Кто будет пить из кубка Гагарина? Главные интриги нового сезона в КХЛ

СПРАВИТСЯ ЛИ БРАГИН В ПИТЕРЕ?

СКА с новым главным тренером Валерием Брагиным получил усиление в лице лучшего центрального нападающего лиги Линдена Вея и проиграл турниры в Сочи и Санкт-Петербурге. Чуть раньше один из молодых армейцев, сравнивая Брагина с его предшественником Алексеем Кудашовым, признался: «У Валерия Николаевича мы раскрепостились». Делать глобальные выводы и тем более выносить приговор по контрольным матчам глупо, но от СКА требуют побед, везде и всегда. Приглашение Вея должно поднять технаря и умницу Владимира Ткачева на новый уровень. Правда, есть сомнения в игровой совместимости этой креативной связки с живчиком Эмилем Галимовым. Но это зло не столь большой руки – справа в этой линии может сыграть, например, Василий Подколзин.

Способно выйти на первый план второе звено Антон Бурдасов – Миро Аалтонен – Андрей Кузьменко и молодежная тройка Подколзин – Иван Морозов – Кирилл Марченко, есть опытные и не очень гренадеры – капитан команды Евгений Кетов, Йоонас Кемппайнен, Богдан Якимов… Внушает доверие вратарская бригада – швед Магнус Хелльберг и кандидат в сборную России Александр Самонов поделят игровое время. К слову, за весь прошлый чемпионат российский голкипер, перешедший из «Витязя» в СКА, потерпел одно-единственное поражение (в Ярославе, да и то в овертайме).

Так что Брагину грех жаловаться на наследство, которым ему предстоит грамотно распорядиться. А давление на тренеров в топ-клубах, решающих максимальную задачу, никто не отменял.

ПОКОРИТСЯ ЛИ КВАРТАЛЬНОВУ ВЕРШИНА?

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов полон решимости сорвать с себя ярлык «неудачник финалов». В 2015-м его ЦСКА, выиграв регулярку, уступил в финале Запада СКА, ведя в серии 3-0. Через год московские армейцы, считавшиеся записными фаворитами Кубка Гагарина, не справились в финале с «Магниткой» и ее великолепным капитаном Сергеем Мозякиным, уступив дома в седьмом матче 1:3. По мере продвижения к цели Квартальнов как правило все сильнее зажимает своих подопечных в тиски, что сказывается в решающих кубковых матчах. Теперь в обойме Квартальнова пятый снайпер в истории КХЛ Найджел Доус и суперцентр Стефан Да Коста. Оба пришли с единственной целью - выиграть трофей. А ведь остались и те, кто знает вкус больших побед – капитан команды трехкратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, MVP чемпионского сезона Джастин Азеведо. Закрадываются сомнения во вратарской линии. Ни кандидат в сборную Тимур Билялов, ни швед Адам Рейдеборн не могут похвастать опытом серьезных побед.

Тем не менее в Казани собрали команду, способную повторить триумф 2018 года. Впрочем, не лишены чемпионских амбиций и соперники «Ак Барса» - ЦСКА, СКА, «Авангард», «Магнитка» и московское «Динамо».

СЫГРАЕТ ЛИ СТАВКА НА КАНАДСКИХ ТРЕНЕРОВ?

В «Автомобилист» на место Андрея Мартемьянова пригласили известного канадского тренера с опытом в НХЛ Билла Питерса. «Авангард» продлил еще на два сезона отношения с его соотечественником Бобом Хартли, несмотря на провал в плей-офф-2020. Новый наставник уральцев назначил Павла Дацюка капитаном команды. При новом тренере Волшебник раздумал вешать коньки на гвоздь и решил продлить карьеру еще на сезон. Говорили о конфликте Дацюка с прежним тренером, игровой несовместимости с Доусом. Впрочем, все это история. «Авто» под управлением Питерса намерен ездить быстро, не устраивая себе лишних стоянок. Вылет в первом раунде плей-офф будет провалом.

А «ястребы» - полететь в космос. В клубе упразднили должность президента, пригласили нового генерального менеджера – Алексея Волкова, который первоначально рассматривал «Торпедо» как вариант продолжения карьеры. Хартли просил приобрести моторных новичков, сделав ставку на коллективную скорость. А новые легионеры Корбен Найт и Рид Буше должны стать главными поставщиками голов. Не соперников, а заброшенных шайб. Омичи вкатываются в сезон после победы на турнире Пучкова в Питере. Стильно обыгран СКА. Но свидание в плей-офф с питерскими армейцами если и состоится, то исключительно в финале. Главным соперником «Авангарда» в Восточной конференции станет «Ак Барс». Хотя с этим готова поспорить «Магнитка».

КТО ЗАМЕНИТ КАПРИЗОВА?

Действующий чемпион России и обладатель Кубка Гагарина-2019 ЦСКА потерял лидеров – Кирилла Капризова, Михаила Григоренко, Линдена Вея, Никиту Нестерова, Алексея Марченко, Илью Сорокина и молодого Александра Романова. Восполнить их сразу – утопия. Главный тренер красно-синих Игорь Никитин предупредил: «Нам предстоит длинный путь, на котором будут как победы, так и поражения». Чемпион сделал ставку на возвращение из-за океана молодежи – Дмитрия Саморукова, Максима …, Егора Рыкова. Но главным трансфером ЦСКА в межсезонье стоит считать переход из системы «Ванкувера» 24-летнего форварда Николая Голдобина. В АХЛ он штамповал шайбы, но что будет в КХЛ, где новичок армейцев доселе не играл? На Кубке мэра Голдобин выходил в первом звене со шведом Марио Кемпе (в матче со «Спартаком» его заменил Андрей Локтионов) и Антоном Слепышевым и произвел фурор. Сам лучший снайпер двух последних регулярных чемпионатов Капризов так ярко не выглядел. Скорость (как взрывная, так и дистанционная), бросок, мягкие и ловкие руки, голевое чутье, тонкое прочтение игры – все эти качества у Николая не отнять. Главное для него – вписаться в систему Никитина.

Впрочем, на титул главного голеадора есть и другие претенденты – московский динамовец Дмитрий Яшкин, оформивший по дублю в двух мачтах Кубка мэра новичок «Витязя» Джастин Дэнфорт, да и Доус теоретически способен взять пример с Сергея Мозякина и в 35 лет установить личный снайперский рекорд.