Почему у «Бостона» против Кучерова и компании не было шансов

Джон Купер тогда проиграл тренерскую дуэль Джоэлю Кенневилю, а в прошлом сезоне, по ходу которого переподписал долгосрочный контракт с «Тампой», и вовсе провалился: в стартовой серии всухую продул «Коламбусу». Канадец сейчас проявляет себя примерным учеником. Его кубковым девизом стала фраза после удушения Тортореллы и его «мундиров» в пятом овертайме первого кубкового матча: «Мой главный месседж ребятам на протяжении всех этих овертаймов был простой: ни в коем случае не жертвуйте обороной ради шанса что-то создать в нападении. Я повторил это, наверное, раз сто».

Это точно: все надежды «Брюинз» связывали с ударным звеном. Однако Бержерон, Маршанд, Крейчи, Хара, Раск брали Кубок Стэнли еще девять лет назад, после чего еще дважды, в том числе в прошлом сезоне, добирались до финала. «Молнии» только мечтают повторить триумф одноклубников, которые единственный раз добыли чашу в 2004 году. Тем более что Хедман, Кучеров, Василевский, Палат, Киллорн, Джонсон, Пакетт, Коберн пять лет назад остановились в шаге от трофея, уступив в финале «Чикаго».

Именно эту причину назвал основной номинальный капитан «Тампы» Виктор Хедман: «Мы – голодная команда. Да, «Бостон» выиграл регулярный чемпионат, но мы были лучше в деталях. Я горжусь нашей обороной, как мы всей пятеркой по всей площадке вязали противника. Одна, две пропущенные шайбы всегда дают шанс победить».

Команда тренера услышала, а когда поняла, что эта тактика приносит результат, в нее поверила и теперь досконально исполняет все установки Купера. Против своего зеркала у Тортореллы не нашлось контраргументов. Ну а с более покладистым «Бостоном» оказалось справиться еще проще.

РАСК

Все в курсе: в плей-офф роль вратаря в успехе клуба возрастает с 50 до 80 процентов. Вряд ли мы скоро узнаем, почему на самом деле финн Туука Раск, претендовавший на MVP Кубка Стэнли-2019, в решающий отрезок сезона вдруг скоропостижно сорвался из пузыря в Торонто и вернулся на родину. В отсутствие основного голкипера, что не могло не сказаться на уверенности полевых игроков, «Брюинз» были по сути обречены. Словацкий ветеран Галак не способен держать высший уровень на дистанции даже одной кубковой серии. Тем более при спаренных матчах, что и обернулось 1:7 в третьей игре.

ВАСИЛЕВСКИЙ

Зато наш Андрей в полном порядке. Будет здорово, если в восточном финале лицом к лицу сойдутся ветеран Варламов, возродившийся в «Айлендерс», и достойный продолжатель дела чемпиона мира-2012.

Василевский лидирует по победам – 10 в Кубке Стэнли-2020. Семен отстает на одну, но меньше пропускает в среднем за игру – 1,69 шайбы против 1,91. При этом процент отраженных бросков у россиян примерно равный – 93,1% у Васи, 93,5% у Варли, к тому же у него пара сухарей. Зато Андрей, в отличие от Семена, провел все 13 матчей «Лайтнинг» от звонка до звонка.

ПЯТЬ НА ПЯТЬ

С 57-й минуты матча №2 до 58-й минуты матча №5 «Бостон» не забросил ни одной шайбы в равных составах. О чем это говорит? «Тампа» идеально соблюдает игровую дисциплину по всей площадке, о чем выше и говорил Хедман. Хоккей – игра простая. Не проваливайся, держи своего оппонента либо свою зону, чисти пятак – и даже у самого мастеровитого соперника будет минимум шансов тебе забить.

Большинство – совсем другое дело. Как ни пластайся, классные исполнители всегда найдут способ реализовать лишнего. Что «медведи» и доказали: использовали численное преимущество в каждой из пяти встреч. Но этого оказалось мало.

ХЕДМАН

Плей-офф-2020 показывает все величие шведского защитника. Если бы год назад он по ходу серии с «Коламбусом» не выбыл из-за травмы, возможно, «Тампе» удалось бы избежать позора. Его участие и сейчас было под вопросом – и в пузырь прибыл с опозданием, и опять из-за недомогания пропускал тренировки. Однако на игре Виктора это нисколечко не отразилось.

Уже две победные шайбы, в том числе в овертайме решающего поединка серии с «Бостоном», а всего - пять голов и четыре передачи. Четвертая полезность в лиге – «плюс 11». Среди оставшихся в деле игроков второе после одноклубника Макдоны ледовое время – 26 минут в среднем за матч.

КУЧЕРОВ – ПОЙНТ

Будем надеяться, словацкий костолом Хара надолго не выведет Кучерова из строя, как он это сделал со Свечниковым. После удара клюшкой в лицо Никита во втором периоде вернулся на лед, но доиграть матч до конца не смог. Партнеры на сей раз справились без него. Пойнт сделал еще две результативные передачи, и теперь у него в сумме с Кучеровым 34 (10+24) очка. Разница только в голах: у канадца – 6, у россиянина – 4. Пока связка работает безотказно.

ВТОРОЙ ФРОНТ

То, чего «Тампе» не хватило год назад. Все новички – Коулман, Богосян, Гудроу, Марун, Шаттенкирк, Шенн прекрасно влились в коллектив, чем создали необходимую для серьезных свершений глубину состава. Шутка ли, в 13 матчах после рестарта очки набирали 19 игроков, а голы в активе – 13!