ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Задоров, Ничушкин, Наместников исполнили роли безмолвных статуй в погорелом театре Сакика
05 сентября 16:19
автор: Виталий Славин

Задоров, Ничушкин, Наместников исполнили роли безмолвных статуй в погорелом театре Сакика

Джо Сакик вместе с «Колорадо» и Кайл Дубас с «Торонто» попытались опровергнуть кубковую аксиому. Итог – жестокое фиаско в решающих матчах серий. Крен в сторону атаки прокатывает в регулярке, но в плей-офф это всегда черная метка.

Маккиннон и Метьюз сотоварищи напоролись на те же грабли, что «молнии» Кучерова год назад. Не понимаю одного: почему никто не хочет учиться на ошибках других? Всем обязательно надо самим вляпаться в мрачные истории, чтобы на личном опыте зарубить на носу – в Кубке Стэнли работают только танцы от печки, сиречь – обороны. Иначе не стоит даже ввязываться в схватку за серебряную чашу.

Тренер «Далласа» Рик Боунесс пренебрег основополагающим законом спорта – победный состав не меняют. При счете 3-1 в серии бросил в бой неготового Бишопа, тот быстренько заглотнул четыре пилюли – и «Колорадо» ожил: дважды выиграл с перевесом в три шайбы. Но потерял первого и второго вратаря, а с третьим номером в рамке рассчитывать на что-то серьезное сложно. Тем более важно было уделить повышенное внимание обороне. Однако «лавины» продолжали делать ставку на атаку.

Другое дело, у Джареда Беднара особого выбора не было. Сакик в прошлом был великим форвардом. Наверное, потому приглашает в Денвер прежде всего творцов, забывая, что разрушители порой важнее. Ибо именно они призваны непосильным трудом сохранять заработанное креативным нападением. А непропущенный гол стоит ровно столько же, сколько забитый.

Но чего ждать от заточенного на рейды вперед 21-летнего Макара или 22-летнего Жирара? Для 25-летнего Грейвза это был первый энхаэловский плей-офф, 30-летний Коннатон и десятка кубковых матчей не имеет. Наш Никита по-прежнему нестабилен – на классического защитника-домоседа типа Данейко не тянет. Хотя приложить может кого угодно, самое главное здесь – чувство меры, а оно Задорову нередко изменяет.

Вот и остаются два самых высокооплачиваемых тыловика Сакика – 32-летний Джонсон (6 млн долларов в год) и 31-летний Коул (4,25 млн). Первого в начале серии нагло сломал капитан «Старз» Бенн, но ничего в ответ от плюшевых «лавин» не получил. А лучшие годы второго, бравшего два Кубка Стэнли с «Питтсбургом», похоже, позади.

Апофеоз всего этого безобразия - хет-трик финского ноунейма в седьмом матче. Почему он в общем-то так легко забил три гола? Потому что все делал правильно, а его оппоненты соответственно – неправильно. Радулов в единственно верном кубковом стиле накопал два гола с пятака – и Кивиранта так однажды сделал. Где находились в эти моменты их опекуны – вопросы к Сакику и Беднару. Они же должны ответить, как их подопечные умудрились в самый ответственный эпизод года, поведя на 57-й минуте 4:3, проспать мгновенный контрвыпад, когда четыре «звезды» вывалились на двух защитников, и спустя 10 секунд позволить Кивиранте оформить дубль, причем бросал он уже в пустые ворота?!

Ну и на десерт контрольный выстрел финна в овертайме в качестве ярчайшей иллюстрации полного хаоса «Колорадо» в обороне. Я смотрел хоккей без звука в прямом эфире на ноутбуке параллельно с историей жизни Эрика Клаптона по Первому каналу. И что я вижу? Секера спокойно заезжает за ворота и тормозит. Тут словно включают замедленную съемку. Кивиранта, стянувший на себя четырех оппонентов на пятаке, видит, что партнер ждет предложения и откатывает на свободное место на дальний пятак. Смотрю – и не верю своим глазам: никто из пяти игроков «Колорадо» (Кадри, Ничушкин, Жирар, Задоров, Наместников) – повторяю, никто! – не реагирует на маневр финна. Словак вкладывает шайбу в крюк герою вечера, бросок в касание – и гудбай, Маккиннон и Ко!

