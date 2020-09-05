Задоров, Ничушкин, Наместников исполнили роли безмолвных статуй в погорелом театре Сакика

Маккиннон и Метьюз сотоварищи напоролись на те же грабли, что «молнии» Кучерова год назад. Не понимаю одного: почему никто не хочет учиться на ошибках других? Всем обязательно надо самим вляпаться в мрачные истории, чтобы на личном опыте зарубить на носу – в Кубке Стэнли работают только танцы от печки, сиречь – обороны. Иначе не стоит даже ввязываться в схватку за серебряную чашу.

Тренер «Далласа» Рик Боунесс пренебрег основополагающим законом спорта – победный состав не меняют. При счете 3-1 в серии бросил в бой неготового Бишопа, тот быстренько заглотнул четыре пилюли – и «Колорадо» ожил: дважды выиграл с перевесом в три шайбы. Но потерял первого и второго вратаря, а с третьим номером в рамке рассчитывать на что-то серьезное сложно. Тем более важно было уделить повышенное внимание обороне. Однако «лавины» продолжали делать ставку на атаку.

Другое дело, у Джареда Беднара особого выбора не было. Сакик в прошлом был великим форвардом. Наверное, потому приглашает в Денвер прежде всего творцов, забывая, что разрушители порой важнее. Ибо именно они призваны непосильным трудом сохранять заработанное креативным нападением. А непропущенный гол стоит ровно столько же, сколько забитый.

Но чего ждать от заточенного на рейды вперед 21-летнего Макара или 22-летнего Жирара? Для 25-летнего Грейвза это был первый энхаэловский плей-офф, 30-летний Коннатон и десятка кубковых матчей не имеет. Наш Никита по-прежнему нестабилен – на классического защитника-домоседа типа Данейко не тянет. Хотя приложить может кого угодно, самое главное здесь – чувство меры, а оно Задорову нередко изменяет.

Вот и остаются два самых высокооплачиваемых тыловика Сакика – 32-летний Джонсон (6 млн долларов в год) и 31-летний Коул (4,25 млн). Первого в начале серии нагло сломал капитан «Старз» Бенн, но ничего в ответ от плюшевых «лавин» не получил. А лучшие годы второго, бравшего два Кубка Стэнли с «Питтсбургом», похоже, позади.