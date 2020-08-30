Гурд отомстил «Бостону» за Свечникова

Однако сделать очевидное против такой прожженной уже в этом плей-офф ватаги, как «Лайтнинг», оказалось мало. «Бостон» справился с необходимым условием, но есть еще всегда и достаточное условие. А вот с этим, как и у «Коламбуса» в предыдущем раунде, возникли проблемы. Похоже, непреодолимые. Помните, как харизматичный воевода «мундиров» Джон Торторелла после поражения от «Тампы» в третьем поединке вдруг выдал на зум-конференции:

Три малых штрафа против четырех у «молний». Главное – все ходы ударной спецбригады «Тампы» разобрали досконально, и дошло до того, что Джону Куперу пришлось возвращать Кучерова на правый фланг, но и это не помогло. Уточняю, при двухминутных удалениях.

Самое прискорбное для «медвежат» - их тренеру Брюсу Кессиди и ухватиться не за что. После разгрома в предыдущей встрече (1:7) было ясно, что нужно срочно подтянуть дисциплину, а также закрыть в меньшинстве Кучерова и Палата, неожиданно поменявшихся краями. Оба домашних задания за два дня чрезвычайно вовремя для возрастной команды подоспевшей паузы были успешно выполнены.

После уверенной победы «Тампы» (3:1) в четвертом матче восточного полуфинала песенка действующих чемпионов регулярки, судя по статистике, спета. «Брюинз» в сериях плей-офф 24 раза уступали 1-3 и ни разу не отыгрывались. «Тампа» вела с таким счетом семь раз и всегда в итоге брала верх.

- Во время игры я стал задумываться, а не уперлись ли мы в стену?

Именно это произошло в Торонто и на сей раз, причем особенно ярко проявилось в концовке встречи. «Бостон» на 48-й минуте Василевского наконец-то размочил – 1:3. Впереди, казалось бы, еще уйма времени. Вот тут и сработало второе условие. Одного желания оказалось недостаточно. Требуется еще и умение. Как тут не вспомнить знаменитый лозунг ЦСКА советских времен от великого капитана армейцев Бориса Михайлова:

- Хотеть мало, надо мочь.

В это невозможно поверить, но за последние пять минут 53 секунды до Андрея не дошло ни одного броска?! Более того, и этот, на 55-й минуте от Кульмана, был чисто формальным – от красной линии. Если его не считать, то после гола Дебраска почти за 13 минут «молнии» позволили нанести в створ своих ворот один-единственный бросок от Пастрняка. Это ли не доказательство абсолютной беспомощности «медведей», которые просто бьются лбами о стену Купера.

ГНЕВ КЕССИДИ

Однако вместо того, чтобы отдать должное победителям, Кессиди все свел к эпизоду на 34-й минуте при счете 2:0, когда бостонец Ритчи въехал в Гурда, который уже избавился от шайбы:

- Гурд — хороший игрок и очень умный. Заработал пятиминутное большинство, доиграл матч без проблем.

Судьи поначалу фол не зафиксировали. Но форвард «Тампы» продолжал лежать в своей зоне не в силах подняться. На повторе все выглядело ужасно. Мало того, что силовой прием Ритчи был сверхзапоздалым – отпасовав вперед, Гурд успел сделать пару движений коньками. Столкновение произошло у борта, а пострадавший был совершенно не готов к удару, так как не видел летящего на него сбоку на всех парах оппонента. Врезавшись плечом и головой в борт, нападающий «Лайтнинг» попытался было подняться, но тело его не послушалось.

Жуткое зрелище. Мучения игрока, который после помощи врача скрылся в раздевалке, повлияли и на арбитров. После изучения видео Ритчи выписали пять минут за толчок на борт. За 30 секунд до помилования Хедман забросил третью шайбу, которая предрешила исход матча.

Вот только в третьем периоде Гурд как ни в чем не бывало вернулся на лед. Что и вызвало негодование Кессиди, а также Крейчи. Чех демонстративно зацепил крюком клюшки Гурда за шею: мол, а ты – артист, парень! Судьи сделали вид, что ничего не заметили, ибо и они косвенно виноваты, слишком жестко наказав «Бостон».

Как тут не вспомнить два похожих случая с иными решениями рефери и последствиями для пострадавших. Капитан «Айлендерс» Ли воткнулся в центре поля в нападающего «Вашингтона» Бекстрема в дебюте стартовой встречи серии. Американец получил две минуты штрафа, а швед – сотрясение мозга и выбыл на несколько матчей. Когда возвратился, поезд для Ови и Ко уже ушел.

Другой капитан - Хара из «Бостона» под занавес третьей игры восточного четвертьфинала с «Каролиной» своими огроменными ручищами-рычагами опрокинул на лед Свечникова. Андрей на этом сезон завершил, а словаку даже малый штраф не назначили.

Мистер Кессиди, Земля – круглая, вот вам ответка и прилетела…