маршанд и примкнувший к ним защитник Крюг. Причем все – в большинстве.

Ну а сегодня разве не так было? Нет, Кучеров, конечно, отель на сей раз покинул вовремя. Бросал много, спору нет. Но реальных моментов-то не было. А когда почти выкатил один на один с Галаком, Пастрняк все-таки догнал и накрыл Никиту. Зато ко всем трем голам «Брюинз» опять приложили руку маршандцы, в том числе однажды идеально реализовали численное преимущество. Надо еще сказать спасибо Василевскому – там и пяток шайб мог легко залететь.