Иван Грозный не пощадил островитян. Обзор НХЛ (видео)

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил победную шайбу во втором овертайме шестого матча серии против «Айлендерс».
После бурного старта и активного обмена заброшенными шайбами на ведущие роли вышли ошибки обороны «Айлендерс», что, в конечном счете, и определило результат. После классного кистевого броска Мэтта Барзала команда Барри Троца во второй раз повела в счете, но в третьем периоде грубая ошибка на чужой синей линии Девона Тэйвза привела к выходу Скотта Лоутона один на один с Семеном Варламовым. А во втором овертайме Скотт Мэйфилд остался без клюшки, что позволило Ивану Проворову получить чуть больше пространства по центру, поддержать атаку своей команды и перевести серию в седьмой матч.
В состав «Филадельфии» спустя девять месяцев вернулся Оскар Линдблом - нападающий сумел вылечиться от рака и вернуться в строй. К победной шайбе Проворов добавил голевую передачу и четыре силовых приема за 38 минут игрового времени.
Кубок Стэнли. 1/4 финала. Шестой матч
Айлендерс - Филадельфия - 4:5 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)
Голы: Хэйс (Конечны, Хэгг) - 0:1. ван Римсдайк (Ворачек, Сэнхайм) - 0:2. Брассар (Тэйвз, Нельсон) - 1:2. Мартин (Тэйвз, Нельсон) - 2:2. Ли (Барзал, Эберле) - 3:2. Раффль (Обе-Кубел, Проворов) - 3:3. Барзал (Брассар) - 4:3. Лоутон (Жиру) - 4:4. Проворов (Хэйс) - 4:5.
Вратари: Варламов - Харт.
Счет в серии - 3:3.
Голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко продолжает неистово жечь. Пропустить всего однажды в последних двух матчах после 91 броска по своим воротами - это надо умудриться.
И это при том, что оборона «Ванкувера» порой сама напрягала своего вратаря, «нестандартными» решениями. «Вегас» забить не сумел, но моментов имел примерно тысячу, включая два стопроцентных шанса при игре... в меньшинстве. Но все эти попытки перевесили неповоротливые действия и слабая работа ножками защитника Нэйта Шмидта, а также идеальное экранирование Робина Ленера - голкипер частенько узнавал о взятии собственных ворот уже постфактум.
Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз набрал три очка в шестом матче серии и повторил рекорд по голевым передачам (14) для новичков всех амплуа и по набранным очкам, установленный Марианом Штясны в 1982 году и повторенный Вилле Лейно в 2010-м. А заодно и обошел по очкам Кэйла Макара из «Колорадо» - его достижение продержалось ровно сутки. Оба остаются в деле, так что статистическая гонка новичков проживет как минимум один матч.
Что касается озверевшего голкипера «Ванкувера» Тэтчека Демко, то он стал третьим вратарем в истории клуба и восьмым в лиге, сумевшим выиграть два матча при угрозе вылета команды из розыгрыша. Ранее это удавалось сделать Ришару Бродеру (1984) и Кирку Маклину (1992).
Кубок Стэнли. 1/4 финала. Шестой матч
Ванкувер - Вегас - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы: Виртанен (Мотт) - 1:0. Джей Ти Миллер (Хьюз) - 2:0. Хьюз (Миллер, Танев) - 3:0. Хорват (Пирсон, Саттер) - 4:0
Вратари: Демко - Ленер.
Счет в серии - 3:3.
Напомним, что до седьмого матча также дошло дело в противостоянии «Далласа» и «Колорадо». Решающая игра здесь начнется 4 сентября в 23.00 (мск).