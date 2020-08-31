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Победный гол Гурьянова и позднее пробуждение Ничушкина (видео)
31 августа 08:12
автор: Александр Федоровский

Победный гол Гурьянова и позднее пробуждение Ничушкина (видео)

«Даллас» и «Айлендерс» на пороге финалов своих конференций. Обзор матчей плей-офф НХЛ.

Команды снова устроили перестрелку, а голкипер «Старз» Антон Худобин пропускает четыре шайбы второй матч подряд. Впрочем, это не помешало команде сделать еще один важный шаг к финалу конференции.

Игра в большинстве остается ключевым моментом в серии. «Даллас» железно реализует половину попыток, чего нельзя сказать о «Колорадо».

Защитник «Эвеланш» Кэл Макар вроде бы сам затеял камбек своей команды, сократив счет до минимума, но и сам же все и угробил, организовав чудовищный привоз за своими воротами. Денис Гурьянов не дремал и оформил, как позднее выяснилось, победную шайбу для своей команды.

Кто бы мог подумать, что к середине второго раунда по голам будут лидировать Денис Гурьянов и Бо Хорват из «Ванкувера».

Очередная прожаристая победа «Далласа» в этой серии, где первое звено команды Радулов – Сегин – Бенн умудрилось завершить свои микроматчи с суммарным показателем полезности -8.

Валерий Ничушкин из «Колорадо» отличился впервые за 11 матчей плей-офф и сразу дубль, а Владислав Наместников сумел поразить ворота Антона Худобина когда играть оставалось всего четыре секунды и пить боржоми было поздно. «Даллас» в одном матче от полуфинала Кубка Стэнли.

Даллас – Колорадо – 5:4 (3:0, 0:2, 2:2)

Голы: Клингберг (Факса, Комо) – 1:0. Факса (Хинц, Хейсканен) – 2:0. Бенн (Радулов, Павелски) – 3:0. Ничушкин (Макар, Бураковски) – 3:1. Макар (Маккинон, Рантанен) – 3:2. Хинц (Клингберг, Факса) – 4:2. Гурьянов – 5:2. Ничушкин (Бураковски, Жирар) – 5:3. Наместников (Жирар, Кадри) – 5:4.

Счет в серии – 3:1.

Вторая погоня игрового дня, также не завершившаяся сменой лидера. Картер Харт и Семен Варламов остались в запасе, так что впервые за долгое время в старте вышли Брайан Эллиотт и Томас Грайсс. Брок Нельсон оформил второй за карьеру в плей-офф дубль и «островитяне» приблизились к выходу в третий раунд. Во втором отрезке «Филадельфия» по полной программе загрузила Грайсса, но выиграть отрезок так и не смогла, перебросав противника со счетом 17:3. Грайсс впервые за четыре года сумел отразить 36 бросков в плей-офф. Барри Троц раскритиковал свою команду, заявив, что эта игра была худшей для «Айлендерс» в этом розыгрыше, отметив, при этом, что если бы голкипер, то дело добром не кончилось.

Как и в предыдущем матче случился поздний российский гол – защитник «Филадельфии» Иван Проворов сократил отставание в счете за минуту до конца третьего периода, но на большее времени уже не было.

Россиянин провел на льду без малого 24 минуты, нанес один бросок, применил пять силовых приемов и закончил матч с минусовым показателем полезности.

Айлендерс – Филадельфия – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Нельсон (Бэйли) – 1:0. Кутюрье (Браун, Хэгг) – 1:1. Пажо (Мэйфилд, Тэйвз) – 2:1. Нельсон (Бэйли, Бьювилье) – 3:1. Проворов (Хэйз, Сэнхайм) – 3:2.

Счет в серии – 3:1.

источник: «Советский спорт»
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Победный гол Гурьянова и позднее пробуждение Ничушкина (видео)
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