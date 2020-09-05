Русская бойня в Эдмонтоне. «Даллас» обыграл «Колорадо» и вышел в финал (видео)

Уже на первых секундах голкипер «Далласа» Антон Худобин дал понять: его немного потряхивает. Нехитрый наброс на ворота справа едва не привел к супербыстрому голу «Колорадо». Но первым в матче успеха добился «Даллас», напомнив, что именно эта команда имеет на текущий момент лучший процент реализации большинства.

Александр Радулов основательно поработал на пятаке и, казалось бы, диктовать условия должны были уже «Старз», однако «Колорадо» потребовалось чуть больше минуты, чтобы ответить ударом на удар: бросок Коула, переправление Владислава Наместникова – и серия празднует результативный юбилей – заброшена 50 шайба на двоих!

Дальнейшие события в периоде несколько озадачили. Для начала «Даллас» продемонстрировал акцию под названием «Косяк от Олексяк» - защитник умудрился допустить сразу две подряд ошибки при обработке шайбы в своей зоне, чем не преминул воспользоваться Андре Бураковски – его кистевой бросок отправил шайбу точно в «девятку», а Антона Худобина в состояние печали. Оставшееся время периода «Колорадо» провел так, словно это ему срочно надо было отыгрываться, а не «Далласу».

После перерыва отыграться все-таки удалось именно тому, кому это было нужнее. На отложенном штрафе «Старз» сумели основательно повозить соперника по зоне, Денис Гурьянов сместился на позицию защитника, сделал наброс в сторону ворот, а Жоэль Кивиранта удачно сыграл на переправлении. Но «Колорадо» в этот вечер взял за правило не затягивать с ответом – и вот уже Назем Кадри караулит шайбу на левой штанге при игре в большинстве и во второй раз выводит свою команду вперед.

Что там Худобин? – спросите вы. Полагаю, что в третьей шайбе «Эвеланш» часть его вины имела место быть, но позднее голкипер не раз выручал свою команду, справившись с опасным выпадом Мэтта Ньето, а затем лежа потащил, казалось, уже мертвую шайбу. Разогрелся! Это коснулось и партнеров по команде, которые ударно провели финальную смену в периоде – пятерка «Колорадо» смогла отбиться, но по нестройным ногам было видно, что парни изрядно утомились.