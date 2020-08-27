НХЛ станет в Северной Америке лигой-изгоем?

- Мы полностью солидарны с баскетболистами и бейсболистами, отказавшимися играть. Мы сегодня решили выйти на матч против «Колорадо», но это касается только его. Я поддерживаю общее движение и считаю, что хоккею нужно делать больше.

- Мы поддерживаем борьбу с расизмом и несправедливостью. Есть разные способы протеста. Очевидно, что игроки НБА выразили свое мнение, бойкотируя игры сегодня. Мы поддерживаем это решение.

Зато главный аксакал НХЛ капитан «Брюинз» Здено Хара все для себя уже решил:

- Мы на самом деле не знали, что другие лиги и игроки заняли определенную позицию, пока не приехали на арену. Думаю, мы будем решать позже, как поступить, — вынужден был оправдываться защитник «Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк.

Вот так!

Но больше всего досталось Гари Беттману и компании. Североамериканские журналисты будто с цепи сорвались. Ведь лига ограничилась лишь небольшим текстом диктора по стадиону в Торонто перед матчем «Бостон» - «Тампа»:

- Расизм слишком долго укоренялся в нашем обществе. Сегодня, как и всегда, НХЛ и вся хоккейная семья поддерживают борьбу с расовой несправедливостью и построение справедливого общества для всех. НХЛ хотела бы воспользоваться этим моментом, чтобы пожелать Джейкобу Блейку и его семье всего наилучшего, а также призвать всех наших болельщиков встать на защиту социальной справедливости, положить конец расизму.

Позже НХЛ вернулась к этой теме, но только для того, чтобы подчеркнуть: отказываться от продолжения Кубка Стэнли лига не собирается. Правда, вице-комиссар НХЛ Билл Дейли оговорился:

- Конечно, мы посмотрим, придерживаются ли игроки иного мнения на этот счет. В случае необходимости примем соответствующие меры.

В итоге очередное происшествие с чернокожим, на сей раз случившееся в Висконсине, где полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, пытавшемуся укрыться в машине, затмило все и повторно поставило сезон под угрозу срыва. С повестки сразу ушли многочисленные интереснейшие и знаковые события вечера.

Клубный кубковый рекорд вратаря «Айлендерс» Семена Варламова, который сохранял свои владения в неприкосновенности 138 минут 17 секунд, но пропустил с первого же броска «Филадельфии» на второй минуте. Предыдущее достижение держалось с прошлого века, когда Билл «Топорик» Смит в победном Кубке Стэнли-1980 повесил замок на свои ворота на 136 минут 59 секунд.

Повторение клубного кубкового рекорда форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым, набравшим 4 (1+3) очка. Ранее это делали Венсан Лекавалье, Тайлер Джонсон и Брейден Пойнт. Попутно россиянин догнал по числу голов лидировавшего Мартена Сен-Луи, а по очкам Никита и вовсе уже лучший в истории «молний» - 75 (33+42) в 76 матчах.

Личные рекорды результативности защитников Михаила Сергачева («Тампа») – гол, две передачи и Никиты Задорова («Колорадо») – гол, передача. При этом наш денверский великан, удостоенный, как и Сергачев, третьей звезды матча, отыграл только 10 минут 25 секунд. С середины второго периода Задоров на площадке не появлялся, хотя лавку «лавин» не покинул.

Прорыв в большинстве «Тампы», которая в нынешнем плей-офф не реализовала ни одной попытки из 16?! На сей раз это удалось трижды. А всего-то и надо было при численном преимуществе поменять флангами Кучерова и Татара.

Сумасшедшее количество хитов в Торонто: 40 силовых приемов у «Тампы», 50 - у «Бостона». Еще хлеще в Эдмонтоне: 72 хита у «Колорадо», 56 – у «Далласа». Жаль, судьи испортили концовку, когда на предпоследней минуте при счете 5:4 и пустых воротах «Старз» не удалили Рантанена за очевидный шлагбаум на Хейсканене. Спустя секунду (!) шайба уже трепыхалась в сетке «Далласа». В другой день этому вопиющему ляпу «полосатых» уделили бы тонны времени. Но сейчас у НХЛ совсем иные заботы – как бы не стать лигой-изгоем в Северной Америке…