ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Почему у «Бостона» против Кучерова и компании не было шансов
01 сентября 13:38
автор: Виталий Славин

Почему у «Бостона» против Кучерова и компании не было шансов

Одолев во втором овертайме пятого матча восточного полуфинала «Бостон» (3:2), русская «Тампа» первой в НХЛ вышла в третий раунд Кубка Стэнли. Как и в серии с «Коламбусом», «молнии» отдали сопернику лишь один матч. Разбираемся, за счет чего «Лайтнинг» берут верх.

ГОЛОД

Именно эту причину назвал основной номинальный капитан «Тампы» Виктор Хедман: «Мы – голодная команда. Да, «Бостон» выиграл регулярный чемпионат, но мы были лучше в деталях. Я горжусь нашей обороной, как мы всей пятеркой по всей площадке вязали противника. Одна, две пропущенные шайбы всегда дают шанс победить».

Это точно: все надежды «Брюинз» связывали с ударным звеном. Однако Бержерон, Маршанд, Крейчи, Хара, Раск брали Кубок Стэнли еще девять лет назад, после чего еще дважды, в том числе в прошлом сезоне, добирались до финала. «Молнии» только мечтают повторить триумф одноклубников, которые единственный раз добыли чашу в 2004 году. Тем более что Хедман, Кучеров, Василевский, Палат, Киллорн, Джонсон, Пакетт, Коберн пять лет назад остановились в шаге от трофея, уступив в финале «Чикаго».

КУПЕР

Джон Купер тогда проиграл тренерскую дуэль Джоэлю Кенневилю, а в прошлом сезоне, по ходу которого переподписал долгосрочный контракт с «Тампой», и вовсе провалился: в стартовой серии всухую продул «Коламбусу». Канадец сейчас проявляет себя примерным учеником. Его кубковым девизом стала фраза после удушения Тортореллы и его «мундиров» в пятом овертайме первого кубкового матча: «Мой главный месседж ребятам на протяжении всех этих овертаймов был простой: ни в коем случае не жертвуйте обороной ради шанса что-то создать в нападении. Я повторил это, наверное, раз сто».

Команда тренера услышала, а когда поняла, что эта тактика приносит результат, в нее поверила и теперь досконально исполняет все установки Купера. Против своего зеркала у Тортореллы не нашлось контраргументов. Ну а с более покладистым «Бостоном» оказалось справиться еще проще.

РАСК

Все в курсе: в плей-офф роль вратаря в успехе клуба возрастает с 50 до 80 процентов. Вряд ли мы скоро узнаем, почему на самом деле финн Туука Раск, претендовавший на MVP Кубка Стэнли-2019, в решающий отрезок сезона вдруг скоропостижно сорвался из пузыря в Торонто и вернулся на родину. В отсутствие основного голкипера, что не могло не сказаться на уверенности полевых игроков, «Брюинз» были по сути обречены. Словацкий ветеран Галак не способен держать высший уровень на дистанции даже одной кубковой серии. Тем более при спаренных матчах, что и обернулось 1:7 в третьей игре.

ВАСИЛЕВСКИЙ

Зато наш Андрей в полном порядке. Будет здорово, если в восточном финале лицом к лицу сойдутся ветеран Варламов, возродившийся в «Айлендерс», и достойный продолжатель дела чемпиона мира-2012.

Василевский лидирует по победам – 10 в Кубке Стэнли-2020. Семен отстает на одну, но меньше пропускает в среднем за игру – 1,69 шайбы против 1,91. При этом процент отраженных бросков у россиян примерно равный – 93,1% у Васи, 93,5% у Варли, к тому же у него пара сухарей. Зато Андрей, в отличие от Семена, провел все 13 матчей «Лайтнинг» от звонка до звонка.

ПЯТЬ НА ПЯТЬ

С 57-й минуты матча №2 до 58-й минуты матча №5 «Бостон» не забросил ни одной шайбы в равных составах. О чем это говорит? «Тампа» идеально соблюдает игровую дисциплину по всей площадке, о чем выше и говорил Хедман. Хоккей – игра простая. Не проваливайся, держи своего оппонента либо свою зону, чисти пятак – и даже у самого мастеровитого соперника будет минимум шансов тебе забить.

Большинство – совсем другое дело. Как ни пластайся, классные исполнители всегда найдут способ реализовать лишнего. Что «медведи» и доказали: использовали численное преимущество в каждой из пяти встреч. Но этого оказалось мало.

ХЕДМАН

Плей-офф-2020 показывает все величие шведского защитника. Если бы год назад он по ходу серии с «Коламбусом» не выбыл из-за травмы, возможно, «Тампе» удалось бы избежать позора. Его участие и сейчас было под вопросом – и в пузырь прибыл с опозданием, и опять из-за недомогания пропускал тренировки. Однако на игре Виктора это нисколечко не отразилось.

