А что на поражение «Бостона» в овертайме сказал бы Федун?

Я понимаю, что слабую интенсивность игры, черепашьи скорости, нижайший уровень исполнителей в РПЛ нужно чем-то компенсировать. Для привлечения публики. Вот и устраивают вселенские скандалы на пустом месте. Вроде тех самых двух якобы спорных, а на самом деле – стопроцентных пенальти «Сочи» в ворота «Спартака». Позже руководитель VAR в России Леонид Калошин вместе с рефом Казарцевым и его видеоассистентом Еськовым в прямом эфире Матч ТВ разжевали для дилетантов все до атомов – подкопаться любому здравомыслящему человеку, хоть чуть-чуть разбирающемуся в футболе, было просто не к чему. Однако незнайки продолжали упорствовать в своем невежестве и добились, что судей за профессиональную в высшей степени и честную работу все-таки наказали.



К чему об этом вспомнил? Да только из-за элементарной зависти. Именно этого компонента здорово недостает хоккею в целом и НХЛ в частности.



Попробовал бы кто-то в КХЛ или НХЛ, как Леонид Федун, угрожать снятием его клуба с чемпионата. Да его мгновенно самого бы сняли, да еще штраф такой бы влепили, чтоб потом сто раз подумал, прежде чем будоражить информационное пространство. На критику судей вообще наложено тотальное вето. И это правильно: они же не учат игроков играть, а тренеров - тренировать. Равно как было бы странно болельщикам хоккея наставлять дантистов, как вырывать зубы, а поклонникам футбола указывать хирургам, как вырезать аппендицит.



Самый свежий пример – штраф в 25 тысяч долларов, а это сейчас почти два миллиона рублей, тренера «Коламбуса» Джона Тортореллы. За что? Футбольные фанаты никогда не поверят. После обидного поражения от «Тампы» в овертайме пятого матча серии и вылета из Кубка Стэнли американец после второго вопроса покинул зум-конференцию, напоследок бросив корреспондентам:



- Знаете что, ребята… Не собираюсь я тут выворачивать наизнанку душу, копошиться в эмоциях и рассуждать о моральных победах. Берегите себя.



Каково? Кстати, ранее Торторелла схватил штраф в 20 тысяч за то, что раздолбал судей, которые в регулярном чемпионате не засчитали гол Веренски в ворота «Чикаго» в овертайме. Дескать, время вышло в две десятые (!) секунды.



В этом плей-офф на жесткий отпор НХЛ нарвался рискнувший покритиковать арбитров воевода «Каролины» Род Бриндамор. Хотя по сути он абсолютно прав.



Помните первый матч серии с «Бостоном»? Простейший момент, по итогам которого судьи с помощью дурацкого регламента приписали «Брюинз» совершенно левый гол и тем самым прибили команду Свечникова. Чтобы запросить челлендж, тренеру нужно было выбрать: перед голом был пас рукой или помеха вратарю. Он наугад назвал первое и промахнулся, после чего Бриндамор справедливо возмущался:



- Это никак не может быть голом! Рефери переложил ответственность на меня. Судья при видео сказал, что после паса рукой вратарь контролировал шайбу. Да это бред сивой кобылы! Вот почему НХЛ в такие моменты выглядит посмешищем, это же преступление перед здравым смыслом! Судьи при видео, которые ничего не вложили в эту игру, решают ее исход. Это недопустимо! Почему они не сообщают мне свое решение? Если это не пас рукой, я бы сказал — окей, тогда это помеха вратарю. Такой гол в любой лиге нельзя засчитывать. Это понимают миллионы людей, а в НХЛ иначе…



Представляете межпланетный апокалипсис от многочисленных болельщиков красно-белых, если бы подобный мяч засчитали в ворота футбольного «Спартака», а этот гол предрешил судьбу всего сезона?! Зато НХЛ, по обыкновению, спустила все на тормозах: выписала Бриндамору 25 тысяч баксов штрафа, которые, впрочем, за него заплатил владелец «Каролины». В качестве моральной – и материальной! - поддержки.



Сегодняшний матч «Тампа» - «Бостон» - еще два потенциальных судейских скандала. В РПЛ за них бы точно зацепились мертвой хваткой и обсасывали на всех уровнях минимум неделю, а в НХЛ – тишина.



Пока не показали повтор, никто не мог понять, почему ответный гол «молний» при счете 0:1 арбитры не засчитывают. Оказывается, они изучали видео на предмет офсайда. Да, спору нет – Пойнт не успел покинуть зону атаки, прежде чем туда вошла шайба. Но я прекрасно понимаю негодование тренера «Лайтнинг» Джона Купера. Какое, к черту, «вне игры», если после пересечения шайбой синей линии ей сначала завладели бостонцы?! Макэвой из угла перевел шайбу за своими воротами на другой фланг на Хару. Капитан «Брюинз» ее коснулся, но укротить не смог, и она отскочила к Ритчи, который пихнул ее вдоль борта. Только потом шайбу подобрали игроки «Тампы» и в четыре хода переправили снаряд в сетку Галака.



Я-то, наивный, полагал, что при неправильном входе в зону владение шайбой обороняющимися «вне игры» обнуляет. На это наверняка напирал, апеллируя к судьям, и Купер. А как может быть иначе? Смотрите, после незасчитанного гола вернули 13 секунд. А если бы между нелегитимным входом в зону, тремя касаниями шайбы защищающимися и голом прошло 30 секунд, минута, две, десять, арбитры столь же легко отменили бы взятие ворот и вернули игру на десять минут назад? Ну бред же! Сивой кобылы, как говорит Бриндамор.



Зато гол Татара в овертайме арбитры зафиксировали без малейших сомнений. Хотя там куда больше оснований для сомнений. По меньшей мере.



Опять же готов признаться в своем простодушии и доверчивости, однако, живя более полувека в хоккее, всегда думал, что засчитывать гол, когда игрок атакующей команды находится в площади ворот, нельзя. Причем:



- этот игрок не делает даже попытки покинуть запретную зону;



- шайба вылетает из площади ворот, в которой находится атакующий игрок по своей инициативе и участвует напрямую в эпизоде, после чего шайбу добивают в сетку.



Форвард «Тампы» Гурд все это успешно проделал, да еще ассистентский балл получил. Во как! Но в НХЛ тишина. Это вам, друзья, не РПЛ…





