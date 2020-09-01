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Прощай, тренер. Умер Милош Ржига
01 сентября 16:19
автор: Александр Федоровский

Прощай, тренер. Умер Милош Ржига

Когда читаешь такие новости, то внутри все останавливается. Оцепенение.

Еще недавно прошла информация, что тренер госпитализирован, но без подробностей. Ему был 61 год.

В истории «Спартака» на моей памяти (а память работала примерно с конца 80-х) было достаточное количество разных тренеров, но только совсем немногие запомнились по-настоящему. Мой первый тренер в «Спартаке» - это Борис Александрович Майоров. Угрюмый. Должно быть, забавно комментировать игру с участием родного брата – думал в свое время Евгений Александрович Майоров. Однажды «Спартак» на мой день рождения внезапно вынес московское «Динамо».

- Это специально для тебя. – сказал папа, а Евгений Александрович в репортаже сумел заметить скользнувшую по лицу брата улыбку. Впрочем, улыбка быстро исчезла, ведь Зинэтула Билялетдинов точно щелкнул от синей линии.

Александр Сергеевич Якушев. Его «Спартак» был зрелищным, но не против ЦСКА и «Динамо». Да и Рига с «Химиком» регулярно пощипывали красно-белых. Молчание Якушева на скамейке порой откровенно раздражало, особенно на фоне вечно орущих Юрзинова и Тихонова. Ведь их команды давали результат.

Валентин Николаевич Гуреев. Да, с ним «Спартак» не добивался чего-то стоящего, однако восемь побед подряд в чемпионате – это то, что до сих пор команда не может повторить. А уж с эмоциями у него был полный порядок – доставалось всем и каждому.

Милош Ржига. По ходу сезона трудно что-то было изменить – требовалось время. Оно у него было и если «Спартак» поначалу просто засыпал противника бросками из любых позиций, то позже игра обрела стройность, кураж, эмоцию. При том, что состав был не выдающийся. Но Ржига сумел раскрыть качества игроков, и это сделало «Спартак» опасным противником. Конечно, его бушующий гнев с бросанием планшеток на лед и усаживанием себя на трибуны к болельщикам не всегда шли на пользу команде. Но поклонники «Спартака» были в восторге. Милош был настоящий шоумэн и прекрасно понимал это. Просто если бы он был только шоумэном, то его бы уже давно никто не вспоминал.

Пан Милош не раз был гостем в редакции «Советского спорта». И «Советский спорт», а именно мой коллега и товарищ Антон Липкин, первым раздобыл новость в чешских СМИ, что в «Спартак» переходит Доминик Гашек. Тогда над нашим изданием от души посмеялись, но спустя время Доминатор подписал самый настоящий контракт со «Спартаком» и приезжал к нам в редакцию из Сокольников на метро.

Пока смеялись над «Советским спортом» не до смеха было самому пану Милошу. Спустя полтора месяца с начала регулярного чемпионата стало очевидно, что в команде два жутко крутых мужика и вдвоем им тесно. Гашек регулярно пропускал между ног, катался по зоне по поводу и без, а попутно успевал давать указания игрокам во время пауз. Милош на все это молча, взирал и внутри кипел как самовар. Вскоре, Ржига был уволен из «Спартака», а команда дошла до плей-офф, где достойно билась против СКА – с той поры долгие годы красно-белые не могли пробиться в кубковую восьмерку на Западе.

Милош Ржига делал абсолютно авторский «Спартак» - всем болельщикам казалось, что Ржига – это именно те эмоции, драйв и огонь, которые способны быть именно в «Спартаке» и нигде больше. Несмотря на то, что при нем команда не добивалась больших побед, его будут помнить всегда. Спи спокойно, пан Милош.

источник: «Советский спорт»
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