Ждем открытия трансферного рынка и ударной трудовой вахты на нем Джо Сакика. Как забарахливший мотор, всю линию обороны надо перебирать почти заново.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Ак Барс» победил ЦСКА в матче открытия сезона в КХЛАвтомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую патрульную машинуКомпания Nissan выпустит новое спортивное купе 400ZТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ
Задоров, Ничушкин, Наместников исполнили роли безмолвных статуй в погорелом театре Сакика
Задоров, Ничушкин, Наместников исполнили роли безмолвных статуй в погорелом театре Сакика
Джо Сакик вместе с «Колорадо» и Кайл Дубас с «Торонто» попытались опровергнуть кубковую аксиому. Итог – жестокое фиаско в решающих матчах серий. Крен в сторону атаки прокатывает в регулярке, но в плей-офф это всегда черная метка.
05.09.2020 16:19
Хоккей
автор: Виталий Славин
Русская бойня в Эдмонтоне. «Даллас» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Запада (видео)
Русская бойня в Эдмонтоне. «Даллас» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Запада (видео)
Хет-трик Жоэля Кивиранты обеспечил «Старз» победу в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли.
05.09.2020 06:24
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Пробили «шведскую стену». Как ЦСКА победил ХК «Сочи»
Пробили «шведскую стену». Как ЦСКА победил ХК «Сочи»
После обидного поражения от «Ак Барса» в матче за Кубок открытия (2:3 ОТ) московские армейцы одержали волевую победу над ХК «Сочи» 3:1, подобрав ключи к воротам вратаря-новичка «леопардов» Юэля Лассинантти.
04.09.2020 22:38
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Иван Грозный не пощадил островитян. Обзор НХЛ (видео)
Иван Грозный не пощадил островитян. Обзор НХЛ (видео)
Впервые с 2014 года во втором раунде Кубка Стэнли будет сразу три семиматчевые серии.
04.09.2020 09:29
Хоккей
автор: Александр Федоровский
«Локо» так хорош или «Спартак» болен? Скабелка разгромил Знарка (видео)
«Локо» так хорош или «Спартак» болен? Скабелка разгромил Знарка (видео)
Премьера сезона в Ярославле завершилась разгромом «Спартака» «Локомотивом» (7:2). Премьера нового главного тренера железнодорожников Андрея Скабелки прошла на ура.
03.09.2020 22:00
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
«Шуты» сорвали матч в Минске. КХЛ ответила «баранкой»
«Шуты» сорвали матч в Минске. КХЛ ответила «баранкой»
Матч между минским «Динамо» и «Йокеритом» не состоялся. Финны не вылетели в столицу Белоруссии. А КХЛ приняла единственно правильное решение – засчитала «шутам» техническое поражение.
03.09.2020 16:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Радулов и другие миллионеры «Далласа» стреляют себе в ногу второй матч подряд (видео)
Радулов и другие миллионеры «Далласа» стреляют себе в ногу второй матч подряд (видео)
«Колорадо» отыграл второй матчбол: с перевесом в три шайбы выиграл у «Далласа» пятый и шестой матчи (6:3 и 4:1) четвертьфинала Кубка Стэнли.
03.09.2020 14:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Назло рекордам. «Колорадо» тащит серию с «Далласом» (видео)
Назло рекордам. «Колорадо» тащит серию с «Далласом» (видео)
«Советский спорт» продолжает следить за скорой развязкой второго раунда Кубка Стэнли.
03.09.2020 09:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
ЦСКА проиграл четвертый Кубок Открытия подряд, отец Месси заявил об уходе Лео из «Барсы»
ЦСКА проиграл четвертый Кубок Открытия подряд, отец Месси заявил об уходе Лео из «Барсы»
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
03.09.2020 08:00
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
А если бы Слепышев забил буллит? ЦСКА уступил «Ак Барсу» в матче открытия нового сезона КХЛ
А если бы Слепышев забил буллит? ЦСКА уступил «Ак Барсу» в матче открытия нового сезона КХЛ
Вряд ли этот матч походил на кубковый, тем более финальный.
02.09.2020 22:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика