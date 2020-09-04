Пробили «шведскую стену». Как ЦСКА победил ХК «Сочи»

Матчи армейцев против «леопардов» таят немало любопытного. Именно победа над «Сочи» в концовке прошлого регулярного чемпионата принесла красно-синим очередной Кубок континента и, как потом выяснилось, золотые чемпионские медали. Третьи в российской истории и 35-е во всей отечественной.
А 25 сентября 2018 года ЦСКА одержал первую для себя победу на новой «ЦСКА Арене». Над «Сочи», по буллитам 2:1. Этот матч главный тренер красно-синих Игорь Никитин назвал переломным в чемпионском сезоне.
«Леопарды» всегда считались командой резвой. Иногда ее подводили вратари, даже такие опытные и титулованные как Константин Барулин и Дмитрий Шикин.
Теперь у сочинцев новый воротчик – 27-летний швед Юэль Лассинантти. В Швеции говорят, что он сильнее своих соотечественников из КХЛ, в том числе и армейца Ларса Юханссона.
Все карьеру Ласс провел в «Лулео», дважды признавался лучшим голкипером национального чемпионата, выигрывал Лигу чемпионов, которую Россия игнорирует. Болельщики «Лулео» организовали сбор денег на новый контракт любимого вратаря, чтобы тот не покидал клуб. Но Ласснантти выбрал КХЛ, решив сменить обстановку.
35 минут хозяева не могли ничего поделать с вратарем гостей. Их атаки, где-то сумбурные, разбивались о шведскую стену. Когда «леопарды» остались в меньшинстве, Ласс дважды подряд выручил – сначала после броска в упор Антона Слепышева, а потом Николая Голдобина.
Вратарь хозяев Александр Шарыченков, игравший и в матче за Кубок открытия, скучал. Не сильно его загрузили работой, когда в штрафной бокс отправился за фол в атаке Андрей Светлаков. Но едва армеец вышел на лед, шайба залетела в сетку красно-синих. Помог «стандарт» - защитник Константин Климонтов (в прошлой жизни Плаксин) набросил от синей линии, а швед Маркус Нильссон успешно сыграл в теннис, с лета переправив шайбу в цель.
Хозяева резко прибавили, началась осада ворот Лассинантти. Главный тренер «леопардов» Александр Андриевский в предвкушении беды взял тайм-аует. Не помогло – Константин Окулов сравнял счет после рейда за воротами Класса Дальбека и паса на пятачок. Возможно, шайба срикошетировала в ворота от конька защитника, но клюшка армейца была рядом. Отметим также чудо-передачу вразрез Максима Мамина на ход Дальбеку.
Огорченный Ласс пропустил шайбу из раздевалки от Мэта Робинсона, а вскоре и от одного из сильнейших чеккеров лиги Павла Карнаухова. Кистевые броски со средней дистанции вряд ли можно считать неберущимися. Счет стал 3:1, «партия» перешла в победный для хозяев эндшпиль.
Их состав, к слову, претерпел минимальные изменения по сравнению с матчем против Казани. В четвертом звене Александра Попова и получившего травму Ивана Телегина заменили молодые, но амбициозные Никита Коростелев и Кирилл Максимов. А канадского новичка Брендана Лайпсика Никитин обещал показать в ближайшем матче с «Барысом», который состоится на «ЦСКА Арене» в понедельник, 7 сентября.
У «леопардов» не играл их лидер атак Мальте Стремвалль, лучший бомбардир, снайпер и ассистент команды в прошлом сезоне. Он недавно продлил контракт, надо восстановить кондиции, его выход не за горами.