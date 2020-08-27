Кучеров уничтожает «Бостон» и идет на рекорд (видео)

Семен Варламов имел честь пропустить после первого же броска по своим воротам. Не переживайте! Российский голкипер успел к тому моменту обновить клубный рекорд «Айлендерс» по «сухим» минутам в плей-офф, которое принадлежало Билли Смиту по прозвищу «Топор» и продержалось 40 лет.

Факт известный: солидные +3 к окончанию первого периода совсем не повод для праздничного хоровода. «Айлендерс» по крупицам начали отыгрываться и сумели перевести игру в овертайм. Сначала Андерс Ли выиграл позицию на пятаке у Мэтта Нисканена, затем Энтони Бьювилье нашел изъян в амуниции Картера Харта, а в концовке в лучи софитов вышел главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо.

Понятно, что кто не рискует, тот не пьет прохладительные напитки, но брать запрос на предмет определения офсайда за две минуты до конца третьего периода – это надо быть железно уверенным в своей правоте. Не в этот раз! Мало того, что третье взятие ворот Харта было признано легальным, так еще и почти до конца основного времени «Филадельфия» защищалась в меньшинстве.

Выстоять, впрочем, удалось, а в самом начале овертайма коварный рикошет от клюшки Андерса Ли помешал Томасу Грайссу выручить свою команду. Филипп Майерс забрасывает свою третью шайбу в плей-офф и сравнивает счет в серии.

Грайсс поехал на что-то жаловаться Барри Троцу, видимо просил поглубже убрать Варламова в запас…