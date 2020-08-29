«Авангард» готов к сезону, а остальные? Итоги Турнира имени Н.Г. Пучкова

Понятно, что достижения в подобных турнирах приятны, но малозначимы. Больше важно то, какие пробелы увидят тренеры в работе своих команд. До старта сезона есть немного времени, чтобы «затянуть гайки» там, где это нужно.

«Торпедо» на втором месте. Оказаться там нижегородцами помогла разница забитых шайб – подопечные Дэвида Немировски хотя и выиграли, как и СКА, два матча, но забросили больше, чем дружина Брагина.

«Авангард» - 95%

Пресс-служба клуба. На фото Боб Хартли

Справившийся с коронавирусом в своих рядах, «Авангард» выглядел отлично. Если две первых игры в начале матча омичи долго раскачивались и пропускали, а затем догоняли соперника, то с хозяином турнира не церемонились. Дебютировавший Рид Буше быстро заработал первое очко, сделав голевую передачу на Корбэна Найта. Да и вообще, связка Секач-Найт-Буше сработалась на ура. Российские лидеры омского клуба тоже в оптимальной форме – Шумаков, Хохлачев, Семенов с их резвыми марш-бросками к воротам противника, быстрый Толчинский. Вратарская линия Бобков и Гарипов обеспечивают оборону. Были у Игоря некоторые упущения, что сразу дало бурление в комментариях клубных аккаунтов о том, что первый номер должен быть Эмиль, но согласимся, что оба надежны и способны тащить команду в непростые моменты. Что касается защитников, то тишина в отсутствии зрителей на трибунах давала возможность услышать, как они периодически дискутируют друг с другом на повышенных тонах, но думается, что это рабочие моменты, и все у «Авангарда» должно заработать как часы. Хотя, посмотрите – три победы в трех матчах – уже работает.

«СКА – очень скоростной соперник, там много талантливых исполнителей, они играли качественно – мы именно этого и ожидали. Помогло победить, что мы и сами в этом сезоне прибавили в скорости. Матч с Питером – не только победа, но и финальная точка всей нашей подготовки к сезону – большое спасибо всем игрокам за работу, они отлично выкладывали. У нас было много заболевших и в составе, и среди персонала – но несмотря на это, команда хорошо готова к сезону. Теперь мы с нетерпением ждём старта регулярного чемпионата», - рассказал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

«Торпедо» - 65%

Пресс-служба клуба. На фото Дэвид Немировски

Нижегородский клуб, конечно, явление уникальное. Или уникален тренер, который с ним работает. Из года в год, не имея больших финансовых возможностей и звездных игроков в составе, «Торпедо» дает бой и попадает в плей-офф. В этом межсезонье в прессе активно муссировалось сначала отсутствие каких-либо новостей из Нижнего, потом странная селекция. Про состав на этот турнир и вовсе говорили, что похож на заявку клуба ВХЛ. Но посмотрим на результат – «Торпедо» вторые. Подопечные Дэвида Немировски забивают, а это почти всегда и становится ключевым фактором – не сумма контракта, красивые комбинации и звездные имена, а счет на табло.

И уж если о звездах и комбинациях, то все же стоит упомянуть, что нижегородцам удалось- таки вновь подписать Дамира Жафярова.

Неизвестно, как команда проявит себя в чемпионате, но обычно «Торпедо» свое не упускает.

«Я доволен турниром в целом. У нас было не так много времени на подготовку, но ребята выполняли всё то, что мы от них требовали. Работы, конечно, ещё много – особенно из-за того, что не все иностранные игроки успели приехать. Но скоро они присоединятся к команде, тогда мы проведём финальную подготовку к сезону», - поделился планами главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски.

СКА – 75%

Пресс-служба СКА. На фото Валерий Брагин

Хоккеисты из Петербурга участвовали в трех предсезонных турнирах и не выиграли ни одного. Пора задуматься? А о чем? СКА – уже не тот. Но это не в плохом смысле. Просто команда другая. Решили взять курс на омоложение, так какие могут быть вопросы? Москва, знаете ли, тоже не сразу строилась. Да, у Питера есть классные исполнители, но пока что, по признанию самого тренера Валерия Брагина, штаб в поисках тех самых сочетаний, которые дадут результат. Качественный и стабильный. Понятно, что давление на Брагина есть. От СКА ждут побед, к которым привыкли. Но нужно принять тот факт, что команда другая, и тренеру нужно время.

«За десять дней мы провели семь игр – это тяжёлый график. Но главное – что сыграли много матчей с хорошими соперниками: и на турнире в Казани, и сейчас с «Авангардом». Мы хорошо поговорили с ребятами сразу после матча, постараемся сделать все нужные выводы, чтобы ещё лучше подготовиться к старту регулярного чемпионата. Мы продолжим поиск оптимальных сочетаний. С учётом всего того, что увидели, и того, как меняется хоккей на уменьшенных площадках. Надеюсь, что с каждой игрой ребята будут чувствовать себя лучше и лучше», - сказал главный тренер СКА Валерий Брагин.

«Куньлунь Ред Старс» - 55%

Пресс-служба клуба. На фото Алексей Ковалев

Тут у тренера Алексея Ковалева работы много, будет непросто и интересно. Большое количество игроков на просмотровых контрактах дает понять, что костяк команды еще только формируется. В Петербург «Куньлунь» приехал полностью русским составом, иностранцев еще ждут. Получится ли у Ковалева сделать боевую команду, заинтересовать Мытищи хоккеем уровня КХЛ и побороться за плей-офф? Пока неизвестно. Команда «сырая», но перспектива есть.

«Турнир в целом для нас непростой, напряженный. Мы на коротком отрезке провели много матчей, заметно, что ребята устали. Однако, есть позитивные впечатления: многое из того, что хотели увидеть в исполнении своих игроков, мы как раз и увидели», - рассказал главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев.

«Северсталь» - 65%

Пресс-служба клуба. На фото Андрей Разин

У череповчан костяк сохранился еще с прошлого сезона. Вовченко, Гераськин, Петунин – все на своих местах. На новый сезон тренер Андрей Разин искал хороших легионеров, которые помогут делать результат. В Петербурге мы увидели форвардов Абдула и Букартса, защитников Виттасмяки и Лалонда. Пока не очень эффектны и эффективны. «Северсталь» снова имеет проблемы с реализацией. Моменты есть, но счет на табло они не меняют. А забивать череповчанам очень нужно, потому как на последнем рубеже у них лишь Подъяпольский. И врядли Владислав отстоит все матчи регулярки. А между ним и его возможными сменщиками если не пропасть, то овраг точно.

«Большое спасибо организаторам Турнира имени Пучкова за приглашение – для нас игры в Петербурге были полезными, мы выстроили тут хороший рабочий процесс. Главное – прошли всю предсезонку почти без травм. Цель на сезон? Минимум – выход в плей-офф. А дальше уже надо мечтать о генеральских погонах, о машине «Феррари», о Кубке Гагарина – только так всё и может получиться», - поделился настроем главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

«Сочи» - 60%

Пресс-служба клуба. На фото Александр Андриевский

Команда Александра Андриевского уступила во всех трех матчах и заняла последнее место. Сказать, что «Сочи» смотрелись плохо? Нет. Атаки, интересные комбинации были. Особый настрой был на прямых конкурентов в регулярке, «Северсталь», - скорости были запредельные, но вот желаемого результата они не принесли. «Леопардам» тоже стоит поработать над завершением моментов.

«Турнир дал нам пищу для размышления. У нас есть еще время. Сейчас немного отдохнем и будем готовится к старту в чемпионате», - подвел итог главный тренер ХК «Сочи».

Регулярный чемпионат КХЛ 2020/21 стартует 2 сентября матчем между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия.