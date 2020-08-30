ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Гурд отомстил «Бостону» за Свечникова
30 августа 15:09
автор: Виталий Славин

Гурд отомстил «Бостону» за Свечникова

Хару простили за травму россиянина, но вендетта «медведям» прилетела от канадца Гурда.

Неочевидный пятиминутный фол на форварде «Тампы» обернулся голом Хедмана, предрешившим исход матча и серии.

После уверенной победы «Тампы» (3:1) в четвертом матче восточного полуфинала песенка действующих чемпионов регулярки, судя по статистике, спета. «Брюинз» в сериях плей-офф 24 раза уступали 1-3 и ни разу не отыгрывались. «Тампа» вела с таким счетом семь раз и всегда в итоге брала верх.

Самое прискорбное для «медвежат» - их тренеру Брюсу Кессиди и ухватиться не за что. После разгрома в предыдущей встрече (1:7) было ясно, что нужно срочно подтянуть дисциплину, а также закрыть в меньшинстве Кучерова и Палата, неожиданно поменявшихся краями. Оба домашних задания за два дня чрезвычайно вовремя для возрастной команды подоспевшей паузы были успешно выполнены.

Три малых штрафа против четырех у «молний». Главное – все ходы ударной спецбригады «Тампы» разобрали досконально, и дошло до того, что Джону Куперу пришлось возвращать Кучерова на правый фланг, но и это не помогло. Уточняю, при двухминутных удалениях.

СТЕНА КУПЕРА

Однако сделать очевидное против такой прожженной уже в этом плей-офф ватаги, как «Лайтнинг», оказалось мало. «Бостон» справился с необходимым условием, но есть еще всегда и достаточное условие. А вот с этим, как и у «Коламбуса» в предыдущем раунде, возникли проблемы. Похоже, непреодолимые. Помните, как харизматичный воевода «мундиров» Джон Торторелла после поражения от «Тампы» в третьем поединке вдруг выдал на зум-конференции:

- Во время игры я стал задумываться, а не уперлись ли мы в стену?

Именно это произошло в Торонто и на сей раз, причем особенно ярко проявилось в концовке встречи. «Бостон» на 48-й минуте Василевского наконец-то размочил – 1:3. Впереди, казалось бы, еще уйма времени. Вот тут и сработало второе условие. Одного желания оказалось недостаточно. Требуется еще и умение. Как тут не вспомнить знаменитый лозунг ЦСКА советских времен от великого капитана армейцев Бориса Михайлова:

- Хотеть мало, надо мочь.

В это невозможно поверить, но за последние пять минут 53 секунды до Андрея не дошло ни одного броска?! Более того, и этот, на 55-й минуте от Кульмана, был чисто формальным – от красной линии. Если его не считать, то после гола Дебраска почти за 13 минут «молнии» позволили нанести в створ своих ворот один-единственный бросок от Пастрняка. Это ли не доказательство абсолютной беспомощности «медведей», которые просто бьются лбами о стену Купера.

ГНЕВ КЕССИДИ

Однако вместо того, чтобы отдать должное победителям, Кессиди все свел к эпизоду на 34-й минуте при счете 2:0, когда бостонец Ритчи въехал в Гурда, который уже избавился от шайбы:

- Гурд — хороший игрок и очень умный. Заработал пятиминутное большинство, доиграл матч без проблем.

Судьи поначалу фол не зафиксировали. Но форвард «Тампы» продолжал лежать в своей зоне не в силах подняться. На повторе все выглядело ужасно. Мало того, что силовой прием Ритчи был сверхзапоздалым – отпасовав вперед, Гурд успел сделать пару движений коньками. Столкновение произошло у борта, а пострадавший был совершенно не готов к удару, так как не видел летящего на него сбоку на всех парах оппонента. Врезавшись плечом и головой в борт, нападающий «Лайтнинг» попытался было подняться, но тело его не послушалось.

Жуткое зрелище. Мучения игрока, который после помощи врача скрылся в раздевалке, повлияли и на арбитров. После изучения видео Ритчи выписали пять минут за толчок на борт. За 30 секунд до помилования Хедман забросил третью шайбу, которая предрешила исход матча.

Вот только в третьем периоде Гурд как ни в чем не бывало вернулся на лед. Что и вызвало негодование Кессиди, а также Крейчи. Чех демонстративно зацепил крюком клюшки Гурда за шею: мол, а ты – артист, парень! Судьи сделали вид, что ничего не заметили, ибо и они косвенно виноваты, слишком жестко наказав «Бостон».

