Легенде №17 и Голдобину – отлично, Яшкину – неуд. А Кубок мэра выиграл «Витязь»

На беду распалось второе звено, с которым главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов связывал надежды. Заболел коронавирусом шведский центрфорвард Оскар Линдберг, травму ключицы после столкновения с армейцем Михаилом Науменковым получил финн Тему Пулккинен. Они могут пропустить от двух до пяти недель.

Тяжелый как паровоз второй снайпер прошлого сезона Дмитрий Яшкин, пока вкатывается в старую новую команду Дмитрий Кагарлицкий. Да и MVP чемпионата-2019/20 Вадим Шипачев далек от оптимальных кондиций.

На прошлой неделе бело-голубые огласили задачу-минимум на сезон – финал конференции. На Кубке мэра команда Владимира Крикунова ударно провела всего два периода – первый со «Спартаком» и ЦСКА.

Команда из Подмосковья выиграла первый приз, а «Динамо» с лучшей тройкой в КХЛ уступило во всех трех матчах и заняло последнее место. Уже 2 сентября стартует чемпионат Континентальной лиги. «Советский спорт» оценивает готовность участников Кубка мэра к сезону.

Нестабильно провели турнир вратари Александр Еременко и Иван Бочаров. Крикунов недоволен центрфорвардом Иваном Игумновым, которого в дерби со «Спартаком» пробовали во втором звене.

Однако до первого матча «Динамо» в чемпионате – он намечен на 5 сентября – еще неделя. А 7-го бело-голубых ждет домашнее дерби со «Спартаком».

Кстати, год назад Яшкин, ярко дебютировав на Кубке мэра, на старте регулярки долго запрягал, зато потом быстро ездил.

«СПАРТАК»: ПРИГЛАСИЛ ТЕДЕСКО НА МАТЧ С УФОЙ

Главный тренер красно-белых Олег Знарок жаловался на неоптимальные кондиции игроков, но хвалил молодежь. Сейчас в его команде шесть иностранцев – словацкий вратарь Юлиус Гудачек, шведский защитник Эмиль Юсе, чешские форварды Лукаш Радил и Робин Ганзл, словацкий нападающий Мартин Бакош и финский центрфорвард Йори Лехтеря. В дерби с ЦСКА (2:5) четверо легионеров выходили в первом звене и ударно сыграли в большинстве. А Бакош стал героем в дерби с «Динамо», забил волшебный гол, одним финтом перехитрив защитника Юусо Хиетанена и вратаря Еременко.

Напомним, что в КХЛ в заявку на матч можно включать пять иностранцев. Кто окажется шестым лишним? На старте регулярки им видится Гудачек. Его сменщик Никита Беспалов сильно сыграл против «Динамо» (4:1), однако в дерби с ЦСКА не всегда выручал.

В команде 16 игроков в возрасте 30+, а это потенциальные проблемы с восстановлением. Тем не менее «Спартак» при Знарке превратился в куражистую команду. Старт она берет в Ярославле, где год назад красно-белые красиво победили «Локомотив». А в первом домашнем матче «Спартак» сыграет с «Салаватом Юлаевым». Наставник футбольной команды, вырвавшейся в лидеры РПЛ, Доменико Тедеско уже получил приглашение на хоккей. Уместно было бы и нового гендира клуба Шамиля Газизова позвать. На Уфу-то…

ЦСКА: ЗАМЕНИТ ЛИ ГОЛДОБИН КАПРИЗОВА?

Трудно оценивать команду, которая до Кубка мэра не провела ни единого контрольного матча и приступила к подготовке к чемпионату 17 августа. Коронавирус обошел стороной только троих игроков у красно-синих. Да и о лидерах, покинувших ЦСКА, не стоит забывать.

Уступив «Витязю», чемпионы не рассыпались после трех подряд пропущенных шайб в дерби с «Динамо» и одержали красивую победу, пусть и по буллитам.

В каждом матче не уходил со льда без гола опытный новичок Андрей Локтионов. В дерби со «Спартаком» он выходил в центре первого звена с Николаем Голдобиным и Антоном Слепышевым, заменив шведа Марио Кемпе, и оформил дубль. А гол с «лопаты» после обыгрыша защитника Дмитрия Вишневского – без преувеличения шедевр.

Яркое впечатление произвел вернувшийся из «Ванкувера» Голдобин – дебютант КХЛ. С 5 (2+3) очками он стал вторым в бомбардирской гонке турнира. У него фантастическая взрывная скорость, бросок, светлая голова. Сразу видно, что в ЦСКА пришел мастер. В конце прошлого сезона в тройке с Кемпе и Слепышевым выходил Капризов. Посмотрим, удастся ли Голдобину заменить лучшего снайпера двух последних регулярных чемпионатов.

Защитника-новичка Егора Рыкова наигрывают в бригаде большинства. Пока набирает кондиции после операции и восстановления олимпийский чемпион Богдан Киселевич.

Не потерял скорость самый быстрый игрок команды Александр Попов, которому 31 августа исполняется 40 лет.

Пока тяжело приходится паре олимпиоников Сергею Андронову и Ивану Телегину. Впрочем, в сложившейся ситуации давать оценки некорректно. Дождемся 2 сентября, когда состоится матч за Кубок открытия с «Ак Барсом», который называют главным фаворитом не только Востока, но и претендентом на Кубок Гагарина.

«ВИТЯЗЬ»: УБОЙНАЯ ШВЕДСКО-КАНАДСКАЯ СВЯЗКА ТЕДЕНБЮ – ДЭНФОРТ

До турнира в Москве «Витязь» провел целых пять контрольных встреч и в плане «физики» оказался в выигрышном положении. В стартовом матче с ЦСКА сработало большинство подмосковной команды. А на следующий день главный тренер Михаил Кравец показал нового канадца Джастина Дэнфорта, вышедшего под №17. Ростом (176 см) этот центрфорвард не вышел, в противном случае точно зажигал бы в НХЛ. Но скорость, школа, самоотдача, бросок – все при нем. Канадец улетал от соперников как от стоячих. В решающем матче турнира Дэнфорт изящно обыграл защитника Хиетанена, а потом и вратаря Еременко.

В двух последних встречах канадец оформил по дублю, набрал 6 (4+2) очков и стал лучшим бомбардиром турнира.

Связка Теденбю – Дэнфорт доставит массу неприятностей соперникам. Есть надежда, что после двухлетней стагнации начнется прогресс у центрфорварда Александра Дергачева, которого наигрывают в звене с капитаном команды Александром Семиным и Каспарсом Даугавиньшем - лучшим снайпером «Спартака» прошлого сезона.

В паре с опытным Якубом Ержабеком растет мастерство защитника Даниила Пыленкова, которому 20 сентября стукнет 20. Налицо предпосылки к взлету форварда Данилы Моисеева, способного сыграть как в центре, так и на фланге.

Ждут реванша за скомканный прошлый сезон вратаря Петра Кочеткова, признанного лучшим на МЧМ-2019 в Ванкувере. Однако отодвинуть на задний план опытного Илью Ежова, которого отлично знает главный тренер «Витязя» Михаил Кравец, - задача не из легких. Шанс Кочетков получит и не один.

Напомним, начинавший прошлый сезон в «Витязе» Александр Самонов, которого никто не считал восходящей звездой, перешел в СКА и получал приглашения в сборную. В чемпионате-2019/20 он проиграл всего один-единственный матч – в Ярославле ( да и то в овертайме).

Аппетит приходит после побед. Теперь «Витязь» вряд ли удовлетворится просто попаданием в плей-офф. Подмосковная команда способна замахнуться на большее. Особенно если ее капитан сыграет не менее ярко, чем в прошлом и позапрошлом сезоне. Главное – чтобы травмы обходили его стороной.