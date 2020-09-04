Пробили «шведскую стену». Как ЦСКА победил ХК «Сочи»

Матчи армейцев против «леопардов» таят немало любопытного. Именно победа над «Сочи» в концовке прошлого регулярного чемпионата принесла красно-синим очередной Кубок континента и, как потом выяснилось, золотые чемпионские медали. Третьи в российской истории и 35-е во всей отечественной.

А 25 сентября 2018 года ЦСКА одержал первую для себя победу на новой «ЦСКА Арене». Над «Сочи», по буллитам 2:1. Этот матч главный тренер красно-синих Игорь Никитин назвал переломным в чемпионском сезоне.

«Леопарды» всегда считались командой резвой. Иногда ее подводили вратари, даже такие опытные и титулованные как Константин Барулин и Дмитрий Шикин.

Теперь у сочинцев новый воротчик – 27-летний швед Юэль Лассинантти. В Швеции говорят, что он сильнее своих соотечественников из КХЛ, в том числе и армейца Ларса Юханссона.

Все карьеру Ласс провел в «Лулео», дважды признавался лучшим голкипером национального чемпионата, выигрывал Лигу чемпионов, которую Россия игнорирует. Болельщики «Лулео» организовали сбор денег на новый контракт любимого вратаря, чтобы тот не покидал клуб. Но Ласснантти выбрал КХЛ, решив сменить обстановку.