Как тут не вспомнить два похожих случая с иными решениями рефери и последствиями для пострадавших. Капитан «Айлендерс» Ли воткнулся в центре поля в нападающего «Вашингтона» Бекстрема в дебюте стартовой встречи серии. Американец получил две минуты штрафа, а швед – сотрясение мозга и выбыл на несколько матчей. Когда возвратился, поезд для Ови и Ко уже ушел.

Другой капитан - Хара из «Бостона» под занавес третьей игры восточного четвертьфинала с «Каролиной» своими огроменными ручищами-рычагами опрокинул на лед Свечникова. Андрей на этом сезон завершил, а словаку даже малый штраф не назначили.

Мистер Кессиди, Земля – круглая, вот вам ответка и прилетела…

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Даниил Медведев проиграл в Нью-ЙоркеВ жилом доме на западе Москвы на улице Кубинка произошел взрыв в жилом домеРПЛ. «Сочи» сохраняют место в тройке лучшихТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным
Гурд отомстил «Бостону» за Свечникова
Гурд отомстил «Бостону» за Свечникова
Хару простили за травму россиянина, но вендетта «медведям» прилетела от канадца Гурда.
30.08.2020 15:09
Хоккей
автор: Виталий Славин
Легенде №17 и Голдобину – отлично, Яшкину – неуд. А Кубок мэра выиграл «Витязь»
Легенде №17 и Голдобину – отлично, Яшкину – неуд. А Кубок мэра выиграл «Витязь»
В субботу вечером на «ЦСКА Арене» завершился Кубок мэра – последний предсезонный турнир с участием трех московских команд и «Витязя».
30.08.2020 07:13
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Авангард» готов к сезону, а остальные? Итоги турнира имени Пучкова
«Авангард» готов к сезону, а остальные? Итоги турнира имени Пучкова
В тренерском меню – пища для размышлений.
29.08.2020 13:57
Хоккей
автор: Елена Кузютина
НХЛ доказала, что Ленин, как всегда, прав: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя
НХЛ доказала, что Ленин, как всегда, прав: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя
Хоккеисты держались до последнего. Но устоять под напором толерантной Америки НХЛ не смогла и приостановила сезон. Пока на два дня.
28.08.2020 09:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
НХЛ станет в Северной Америке лигой-изгоем?
НХЛ станет в Северной Америке лигой-изгоем?
После уникальной победы «Тампы» на «Бостоном» (7:1) за океаном обсуждали не этот разгром, а то, как «молнии» и «медведи» посмели не бойкотировать матч, не поддержав коллег из НБА и других лиг.
27.08.2020 16:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кучеров уничтожает «Бостон» и идет на рекорд (видео)
Кучеров уничтожает «Бостон» и идет на рекорд (видео)
«Советский спорт» представляет обзор очередных матчей 1/4 финала Кубка Стэнли.
27.08.2020 09:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
А что на поражение «Бостона» в овертайме сказал бы Федун?
А что на поражение «Бостона» в овертайме сказал бы Федун?
Нет, имеется в виду не 32-летний канадский защитник «Далласа». Речь о владельце футбольного «Спартака».
26.08.2020 14:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кучеров достойно ответил Маршанду, а «Тампа» сравняла счет в серии с «Бостоном» (видео)
Кучеров достойно ответил Маршанду, а «Тампа» сравняла счет в серии с «Бостоном» (видео)
Второй матч серии «Тампа-Бэй» – «Бостон» завершился волевой победой «Лайтнинг» (4:3 OT). Кучеров забил важный гол, а Василевский побил клубный рекорд.
26.08.2020 10:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Тасманский дьявол – воздушный ас №1 НХЛ (видео)
Тасманский дьявол – воздушный ас №1 НХЛ (видео)
Две кряду победные шайбы. Если Александр Радулов продолжит в том же духе, вполне может на MVP Кубка Стэнли-2020 замахнуться.
25.08.2020 17:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Варламов обнулился, а Радулов снова приносит «Далласу» победу (видео)
Варламов обнулился, а Радулов снова приносит «Далласу» победу (видео)
Обзор игрового дня плей-офф Национальной хоккейной лиги.
25.08.2020 09:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика