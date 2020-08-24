Овечкину не тренера нового нужно искать, а гнать в шею генерального менеджера «Вашингтона»

Сейчас он после двойной катастрофы своего клуба и повторного выхода во второй раунд Кубка Стэнли новой команды Троца вынужден был объясниться. Оказывается, все дело в сроке нового контракта Троца, а не деньгах. Коуч хотел подписаться на пять сезонов. Маклеллана это не устраивало, ибо тогда Троц рулил бы «Вашингтоном» девять лет, что, по мнению управленца, слишком долго и неприемлемо категорически.

Но не все так просто. Если бы Маклеллан это сделал, он бы расписался перед Леонсисом в тотальной профнепригодности. Хозяин «Вашингтона» логично поинтересовался бы у своего работника: «Чем же ты, милый, думал, когда Рирдена год назад подписывал?». Разумеется, все сразу бы вспомнили и о том, почему тот же Маклеллан не продлил отношения с тренером-триумфатором Троцем.

Уже тогда всем объективным специалистам было абсолютно ясно, что Рирден в одну калитку продул тренерскую дуэль Бриндамору, а значит, от американца нужно немедленно избавляться.

С этим американцем все стало ясно еще год назад, когда «Кэпиталз» на старте плей-офф не сумели дожать ноунеймов из «Каролины», десять лет не игравшей в Кубке Стэнли. «Харрикейнз» тоже возглавлял дебютант. Но ни какой-то левый, мало кому известный в прошлом защитник типа Рирдена, а великий капитан «Каролины», добывший ей единственное чемпионство. Колоссальная разница в харизме, понимании игры, контакте с подопечными между Бриндамором и Рирденом ощущалась по ходу всей серии. Если помните, «столичные» выиграли первые два матча, потом два уступили. Однако в пятом, казалось бы, уничтожили «Каролину» - 6:0! Но нет, она снова поднялась, и все решалось в седьмой встрече в столице США. Хозяева быстро повели – 2:0, затем – 3:1. Тем не менее «ураганы» отыгрались, а во втором овертайме сняли с действующих чемпионов корону.

Добивать поверженного или ушедшего не принято. Но все-таки скажу немного о Тодде Рирдене в качестве памятки, каких тренеров нанимать не следует.

Какая же несусветная глупость! Заявив это сейчас публично в СМИ, Маклеллан, похоже, сам не заметил того, что в очередной раз продемонстрировал профессиональную некомпетентность.

Девять сезонов – это много?! А как Тарасов, Чернышев, Егоров, Эпштейн, Пучков, Дмитриев всю жизнь работали в одном клубе? Тихонов, Кулагин, Кострюков, Юрзинов, Богданов, Васильев, Цыгуров, Белоусов, Билялетдинов, Постников, Киселев – они создавали свои команды годами.

НХЛ, говорите, другая планета? Скотти Боумен, лучший тренер в истории лиги, не в счет? Но он лишь в «Питтсбурге» ограничился парой сезонов. Зато в «Монреале» оттрубил 8 сезонов кряду, в «Баффало» - 7, в «Детройте» - те самые 9, что могли получиться у Троца в «Кэпиталз». Или возьмем архитектора чемпионской династии «Айлендерс» Эла Эрбура: он оставался на Лонг-Айленде 14 лет – с 1973 по 1986 год! Глен Сатер в «Эдмонтоне» верховодил вовсе четверть века!

Из последних лет, пожалуйста, Джоэль Кенневиль в «Чикаго». Троц добыл в «Вашингтоне» первый Кубок Стэнли в четвертый год работы. Кенневиль – во второй, а потом сделал это еще дважды. Десять полных сезонов канадец отдал «Блэкхокс». Лишь в 11-м, когда команда застопорилась, ему указали на дверь. Кто, кстати, в эти годы управлял «Чикаго»? Ясно кто – тот же, кто и сегодня: Стен Боумен. А как могло быть иначе – яблоко от яблони…

Словом, стабильность на тренерском посту вопреки мнению дилетанта Маклеллана – благо для клуба, но ни разу не проблема. И потом, если что пойдет не так, что мешает разорвать контракт! В «Торонто» с заслуженным-перезаслуженным Бэбкоком давеча это легко проделали. Увольнение – неотъемлемая часть тренерской профессии. Вот только какому дураку может прийти в голову резать курицу, несущую золотые яйца?!

Но если бы Маклеллан только с Троцем облажался. Он и как собиратель состава – нулевой. Да и вообще основы чемпионского «Вашингтона» заложил его предшественник Джордж Макфи. А что сотворил после позапрошлогодней виктории Маклеллан? Что ни сделка, то в минус!

Зачем-то продлил контракт с Враной до 2021-го на 3,35 млн в год, который профукал второй плей-офф подряд.

Зачем-то выписал из «Филадельфии» неповоротливого тихохода Гудаса в обмен на Нисканена, который во «Флайерз» выходит в первой паре с Проворовым. Другие новички-защитники – Зигенталер, Диллон, Дженсен тоже все как на подбор. Ни о чем!

С боттом-6 форвардов просто катастрофа. Абсолютно со всеми Маклеллан ткнул пальцем в черные дыры – Дауд, Хагелин, Хатавей, Паник, Лайпсик, Бойд. Кто все эти люди?! Ну и, конечно, неотъемлемая вишенка – Кови. Впрочем, с приглашением героя Квебека-2008 вполне может конкурировать чудовищная сделка с Бекстремом. Остается только гадать, через сколько лет преемнику Маклеллана придется выкупать безумный пятилетний контракт шведа на 9,2 млн в год, который вступит в действие в следующем сезоне, когда едущему с ярмарки центрфорварду стукнет уже 33.

Так что, совершенно не важно, кто придет на смену Рирдену. Корень бед «Вашингтона» в менеджменте. Точно так же, как во «Флориде». Но там хозяева оказались прозорливее: после вылета в плей-ин от Троца и его «Айлендерс» тут же отправили на биржу труда генменеджера Дейла Тэллона.

Тед Леонсис почему-то выжидает. Не понимаю, какие владельцу «столичных» нужны еще доказательства?..