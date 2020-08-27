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НХЛ станет в Северной Америке лигой-изгоем?
27 августа 16:06
автор: Виталий Славин

НХЛ станет в Северной Америке лигой-изгоем?

А ведь этот любопытнейший игровой день НХЛ мог не состояться. Во всяком случае после уникальной победы «Тампы» (7:1) за океаном обсуждали не разгром «Бостона», а как «молнии» и «медведи» посмели выйти на лед, не поддержав коллег из НБА и других профессиональных лиг Северной Америки.

- Мы на самом деле не знали, что другие лиги и игроки заняли определенную позицию, пока не приехали на арену. Думаю, мы будем решать позже, как поступить, — вынужден был оправдываться защитник «Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк.

Зато главный аксакал НХЛ капитан «Брюинз» Здено Хара все для себя уже решил:

- Мы поддерживаем борьбу с расизмом и несправедливостью. Есть разные способы протеста. Очевидно, что игроки НБА выразили свое мнение, бойкотируя игры сегодня. Мы поддерживаем это решение.

Более того, ведущий форвард «Далласа» Тайлер Сегин в открытую пригрозил лиге бойкотом:

- Мы полностью солидарны с баскетболистами и бейсболистами, отказавшимися играть. Мы сегодня решили выйти на матч против «Колорадо», но это касается только его. Я поддерживаю общее движение и считаю, что хоккею нужно делать больше.

Вот так!

Но больше всего досталось Гари Беттману и компании. Североамериканские журналисты будто с цепи сорвались. Ведь лига ограничилась лишь небольшим текстом диктора по стадиону в Торонто перед матчем «Бостон» - «Тампа»:

- Расизм слишком долго укоренялся в нашем обществе. Сегодня, как и всегда, НХЛ и вся хоккейная семья поддерживают борьбу с расовой несправедливостью и построение справедливого общества для всех. НХЛ хотела бы воспользоваться этим моментом, чтобы пожелать Джейкобу Блейку и его семье всего наилучшего, а также призвать всех наших болельщиков встать на защиту социальной справедливости, положить конец расизму.

Позже НХЛ вернулась к этой теме, но только для того, чтобы подчеркнуть: отказываться от продолжения Кубка Стэнли лига не собирается. Правда, вице-комиссар НХЛ Билл Дейли оговорился:

- Конечно, мы посмотрим, придерживаются ли игроки иного мнения на этот счет. В случае необходимости примем соответствующие меры.

В итоге очередное происшествие с чернокожим, на сей раз случившееся в Висконсине, где полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, пытавшемуся укрыться в машине, затмило все и повторно поставило сезон под угрозу срыва. С повестки сразу ушли многочисленные интереснейшие и знаковые события вечера.

Клубный кубковый рекорд вратаря «Айлендерс» Семена Варламова, который сохранял свои владения в неприкосновенности 138 минут 17 секунд, но пропустил с первого же броска «Филадельфии» на второй минуте. Предыдущее достижение держалось с прошлого века, когда Билл «Топорик» Смит в победном Кубке Стэнли-1980 повесил замок на свои ворота на 136 минут 59 секунд.

Повторение клубного кубкового рекорда форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым, набравшим 4 (1+3) очка. Ранее это делали Венсан Лекавалье, Тайлер Джонсон и Брейден Пойнт. Попутно россиянин догнал по числу голов лидировавшего Мартена Сен-Луи, а по очкам Никита и вовсе уже лучший в истории «молний» - 75 (33+42) в 76 матчах.

Личные рекорды результативности защитников Михаила Сергачева («Тампа») – гол, две передачи и Никиты Задорова («Колорадо») – гол, передача. При этом наш денверский великан, удостоенный, как и Сергачев, третьей звезды матча, отыграл только 10 минут 25 секунд. С середины второго периода Задоров на площадке не появлялся, хотя лавку «лавин» не покинул.

Прорыв в большинстве «Тампы», которая в нынешнем плей-офф не реализовала ни одной попытки из 16?! На сей раз это удалось трижды. А всего-то и надо было при численном преимуществе поменять флангами Кучерова и Татара.

Сумасшедшее количество хитов в Торонто: 40 силовых приемов у «Тампы», 50 - у «Бостона». Еще хлеще в Эдмонтоне: 72 хита у «Колорадо», 56 – у «Далласа». Жаль, судьи испортили концовку, когда на предпоследней минуте при счете 5:4 и пустых воротах «Старз» не удалили Рантанена за очевидный шлагбаум на Хейсканене. Спустя секунду (!) шайба уже трепыхалась в сетке «Далласа». В другой день этому вопиющему ляпу «полосатых» уделили бы тонны времени. Но сейчас у НХЛ совсем иные заботы – как бы не стать лигой-изгоем в Северной Америке…

источник: «Советский спорт»
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НХЛ станет в Северной Америке лигой-изгоем?
НХЛ станет в Северной Америке лигой-изгоем?
А ведь этот любопытнейший игровой день НХЛ мог не состояться. Во всяком случае после уникальной победы «Тампы» (7:1) за океаном обсуждали не разгром «Бостона», а как «молнии» и «медведи» посмели выйти на лед, не поддержав коллег из НБА и других профессиональных лиг Северной Америки.
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