Уже две победные шайбы, в том числе в овертайме решающего поединка серии с «Бостоном», а всего - пять голов и четыре передачи. Четвертая полезность в лиге – «плюс 11». Среди оставшихся в деле игроков второе после одноклубника Макдоны ледовое время – 26 минут в среднем за матч.

КУЧЕРОВ – ПОЙНТ

Будем надеяться, словацкий костолом Хара надолго не выведет Кучерова из строя, как он это сделал со Свечниковым. После удара клюшкой в лицо Никита во втором периоде вернулся на лед, но доиграть матч до конца не смог. Партнеры на сей раз справились без него. Пойнт сделал еще две результативные передачи, и теперь у него в сумме с Кучеровым 34 (10+24) очка. Разница только в голах: у канадца – 6, у россиянина – 4. Пока связка работает безотказно.

ВТОРОЙ ФРОНТ

То, чего «Тампе» не хватило год назад. Все новички – Коулман, Богосян, Гудроу, Марун, Шаттенкирк, Шенн прекрасно влились в коллектив, чем создали необходимую для серьезных свершений глубину состава. Шутка ли, в 13 матчах после рестарта очки набирали 19 игроков, а голы в активе – 13!

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России: плюс Соболев и Фомин, минус ГоловинПоявились первые официальные фотографии российского электрокара Zetta«Зенит» не смог обыграть «Локомотив» и обогнать «Спартак»Это не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаБлохин: «Я в шоке. Это плевок мне лично в душу»Комментатор Губерниев открыто заговорил о детях Кабаевой
Почему у «Бостона» против Кучерова и компании не было шансов
Почему у «Бостона» против Кучерова и компании не было шансов
Одолев во втором овертайме пятого матча восточного полуфинала «Бостон» (3:2), русская «Тампа» первой в НХЛ вышла в третий раунд Кубка Стэнли. Как и в серии с «Коламбусом», «молнии» отдали сопернику лишь один матч. Разбираемся, за счет чего «Лайтнинг» берут верх.
01.09.2020 13:38
Хоккей
автор: Виталий Славин
Мы пойдем другим путем. А может, надо было как в НХЛ?
Мы пойдем другим путем. А может, надо было как в НХЛ?
2 сентября КХЛ начинает самый непредсказуемый сезон в своей истории.
01.09.2020 12:14
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
Победный гол Гурьянова и позднее пробуждение Ничушкина. Обзор НХЛ (видео)
Победный гол Гурьянова и позднее пробуждение Ничушкина. Обзор НХЛ (видео)
«Даллас» и «Айлендерс» на пороге финалов своих конференций в Кубке Стэнли-2020.
31.08.2020 08:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Гурд отомстил «Бостону» за Свечникова
Гурд отомстил «Бостону» за Свечникова
Хару простили за травму россиянина, но вендетта «медведям» прилетела от канадца Гурда.
30.08.2020 15:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Легенде №17 и Голдобину – отлично, Яшкину – неуд. А Кубок мэра выиграл «Витязь»
Легенде №17 и Голдобину – отлично, Яшкину – неуд. А Кубок мэра выиграл «Витязь»
В субботу вечером на «ЦСКА Арене» завершился Кубок мэра – последний предсезонный турнир с участием трех московских команд и «Витязя».
30.08.2020 07:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Авангард» готов к сезону, а остальные? Итоги турнира имени Пучкова
«Авангард» готов к сезону, а остальные? Итоги турнира имени Пучкова
В тренерском меню – пища для размышлений.
29.08.2020 14:00
Хоккей
автор: Елена Кузютина
НХЛ доказала, что Ленин, как всегда, прав: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя
НХЛ доказала, что Ленин, как всегда, прав: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя
Хоккеисты держались до последнего. Но устоять под напором толерантной Америки НХЛ не смогла и приостановила сезон. Пока на два дня.
28.08.2020 09:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
НХЛ станет в Северной Америке лигой-изгоем?
НХЛ станет в Северной Америке лигой-изгоем?
После уникальной победы «Тампы» на «Бостоном» (7:1) за океаном обсуждали не этот разгром, а то, как «молнии» и «медведи» посмели не бойкотировать матч, не поддержав коллег из НБА и других лиг.
27.08.2020 16:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кучеров уничтожает «Бостон» и идет на рекорд (видео)
Кучеров уничтожает «Бостон» и идет на рекорд (видео)
«Советский спорт» представляет обзор очередных матчей 1/4 финала Кубка Стэнли.
27.08.2020 09:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
А что на поражение «Бостона» в овертайме сказал бы Федун?
А что на поражение «Бостона» в овертайме сказал бы Федун?
Нет, имеется в виду не 32-летний канадский защитник «Далласа». Речь о владельце футбольного «Спартака».
26.08.2020 14:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика