В НХЛ опять скандал: две результативные ошибки судей, однако, не помогли «Айлендерс» выиграть серию

Более того. Даже два - более того!

Что там было? Это же невероятно – Барзал, пусть его туда и запихнули, оставался в площади ворот аж шесть секунд?! Это как? Как Харт мог защищать ворота, если в их площади столбит игрок противоположной команды – и что самое главное! – даже не делает попытки чужую площадь ворот покинуть!

Первый гол ньюйоркцев, когда Барзал открыл счет на 22-й минуте. Тренер «Флайерз» Виньо сразу взял челлендж на помеху вратарю от Барзала, но только нарвался на малый штраф.

Последний образчик – пятый матч восточного полуфинала «Филадельфия» - «Айлендерс». К счастью «летчиков», в овертайме Проворов все-таки организовал победную шайбу (4:3), и две результативные ошибки судей в пользу «Айлендерс» не отправили «Филли» в отпуск.

Барзал еще и держит рукой клюшку Проворова, а потому россиянину попросту нечем блокировать бросок в рамку Бейли. Стопроцентное удаление!

И более того №2. Финальную точку во всем этом безобразии ставит все тот же Барзал – именно рикошетом от него шайба залетает в сетку после прострела Бейли. То есть если бы Барзала в площади ворот не было, далеко не факт, что гол в ворота «Филадельфии» состоялся бы в принципе!

Что крайне показательно. Судьи, изучая повтор этого момента после запроса Виньо, поначалу не заметили, кто на самом деле забил гол, и приписали шайбу Бейли. Он и сейчас на многих интернет-ресурсах значится в качестве автора первого гола «островитян». Но на сайте НХЛ – Барзал с ассистентами Бейли и Эберле.

Ну вот скажите мне, как такой отвратительный и несправедливый гол можно было фиксировать?! И почему все молчат?

Теперь обратный пример. Незасчитанный стопроцентный гол в ворота «Айлендерс».

За 85 секунд до конца второго периода спустя 17 секунд, после того как «Флайерз» повели 2:1, форвард «Филли» Хейз резко метнул шайбу из угла зоны «Айлендерс» в ближний угол Варламова. Тут-то у всех на глазах и случилось настоящее чудо – шайба… исчезла?! Судьи выдержали паузу, свистком остановили игру и вчетвером, почесывая затылок, поехали к воротам ньюйоркцев разыскивать шайбу. Вместе с ними ее искал и Варламов, пока не дернул левой ногой – из-под щитка снаряд и вывалился.

Оказывается, после броска Хейза шайба застряла между левым щитком и ботинком Семена. Причем находилась она в этом плену уже за линией ворот. Это было очевидно после трехкратного повтора с камеры, укрепленной внутри ворот.

Не знаю, куда смотрели в своем планшетике рефери, но стопроцентный гол они не засчитали. Вот вам и хваленая энхаэловская видеотехника!

Но в НХЛ судей критиковать запрещено. Иначе мгновенно минус 25 тысяч баксов из своего кармана. Так откуда же в хоккее взяться скандалам? А жаль – в том числе и потому ледовая игра уступает в популярности даже отечественному непутевому футболу.