Иван Грозный не пощадил островитян. Обзор НХЛ (видео)

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил победную шайбу во втором овертайме шестого матча серии против «Айлендерс».

После бурного старта и активного обмена заброшенными шайбами на ведущие роли вышли ошибки обороны «Айлендерс», что, в конечном счете, и определило результат. После классного кистевого броска Мэтта Барзала команда Барри Троца во второй раз повела в счете, но в третьем периоде грубая ошибка на чужой синей линии Девона Тэйвза привела к выходу Скотта Лоутона один на один с Семеном Варламовым. А во втором овертайме Скотт Мэйфилд остался без клюшки, что позволило Ивану Проворову получить чуть больше пространства по центру, поддержать атаку своей команды и перевести серию в седьмой матч.

В состав «Филадельфии» спустя девять месяцев вернулся Оскар Линдблом - нападающий сумел вылечиться от рака и вернуться в строй. К победной шайбе Проворов добавил голевую передачу и четыре силовых приема за 38 минут игрового времени.

Кубок Стэнли. 1/4 финала. Шестой матч

Айлендерс - Филадельфия - 4:5 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)

Голы: Хэйс (Конечны, Хэгг) - 0:1. ван Римсдайк (Ворачек, Сэнхайм) - 0:2. Брассар (Тэйвз, Нельсон) - 1:2. Мартин (Тэйвз, Нельсон) - 2:2. Ли (Барзал, Эберле) - 3:2. Раффль (Обе-Кубел, Проворов) - 3:3. Барзал (Брассар) - 4:3. Лоутон (Жиру) - 4:4. Проворов (Хэйс) - 4:5.

Вратари: Варламов - Харт.

Счет в серии - 3:3.