Мы пойдем другим путем. А может, надо было как в НХЛ?

Создается ощущение, что в российском спорте понимание этого до конца не пришло. Глядя на футбольную вакханалию на матчах РПЛ, где фанатская массовка на каждом матче сбивается в тесную кучу «да видали мы этот ковид» при полном попустительстве организаторов, можно предположить, что КХЛ ждет примерно похожая история. Только в отличии от футбола под открытом небом (на воздухе снижается риск распространения инфекции) в закрытых хоккейных дворцах шансов подхватить самую популярную сегодня всемирную заразу куда как выше.

Возможно, КХЛ следовало бы более подробно изучить опыт НХЛ с ее «пузырями» в Торонто и Эдмонтоне, где заокеанская лига нынче проводит свой плей-офф, расселив в Канаде команды двух конференций. Пока там все идет замечательно в плане коронавирусной опасности. Матчи не отменяются, разве что переносятся по причине солидарности с борцами с расизмом. Здоровью хоккеистов и персонала команд большой угрозы нет. А ведь это главный момент спортивных соревнований в наше время.

Показательно, что китайский «Куньлунь» только на днях собрал состав и будет принимать соперников в регулярном чемпионате в подмосковных Мытищах. В Поднебесную наши клубы попросту не пустят местные власти. В предсезонку в ряде команд, таких как «Авангард», ЦСКА и «Спартак», эпидемия затрагивала большую часть состава, и это без еженедельных переездов. Что будет с теми, кто не переболел летом, в сезоне, когда иммунитет понизится, а нагрузка и число контактов с людьми возрастет многократно?

Количество болельщиков на аренах предполагается определять исходя из ситуации с COVID-19 в конкретном регионе. Однако в любом случае этот шаг видится чрезвычайно рискованным. Пять последних дней число зараженных в стране не намного, но увеличивалось. Да и цифра около пяти тысяч заболевших в день, вокруг которой «пляшет» коронавирусная статистика два последних месяца, выглядит не слишком оптимистичной. Для сравнения на прошлой неделе в один из дней в Пекине число вновь зараженных равнялось нулю.

Эпидемия коронавируса, как на днях сообщили российские власти, никуда не исчезла. А это значит, что наша лига пускается в многомесячное путешествие с неизвестным финалом. Потому что пока никто не играет в мире в хоккей с разъездами на тысячи верст и зрителями на трибунах. А именно с такими вводными собираются проводить чемпионат наши хоккейные руководители. Как оно получится у первооткрывателей?

Что будет, если не разрешать приходить на игры регулярки любителям острых ощущений в количестве от одной до четырех тысяч человек, как это планируется делать в разных городах? Наши клубы от этого не обанкротятся. У нас клубы если и снимаются с соревнований, то не по причине снижения посещаемости. Зато риск заболеть на массовом мероприятии или по дороге на арену и с нее точно уменьшится. Без шумового антуража, который дают зрители на трибунах, телетрансляции переживут. На мой взгляд, уместно было перенять энхаэловский опыт хотя бы на первый этап гладкого чемпионата. Например, до Нового года, расположив команды в четырех «пузырях», а там видно бы было, что будет с эпидемией и всеми нами.

Городами-хабами на Западе могли бы стать Санкт-Петербург и Москва, а на Востоке — Казань и Челябинск или Уфа. Переездов бы клубы избежали, своих болельщиков поберегли. Это главная задача сейчас, а не устраивать показуху на весь мир, пытаясь сделать не так, как у других.

Кстати, обратили внимание, что в последние недели как-то исчезли новости о новых массовых заболеваниях в российском спорте. РПЛ в доигровку едва ли не каждый день начинала сводкой вновь заболевших и поправившихся, объявлениями об отмене и переносе матчей, технических поражениях и прочих неприятностях, связанных с «короной». И вдруг как-то разом все стало хорошо и спокойно, словно перенеслись мы на машине времени в мир, где о коронавирусной угрозе никто и не слыхал. Не знаю, как у вас, а у меня подобные метаморфозы ничего, кроме подозрений в очковтирательстве, не вызывают.

Хотя возможно, что неправильной статистикой нас потчевали раньше. И наши игроки в большинстве своем уже переболели, а потому так резко сократилось число вновь заболевших спортсменов. Так или иначе, но не возникает ощущения, что здоровье граждан сегодня - главный приоритет для наших лиг. Потому что тот же хоккей без переездов и без зрителей точно несет меньшие риски, чем хоккей с разъездами и болельщиками на стадионах. Когда вовсю раздаются голоса о вероятной новой отправке в конце сентября на дистанционное обучение учащихся и детсадовцев по домам, хочется услышать планы хоккеистов на тот случай, если все действительно пойдет не по-хорошему сценарию.

Впрочем, коронавирус сегодня не единственная проблема надвигающегося форс-мажорного сезона. Ситуация в Белоруссии, где играет один из участников лиги — «Динамо» - не может не волновать. В Европе уже раздаются призывы к финскому «Йокериту» не приезжать на матч в Минск. В хоккей вмешивается большая политика, и в этом случае лишний раз хочется вспомнить о североамериканской практике размещения команд в городах «хабах».

Даже Хабаровск, где полтора с лишним месяца идут протесты после смены губернатора, вызывает беспокойство в хоккейном плане. В накаленной обстановке лучше обойтись без болельщиков на трибунах — как говорится, от греха подальше. «Амур» же наверняка одобрил бы вариант с «пузырями» в числе первых. Вот уж кто страдает от бесконечных разъездов больше других.

В общем, аргументов за энхаэловскую модель организации хоккея в коронавирусное время несравненно больше, нежели по привычному варианту пусть и с меньшим количеством зрителей на трибунах. Во всяком случае, не стал бы исключать, что КХЛ к этому вопросу еще придется вернуться.