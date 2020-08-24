Кучеров, Сергачев, Пойнт и компания, просыпайтесь, серия с «Коламбусом» уже закончилась…

Смотрел сегодня первый матч восточного полуфинала и поймал себя на мысли, а ведь «Бостон» уже точно такой, каким он был перед остановкой сезона 12 марта. Напомню, «Брюинз» тогда возглавляли общую таблицу НХЛ с отрывом от «Сент-Луиса» в шесть очков, а от «Тампы» - в восемь. Причем лидировал абсолютно по делу. Впереди неудержимо было звено Бержерона, оборона – вообще лучшая в лиге. Только у «Далласа» было сопоставимое количество пропущенных шайб – 177 против 174. Словом, обиднее всех тормозить было именно «Бостону».
Но минуло пять с половиной месяцев – и все вернулось! В это трудно поверить после трех поражений в групповом турнире и особенно на фоне краха прошлогодних чемпионов из Сент-Луиса.
Мне довелось в середине октября в Бостоне воочию увидеть первое в этом сезоне свидание «косолапых» и «молний». Если честно, по игре мало что запомнилось. Больше всего потрясло обилие всевозможных пирожных в пресс-центре, которые не кончаются никогда. А также сам ледовый дворец, расположенный в огроменном комплексе зданий, включающим железнодорожный вокзал и две станции метро.
Здорово тогда удивил Кучеров. Действующий MVP, как выразился бы тренер «Колорадо» Джаред Беднар, забыл выйти на площадку. За всех пришлось отдуваться Стэмкосу, который и забил победный гол в буллитной перестрелке – 4:3. У хозяев все три шайбы сконструировало трио Пастрняк – Бержерон – Маршанд и примкнувший к ним защитник Крюг. Причем все – в большинстве.
Ну а сегодня разве не так было? Нет, Кучеров, конечно, отель на сей раз покинул вовремя. Бросал много, спору нет. Но реальных моментов-то не было. А когда почти выкатил один на один с Галаком, Пастрняк все-таки догнал и накрыл Никиту. Зато ко всем трем голам «Брюинз» опять приложили руку маршандцы, в том числе однажды идеально реализовали численное преимущество. Надо еще сказать спасибо Василевскому – там и пяток шайб мог легко залететь.
Тем не менее для «Тампы» все еще поправимо. Даже без капитана Стэмкоса. Было видно, что южане просто не настроились на новое противостояние. Слишком мало времени прошло после предыдущего, когда они с максимальным напряжением всех сил перекопали «колумбов». Ментально все, кроме Хедмана, еще не вышли из той шестираундовой, если считать овертаймы, сечи. Понятно, это крайне тяжело – без всякой передышки все начинать с нуля. Но таковы правила Кубка Стэнли в период пандемии. Одинаковые для всех. Иных вариантов, кроме как срочно обнулиться и перезагрузиться, нет. Это миссия тренера Джона Купера.
Ну а остальное он все и сам прекрасно понимает.
1) Пора заканчивать с фигурным катанием по свободному льду. Все – на ворота. Один – два игрока обязательно экранят на пятаке, ибо все прямые открытые выстрелы для Галака – семечки. Методичка – два сегодняшних голешника Хедмана.
2) Мистер Купер, вам для чего штурвал доверили? Если что-то не ладится, вы обязаны принимать оперативные меры. Это не чемпионат мира или Олимпиада, где ждать, когда бабахнет связка Ови – Джино или соизволит забить Кови, можно почти бесконечно. В качестве исключения лишь в Квебеке и прокатило. В Кубке Стэнли такое не пройдет. Еще три оплеухи – и по домам.
Разумеется, я про нулевое в плей-офф большинство. А ведь в регулярке вы по этому показателю были пятые во всей НХЛ – 23,1% реализации. Почему «Бостон» тут по-прежнему в порядке – 25,2% до 12 марта и 19,4% сейчас, а вы – нет? Пусть это прозвучит непатриотично, но, может, в первой спецбригаде следует обратно рокировать Сергачева с Хедманом? Я понимаю, тогда на шведа выпадет совсем неподъемная нагрузка. Но что делать? Неужели Стэмкос в большинстве незаменимый? Придумайте что-нибудь! Вы же, мистер Купер, сами говорите:
«Обычно в матчах с перевесом в одну шайбу разницу делает гол в большинстве. Они один забили, а мы нет. Я не хочу говорить, что это стало главной причиной поражения, но в этом компоненте нам надо однозначно прибавлять. А также меньше нарушать правила».
Осталось сказку сделать былью. «Молнии», вперед – и с песней!