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Кучеров уничтожает «Бостон» и идет на рекорд (видео)
27 августа 08:49
автор: Александр Федоровский

Кучеров уничтожает «Бостон» и идет на рекорд (видео)

«Советский спорт» представляет обзор очередных матчей 1/4 финала Кубка Стэнли.

Семен Варламов имел честь пропустить после первого же броска по своим воротам. Не переживайте! Российский голкипер успел к тому моменту обновить клубный рекорд «Айлендерс» по «сухим» минутам в плей-офф, которое принадлежало Билли Смиту по прозвищу «Топор» и продержалось 40 лет.

Факт известный: солидные +3 к окончанию первого периода совсем не повод для праздничного хоровода. «Айлендерс» по крупицам начали отыгрываться и сумели перевести игру в овертайм. Сначала Андерс Ли выиграл позицию на пятаке у Мэтта Нисканена, затем Энтони Бьювилье нашел изъян в амуниции Картера Харта, а в концовке в лучи софитов вышел главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо.

Понятно, что кто не рискует, тот не пьет прохладительные напитки, но брать запрос на предмет определения офсайда за две минуты до конца третьего периода – это надо быть железно уверенным в своей правоте. Не в этот раз! Мало того, что третье взятие ворот Харта было признано легальным, так еще и почти до конца основного времени «Филадельфия» защищалась в меньшинстве.

Выстоять, впрочем, удалось, а в самом начале овертайма коварный рикошет от клюшки Андерса Ли помешал Томасу Грайссу выручить свою команду. Филипп Майерс забрасывает свою третью шайбу в плей-офф и сравнивает счет в серии.

Грайсс поехал на что-то жаловаться Барри Троцу, видимо просил поглубже убрать Варламова в запас…

Коуч внимательно изучил повтор на планшете и не стал устраивать скандал – чистый гол, вопрос закрыт.

Филадельфия – Айлендерс – 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Хэйс (Конечны, Браун) – 1:0. Хэйс (Фараби) – 2:0. Кутюрье (Жиру, Сэнхайм) – 3:0. Ли (Барзал, Лэдди) – 3:1. Бьювилье (Бэйли) – 3:2. Пажо (Пелек) – 3:3. Майерс (Кутюрье) – 4:3.

Вратари: Харт – Варламов (Грайсс, 15:09)

Счет в серии – 1:1.

Семь очков Михаила Сергачева и Никиты Кучерова. «Тампа» катком прошлась по «Бостону» в третьем матче и впервые повела в серии. В этой встрече против «Бостона» было всё, включая судей – в эпизоде с победной шайбой «Тампы» защитнику «Бостона» Джереми Лоузону помешал лайнсмен.

После четвертого пропущенного гола «Бостон» откровенно бросил играть, что привело к тотальному провалу чешско-словацкой бригады вратарей. На тот момент Ярослав Галак покинул свой пост, и свой первый матч в НХЛ провел Даниэль Владар, который в сжатые сроки был подвержен унижению со стороны нападения «Тампы».

Разумеется, ни дня без рекорда. Никита Кучеров повторяет достижение Мартена Сен-Луи и забивает 33 гол в матчах плей-офф. Следующий точный бросок россиянина сделает его лучшим кубковым снайпером в истории клуба.

Бостон – Тампа Бэй – 1:7 (0:2, 1:4, 0:1)

Голы: Палат (Сергачев, Кучеров) – 0:1. Гурд (Коулмэн, Чернак) – 0:2. Сергачев (Кучеров, Пойнт) – 0:3. Маршан (Крюг, Пастрнак) – 1:3. Киллорн (Палат, Кучеров) – 1:4. Пойнт (Киллорн, Сергачев) – 1:5. Киллорн (Гурд, Богосян) – 1:6. Кучеров (Пойнт) – 1:7.

Вратари: Галак (Владар, 28:42) – Василевский.

Счет в серии – 1:2.

Начиналось все весьма буднично, а закончилось настоящим безумием. «Даллас» уже приучил нас к тому, что регулярно демонтирует противников во вторых периодах, но в этот раз произошло все наоборот.

Восстание «Эвеланш» начал Никита Задоров – для него это был лишь второй кубковый гол в карьере. Проиграв вчистую второй отрезок встречи, «Старз» затеяли могучий камбек, который начал Денис Гурьянов, отличившийся впервые после своего исторического покера в ворота «Калгари». Почин россиянина подхватил Блэйк Комо, укрепил Джейми Бенн, однако очень скоро ошибка на своей синей линии привела к тому, что Маккинон и Рантанен разыграли нехитрую двойку с минимумом шансов для Антона Худобина. Перестрелка! Пять шайб за десять минут!

Победный гол в матче на счету Назема Кадри – в последние годы выступления за «Торонто» он в кубковых сражениях отличался в основном дисквалификациями, но наконец сумел проделать в жизни что-то доброе и полезное.

После этой победы во втором раунде плей-офф не осталось команд, не одержавших ни одной победы в своих сериях.

Даллас – Колорадо – 4:6 (1:0, 0:3, 3:3)

Голы: Сегин (Бенн, Хейсканен) – 1:0. Задоров (Кадри) – 1:1. Бураковски (Макар, Задоров) – 1:2. Ландескуг (Макар, Маккинон) – 1:3. Гурьянов (Хинц, Пэрри) – 2:3. Комо – 3:3. Бенн (Линделл) – 4:3. Рантанен (Маккинон) – 4:4. Кадри (Коннаутон, Макар) – 4:5. Беллемар (Рантанен, Коул) – 4:6.

Вратари: Францоуз – Худобин.

Счет в серии – 1:2.

источник: «Советский спорт»
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