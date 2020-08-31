Победный гол Гурьянова и позднее пробуждение Ничушкина (видео)

Команды снова устроили перестрелку, а голкипер «Старз» Антон Худобин пропускает четыре шайбы второй матч подряд. Впрочем, это не помешало команде сделать еще один важный шаг к финалу конференции.

Игра в большинстве остается ключевым моментом в серии. «Даллас» железно реализует половину попыток, чего нельзя сказать о «Колорадо».

Защитник «Эвеланш» Кэл Макар вроде бы сам затеял камбек своей команды, сократив счет до минимума, но и сам же все и угробил, организовав чудовищный привоз за своими воротами. Денис Гурьянов не дремал и оформил, как позднее выяснилось, победную шайбу для своей команды.

Кто бы мог подумать, что к середине второго раунда по голам будут лидировать Денис Гурьянов и Бо Хорват из «Ванкувера».

Очередная прожаристая победа «Далласа» в этой серии, где первое звено команды Радулов – Сегин – Бенн умудрилось завершить свои микроматчи с суммарным показателем полезности -8.