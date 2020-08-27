НХЛ станет в Северной Америке лигой-изгоем?

- Мы на самом деле не знали, что другие лиги и игроки заняли определенную позицию, пока не приехали на арену. Думаю, мы будем решать позже, как поступить, — вынужден был оправдываться защитник «Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк.
Зато главный аксакал НХЛ капитан «Брюинз» Здено Хара все для себя уже решил:
- Мы поддерживаем борьбу с расизмом и несправедливостью. Есть разные способы протеста. Очевидно, что игроки НБА выразили свое мнение, бойкотируя игры сегодня. Мы поддерживаем это решение.
Более того, ведущий форвард «Далласа» Тайлер Сегин в открытую пригрозил лиге бойкотом:
- Мы полностью солидарны с баскетболистами и бейсболистами, отказавшимися играть. Мы сегодня решили выйти на матч против «Колорадо», но это касается только его. Я поддерживаю общее движение и считаю, что хоккею нужно делать больше.
Вот так!
Но больше всего досталось Гари Беттману и компании. Североамериканские журналисты будто с цепи сорвались. Ведь лига ограничилась лишь небольшим текстом диктора по стадиону в Торонто перед матчем «Бостон» - «Тампа»:
- Расизм слишком долго укоренялся в нашем обществе. Сегодня, как и всегда, НХЛ и вся хоккейная семья поддерживают борьбу с расовой несправедливостью и построение справедливого общества для всех. НХЛ хотела бы воспользоваться этим моментом, чтобы пожелать Джейкобу Блейку и его семье всего наилучшего, а также призвать всех наших болельщиков встать на защиту социальной справедливости, положить конец расизму.
Позже НХЛ вернулась к этой теме, но только для того, чтобы подчеркнуть: отказываться от продолжения Кубка Стэнли лига не собирается. Правда, вице-комиссар НХЛ Билл Дейли оговорился:
- Конечно, мы посмотрим, придерживаются ли игроки иного мнения на этот счет. В случае необходимости примем соответствующие меры.
В итоге очередное происшествие с чернокожим, на сей раз случившееся в Висконсине, где полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, пытавшемуся укрыться в машине, затмило все и повторно поставило сезон под угрозу срыва. С повестки сразу ушли многочисленные интереснейшие и знаковые события вечера.
Клубный кубковый рекорд вратаря «Айлендерс» Семена Варламова, который сохранял свои владения в неприкосновенности 138 минут 17 секунд, но пропустил с первого же броска «Филадельфии» на второй минуте. Предыдущее достижение держалось с прошлого века, когда Билл «Топорик» Смит в победном Кубке Стэнли-1980 повесил замок на свои ворота на 136 минут 59 секунд.
Повторение клубного кубкового рекорда форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым, набравшим 4 (1+3) очка. Ранее это делали Венсан Лекавалье, Тайлер Джонсон и Брейден Пойнт. Попутно россиянин догнал по числу голов лидировавшего Мартена Сен-Луи, а по очкам Никита и вовсе уже лучший в истории «молний» - 75 (33+42) в 76 матчах.
Личные рекорды результативности защитников Михаила Сергачева («Тампа») – гол, две передачи и Никиты Задорова («Колорадо») – гол, передача. При этом наш денверский великан, удостоенный, как и Сергачев, третьей звезды матча, отыграл только 10 минут 25 секунд. С середины второго периода Задоров на площадке не появлялся, хотя лавку «лавин» не покинул.
Прорыв в большинстве «Тампы», которая в нынешнем плей-офф не реализовала ни одной попытки из 16?! На сей раз это удалось трижды. А всего-то и надо было при численном преимуществе поменять флангами Кучерова и Татара.
Сумасшедшее количество хитов в Торонто: 40 силовых приемов у «Тампы», 50 - у «Бостона». Еще хлеще в Эдмонтоне: 72 хита у «Колорадо», 56 – у «Далласа». Жаль, судьи испортили концовку, когда на предпоследней минуте при счете 5:4 и пустых воротах «Старз» не удалили Рантанена за очевидный шлагбаум на Хейсканене. Спустя секунду (!) шайба уже трепыхалась в сетке «Далласа». В другой день этому вопиющему ляпу «полосатых» уделили бы тонны времени. Но сейчас у НХЛ совсем иные заботы – как бы не стать лигой-изгоем в Северной Америке…