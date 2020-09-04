Иван Грозный не пощадил островитян. Обзор НХЛ (видео)

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04 сентября 09:29
автор: Александр Федоровский

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Впервые с 2014 года во втором раунде Кубка Стэнли будет сразу три семиматчевые серии.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил победную шайбу во втором овертайме шестого матча серии против «Айлендерс».

После бурного старта и активного обмена заброшенными шайбами на ведущие роли вышли ошибки обороны «Айлендерс», что, в конечном счете, и определило результат. После классного кистевого броска Мэтта Барзала команда Барри Троца во второй раз повела в счете, но в третьем периоде грубая ошибка на чужой синей линии Девона Тэйвза привела к выходу Скотта Лоутона один на один с Семеном Варламовым. А во втором овертайме Скотт Мэйфилд остался без клюшки, что позволило Ивану Проворову получить чуть больше пространства по центру, поддержать атаку своей команды и перевести серию в седьмой матч.

В состав «Филадельфии» спустя девять месяцев вернулся Оскар Линдблом - нападающий сумел вылечиться от рака и вернуться в строй. К победной шайбе Проворов добавил голевую передачу и четыре силовых приема за 38 минут игрового времени.

Кубок Стэнли. 1/4 финала. Шестой матч
Айлендерс - Филадельфия - 4:5 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)
Голы: Хэйс (Конечны, Хэгг) - 0:1. ван Римсдайк (Ворачек, Сэнхайм) - 0:2. Брассар (Тэйвз, Нельсон) - 1:2. Мартин (Тэйвз, Нельсон) - 2:2. Ли (Барзал, Эберле) - 3:2. Раффль (Обе-Кубел, Проворов) - 3:3. Барзал (Брассар) - 4:3. Лоутон (Жиру) - 4:4. Проворов (Хэйс) - 4:5.
Вратари: Варламов - Харт.
Счет в серии - 3:3.

Голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко продолжает неистово жечь. Пропустить всего однажды в последних двух матчах после 91 броска по своим воротами - это надо умудриться.

И это при том, что оборона «Ванкувера» порой сама напрягала своего вратаря, «нестандартными» решениями. «Вегас» забить не сумел, но моментов имел примерно тысячу, включая два стопроцентных шанса при игре... в меньшинстве. Но все эти попытки перевесили неповоротливые действия и слабая работа ножками защитника Нэйта Шмидта, а также идеальное экранирование Робина Ленера - голкипер частенько узнавал о взятии собственных ворот уже постфактум.

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз набрал три очка в шестом матче серии и повторил рекорд по голевым передачам (14) для новичков всех амплуа и по набранным очкам, установленный Марианом Штясны в 1982 году и повторенный Вилле Лейно в 2010-м. А заодно и обошел по очкам Кэйла Макара из «Колорадо» - его достижение продержалось ровно сутки. Оба остаются в деле, так что статистическая гонка новичков проживет как минимум один матч.

Что касается озверевшего голкипера «Ванкувера» Тэтчека Демко, то он стал третьим вратарем в истории клуба и восьмым в лиге, сумевшим выиграть два матча при угрозе вылета команды из розыгрыша. Ранее это удавалось сделать Ришару Бродеру (1984) и Кирку Маклину (1992).

Кубок Стэнли. 1/4 финала. Шестой матч
Ванкувер - Вегас - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы: Виртанен (Мотт) - 1:0. Джей Ти Миллер (Хьюз) - 2:0. Хьюз (Миллер, Танев) - 3:0. Хорват (Пирсон, Саттер) - 4:0
Вратари: Демко - Ленер.
Счет в серии - 3:3.

Напомним, что до седьмого матча также дошло дело в противостоянии «Далласа» и «Колорадо». Решающая игра здесь начнется 4 сентября в 23.00 (мск).

источник: «Советский спорт»
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