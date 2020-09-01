Прощай, тренер. Умер Милош Ржига

Еще недавно прошла информация, что тренер госпитализирован, но без подробностей. Ему был 61 год.

В истории «Спартака» на моей памяти (а память работала примерно с конца 80-х) было достаточное количество разных тренеров, но только совсем немногие запомнились по-настоящему. Мой первый тренер в «Спартаке» - это Борис Александрович Майоров. Угрюмый. Должно быть, забавно комментировать игру с участием родного брата – думал в свое время Евгений Александрович Майоров. Однажды «Спартак» на мой день рождения внезапно вынес московское «Динамо».

- Это специально для тебя. – сказал папа, а Евгений Александрович в репортаже сумел заметить скользнувшую по лицу брата улыбку. Впрочем, улыбка быстро исчезла, ведь Зинэтула Билялетдинов точно щелкнул от синей линии.

Александр Сергеевич Якушев. Его «Спартак» был зрелищным, но не против ЦСКА и «Динамо». Да и Рига с «Химиком» регулярно пощипывали красно-белых. Молчание Якушева на скамейке порой откровенно раздражало, особенно на фоне вечно орущих Юрзинова и Тихонова. Ведь их команды давали результат.

Валентин Николаевич Гуреев. Да, с ним «Спартак» не добивался чего-то стоящего, однако восемь побед подряд в чемпионате – это то, что до сих пор команда не может повторить. А уж с эмоциями у него был полный порядок – доставалось всем и каждому.